ForHONOR: la nueva apuesta de HONOR que une tecnología, IA y pasión futbolera

¿Ya conoces la nueva campaña de Honor? Se trata de #ForHONOR, una iniciativa inspirada en la pasión, resiliencia y sueños que despierta la pasión por el fútbol.

Impulsada por la HONOR 600 Series y su función Imagen a Video con IA 2.0, la iniciativa celebra a quienes se atreven a imaginar nuevos finales, revivir momentos pendientes y convertir sus recuerdos en historias visuales listas para compartir.

#ForHONOR nace de una idea simple y poderosa: el honor no solo está en levantar un trofeo, sino en seguir intentándolo, en desafiar límites y en mantener vivo aquello que nos mueve. A través de esta campaña, HONOR conecta el espíritu del fútbol con su visión de innovación, mostrando cómo la tecnología puede acompañar a las personas en la forma de recordar, crear y expresar sus sueños.

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Como parte de este espíritu global, HONOR fortalece su vínculo con el deporte mediante alianzas con selecciones nacionales y figuras relevantes del fútbol, incluyendo la colaboración con el futbolista mexicano Santiago Giménez. Más que una campaña alrededor de una temporada, #ForHONOR es una invitación a mirar cada historia personal como una cancha propia, donde la creatividad, la emoción y la tecnología pueden encontrarse.

"La tecnología alcanza su mejor versión cuando ayuda a las personas a descubrir nuevas posibilidades en su propia vida", dijo James Li, CEO de HONOR. "Con la HONOR 600 Series, usamos IA para que las personas puedan reimaginar los momentos, recuerdos y sueños que más significado tienen para ellas. Esta campaña refleja el mismo espíritu que impulsa a nuestra marca: la creencia de que el progreso nace de desafiar límites, perseguir aquello que parece imposible y brindar a más personas herramientas para contar su propia historia".

Imagen a Video con IA 2.0: de una foto a una historia en movimiento

En el centro de la experiencia de la HONOR 600 Series está Imagen a Video con IA 2.0, una de sus funciones insignia. Esta herramienta permite combinar hasta tres imágenes con indicaciones en lenguaje natural para generar secuencias de video de 3 a 5 segundos, transformando una fotografía estática en una escena con movimiento, intención y narrativa.

Los usuarios pueden definir el inicio y el cierre de una historia, aplicar plantillas cinematográficas y acceder a la generación de video desde la Galería mediante el Botón IA. Así, una foto de infancia, una celebración con amigos o una escena imaginada pueden convertirse en un video breve, emocional y listo para compartir. La función está pensada para reducir la distancia entre una idea y su creación final, haciendo que la producción de contenido con IA sea más intuitiva, social y expresiva.

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La HONOR 600 Series también integra un ecosistema de herramientas IA para potenciar la creatividad más allá del video. El Agente de fotografías con IA permite realizar ediciones mediante lenguaje natural; Borrador IA ayuda a eliminar elementos no deseados; Expansión de imágenes con IA amplía composiciones; Mejora con IA optimiza detalles, y Detección de deepfakes por IA refuerza la seguridad en escenarios compatibles. Además, la serie incluye 3 meses de Google AI Pro con 5TB de almacenamiento, sujeto a disponibilidad, términos y condiciones de Google.

Diseñada para crear, capturar y compartir sin límites

La HONOR 600 Series combina capacidades creativas con hardware pensado para acompañar el ritmo de una vida conectada. Su pantalla ultra brillante de hasta 8000nits ofrece claridad incluso en exteriores, ideal para ver contenido, seguir partidos o editar videos bajo distintas condiciones de luz. Su batería de larga duración de hasta 7000mAh, según el mercado, brinda autonomía para jornadas intensas de streaming, fotografía, redes sociales y creación con IA.

En fotografía, la Cámara Ultra IA de 200MP permite capturar imágenes con gran nivel de detalle, incluso en escenas nocturnas o celebraciones con poca luz. A esto se suman plataformas Snapdragon en la línea, diseñadas para ofrecer desempeño fluido en multitarea, edición, entretenimiento y experiencias impulsadas por IA. Con esta combinación, la HONOR 600 Series no solo acompaña la emoción del fútbol, también se convierte en una herramienta para convertir cada momento en una historia más viva, personal y memorable.

Con #ForHONOR, HONOR une innovación de producto y emoción humana para demostrar que la IA puede ser una forma de expresión cotidiana. La HONOR 600 Series invita a los usuarios a mirar sus recuerdos de otra manera, imaginar nuevas posibilidades y convertir aquello que los inspira en movimiento.