Gadgets perfectos para gamers y cinéfilos exigentes

¿Quieres llevar tu experiencia audiovisual al siguiente nivel, pero sin olvidarte del rendimiento o velocidad? De ser así, uno de los sitios de tiendas especializadas que salieron mejor evaluadas en el ranking de sitios de compra de Techradar para el Buen Fin fue lg.com , la tienda en línea que se convertirá en tu mejor amiga. ¿Estás listo para descubrir los gadgets que te ayudarán a disfrutar de imágenes y audio como nunca antes?

1. La Imagen definitiva: OLED y 5K2K

(Image credit: LG)

Como sabemos, toda experiencia audiovisual considera algunos puntos clave, la imagen y el sonido, atendiendo el primer punto, es importante mencionar que LG es líder en pantallas de alta fidelidad, crucial para gamers y cinéfilos.

Por un lado, televisores como el OLED evo G5: Representa el pináculo de la calidad de imagen. Sus píxeles autoiluminados entregan negros perfectos y un contraste infinito, mejorados con el panel OLED evo para un brillo superior. Su diseño Gallery lo integra al ras de la pared. Es compatible con las especificaciones de gaming de última generación (120Hz, baja latencia).

Mientras que, por otro lado, el Monitor Ultragear de gaming 5k2k es la herramienta de competencia que todo gamer quisiera a su lado. Combina la inmersión de un panel OLED Curvo con la ultra alta resolución 5K2K en formato UltraWide. Esto, sumado a tiempos de respuesta de tan solo 1ms (GtG), garantiza una experiencia de juego fluida, sin ghosting y con un campo de visión ampliado.

2. Audio XBOOM: Sonido potente y de alto impacto

La línea XBOOM, desarrollada en colaboración con will.i.am, está diseñada para la máxima potencia y claridad, además de ofrecer varios modelos para atender nuestras diferentes necesidades.

XBOOM will.i.am Stage (301): Es un sistema portátil de alto rendimiento (120W) que lleva el potente XBOOM Signature Sound a grandes espacios, ofreciendo graves profundos y un sonido de escenario ideal para fiestas o soundtracks de películas épicas.

XBOOM will.i.am Grab y Bounce: Estos altavoces portátiles son sinónimo de movilidad sin sacrificar la calidad. El Grab se enfoca en la portabilidad extrema, mientras que el Bounce está optimizado para maximizar el impacto de los bajos en el ambiente, llevando el sonido XBOOM a cualquier lugar.

(Image credit: LG)

3. El Eje del confort y mantenimiento

Ya tenemos imagen y audio, ¿qué más falta para llevar una experiencia audiovisual como la de los gamers o cinéfilos al siguiente nivel? Muy sencillo: entorno y un equipo bien cuidado. Para llevar tu “habitación” al siguiente nivel, LG también tiene algunos productos que te facilitarán la vida.

Un buen ambiente siempre se agradece, para lograrlo, ¿qué mejor que los aires acondicionados DualCool / ArtCool de LG?: La tecnología Dual Inverter es fundamental para mantener la estabilidad térmica del entorno de juego o cine. Su funcionamiento silencioso y su capacidad de enfriamiento rápido son cruciales para proteger tanto al usuario como a los costosos equipos electrónicos del sobrecalentamiento.

Si bien no es un dispositivo que estará presente en tu sala de juego o cine, si es de gran importancia. Hablamos de la torre de lavado WashTower ( ya sea en su modelo de 14 kg o 22 kg). ¿La razón? El cuidado de la ropa es un factor de rendimiento. Gracias a la AI DD, la torre se encarga de lavar las prendas especializadas (gaming jerseys, ropa técnica) con la precisión necesaria para mantener su forma y características.

Por último, un refrigerador Instaview Side by Side: será nuestro “portal” rápido y discreto gracias a su función de vista(Knock-Knock), que permite tomar bebidas o snacks sin abrir completamente la puerta, minimizando las interrupciones durante una sesión intensa de juego o una película.

Sin duda, esta selección de LG es para quienes viven al máximo nivel de exigencia, sobre todo para los amantes de los videojuegos o películas.