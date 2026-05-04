En el evento Dreame Next, Steve Wozniak expresó su agrado por el iPhone Air

Ya fueran lanzamientos de coches cohete, la presentación de los teléfonos más extravagantes que jamás hayas visto o el debut de un refrigerador inteligente con lector de huellas dactilares, Dreame Next estuvo repleto de sorpresas; pero la más emocionante para mí fue sin duda la aparición de Steve Wozniak. Resulta que es de los pocos que adoran el iPhone Air.

Comenzando con sus impresiones sobre los últimos teléfonos de Apple , Wozniak mencionó que también le encanta su iPhone 17 Pro Max —aunque llama al modelo de color naranja el teléfono Trump, dado que comparte el tono de piel del presidente estadounidense—, pero para él, mientras agitaba el iPhone Air que sacó del bolsillo de su chaqueta hacia la multitud, el dispositivo increíblemente delgado se impone.

Porque “evoca una emoción” con su estética única que parece impregnada de pasión humana.

El artículo continúa a continuación.

(Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Para Wozniak, lo que más importa es el factor humano: "Los seres humanos son más importantes que la tecnología".

Y, en opinión de Wozniak, la única manera de que una empresa se centre en este elemento humano por encima de todo lo demás es que los ingenieros —las personas que poseen los conocimientos y la pasión para crear diseños que la gente quiera usar y amar— lideren la iniciativa en los niveles más altos.

Aunque no mencionó directamente la situación actual de Apple más allá de su respaldo al iPhone Air, no pude evitar sentir que sus constantes referencias a la importancia de los ingenieros en puestos de liderazgo eran un respaldo al nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus .

Ternus, figura clave en el desarrollo de hardware de Apple durante las últimas dos décadas, llegando incluso a dirigir su división de ingeniería de hardware, podría aportar la capacidad del ingeniero para "liderar el diseño con el corazón" que Wozniak tanto elogiaba.

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(Image credit: Dreame)

"No tiene corazón"

Como era de esperar, el cofundador de Apple no estaba precisamente entusiasmado con la IA, y calificó su relación con esta tecnología como "complicada".

“Cada vez que la tecnología informática avanza, permite al usuario humano hacer más de lo que hacía antes”, explicó. “Puede darme algunas buenas ideas, pero no me gustan los errores que comete porque es demasiado fácil creerse las cosas falsas”.

La IA habla con tanta seguridad que a veces es fácil ignorar sus errores, y además carece del toque humano que solo una persona real y emocional puede aportar: "La IA puede hacer cosas valiosas, pero no tiene corazón".

(Image credit: Dreame)

Wozniak admitió que la IAG (inteligencia artificial general tan inteligente como un ser humano) podría, en teoría, tener ese corazón y esas emociones, pero como él mismo dijo: "No creo que lleguemos a tener IAG".

Explicó que cuando regresó a la universidad para finalmente obtener un título después de haberla abandonado una década antes, se especializó en psicología. Trabajó con personas que intentaban modelar el cerebro humano y vio cómo les costaba comprender incluso pequeñas partes del mismo. "Los ingenieros descubrieron que la única manera de construir un cerebro humano lleva nueve meses", una frase que los presentadores no se percataron de inmediato de que era una broma.

En caso de que se equivoque sobre la IA general y la tecnología nos derroque como la fuerza dominante en el planeta y nos convierta en mascotas, Wozniak también dijo en tono de broma que ha empezado a alimentar a sus perros con filetes de lomo: "Así es como me gustaría que me trataran", dijo.

¿La muerte de las PC's? Poco probable

(Image credit: Apple)

De cara al futuro, y pensando en lo que vendrá, si no es la IA general, Steve Wozniak admitió que es imposible estar seguro, pero espera que la próxima década depare más de lo mismo, pero mejor.

Eso significa mejores teléfonos, mejores ordenadores, mejor tecnología, pero no que un producto canibalice a otro; rebatiendo las reflexiones del presentador de Dreame Next sobre que los teléfonos inteligentes finalmente reemplazarán a los ordenadores personales, dijo: "Realmente no creo eso".

“Fíjense en los coches: una vez que alcanzan un buen nivel, pueden mantenerse así durante mucho tiempo”, afirmó. Wozniak añadió que los teléfonos y los ordenadores personales han alcanzado un punto de estancamiento en sus respectivos nichos, y no prevé que uno empiece a canibalizar al otro, sobre todo porque los teléfonos mejoran, al igual que los ordenadores personales.

Eso no significa que debamos confiarnos. «Hay que creer que se puede mejorar la tecnología actual», así empezó Apple y sigue creciendo. «Observa lo que tienes hoy. ¿Cómo puedes mejorarlo? Mejóralo, mejóralo, sigue avanzando hacia un futuro brillante».