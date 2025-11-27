Estudio de Google desvela la brecha de la IA en México: El uso individual sin políticas genera vulnerabilidad

Sin duda, la Inteligencia Artificial llegó para quedarse e incluso ya forma parte de nuestro día a día laboral en México, sin embargo, hay algo que debemos de tener en cuenta, "está ocurriendo de forma individual, sin el soporte de las empresas".

El estudio ‘Work:InProgress: Descubrimientos sobre cómo la IA está transformando el trabajo’, desarrollado por Google Workspace junto a IDC y Provokers, revela que el 67% de los empleados en el país utiliza asistentes de IA personales (no corporativos) para actividades laborales, aunque solo el 35% declara que su organización le ofrece acceso a estas herramientas.

Los profesionales en México que optan por usar sus propios asistentes de IA lo hacen principalmente porque se sienten más seguros (44%), los prefieren a las opciones corporativas (32%) o los encuentran más fáciles de acceder (37%). Este fenómeno global es conocido como Shadow AI, y, de acuerdo con el estudio Work:InProgress realizado por Google, en México sólo el 30% de las empresas cuenta con políticas claras sobre el uso de esta tecnología y apenas 31% incentiva a susccolaboradores a experimentar con herramientas de IA.

Prioridades de aprendizaje y usos

El estudio también destaca una transformación en las competencias requeridas para el futuro del trabajo. En los próximos dos a cinco años, dominar herramientas de IA será casi tres veces más valorado por los profesionales que cursar un posgrado, y aprender a utilizarlas será tan relevante como estudiar un nuevo idioma. De acuerdo con el estudio, los principales usos de la IA en el entorno laboral en el país se concentran en:

Investigación sobre temas específicos (47%)

Análisis de datos o información (43%)

Resumen e interpretación de textos (41%)

Creación de imágenes o gráficos (41%)

Riesgo de seguridad y gobernanza de la IA

La adopción de IA personal para fines laborales sin supervisión corporativa representa un alto riesgo de seguridad. El estudio indica que el 41% de los profesionales en México percibe un riesgo alto o muy alto en el uso de asistentes de IA personales. Esta preocupación es un llamado de atención para las empresas que no han establecido directrices claras de gobernanza, aumentando la vulnerabilidad y la probabilidad de fuga de información sensible.

El estudio Work:InProgress se llevó a cabo entre abril y junio de 2025 mediante un cuestionario estructurado online utilizando un enfoque cuantitativo. Se realizaron más de 3,500 entrevistas en cinco países de América Latina (México, Argentina, Brasil, Chile y Colombia), de las cuales 767 fueron en México.