El nuevo piano digital de Roland es perfecto para quienes están aprendiendo: cuenta con Wi-Fi y se conecta a una aplicación diseñada para principiantes

Roland tiene un nuevo piano digital que cuenta con integración Wi-Fi incorporada

Además, está lanzando una nueva aplicación para aprender a tocar el piano, Piano Sphere, con técnicas de enseñanza y retroalimentación en tiempo real

Además del Wi-Fi, el piano cuenta con un sistema de altavoces mejorado con una respuesta más precisa

La empresa de música Roland está dando un gran paso con su último proyecto, algo prácticamente sin precedentes en el mundo de los instrumentos digitales: está lanzando un piano portátil con conexión Wi-Fi integrada.

El piano digital FP-40, con un precio de 750 dólares (aproximadamente 750 libras esterlinas o 1,149 dólares australianos), se presentó hoy (1 de septiembre) y estará disponible en dos acabados (negro o blanco), con conectividad Bluetooth para audio y MIDI, y USB-C. Aunque esto no es nuevo en los instrumentos digitales —muchos fabricantes líderes de pianos aprovechan al máximo el Bluetooth—, la integración de Wi-Fi es algo inédito.

Si bien ese es esencialmente su punto fuerte, el FP-40 destaca por características adicionales como el Piano Reality Sound Engine de Roland, una tecnología que realza los detalles más sutiles y el tono de un piano acústico. En cuanto al teclado, Roland utiliza teclas contrapesadas con acción de martillo, además de la tecnología de triple sensor que emplea para garantizar una respuesta más rápida al tocar las notas.

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Al igual que tu teléfono inteligente, tableta o computadora portátil, el piano FP-40 se conecta a la red Wi-Fi de tu hogar como cualquier otro dispositivo y recibirá actualizaciones de software periódicas. Pero hay una razón por la que Roland ha diseñado esta nueva herramienta sonora de esta manera: es para destacar su nuevo software de aprendizaje.

Junto con el lanzamiento de su piano con conexión Wi-Fi, Roland presenta Piano Sphere, una aplicación desarrollada por Skoove que ofrece técnicas de enseñanza para ayudarte a mejorar tus habilidades musicales, ya seas un intérprete ocasional o estés retomando el piano después de un tiempo.

(Image credit: Roland)

Al igual que las apps de aprendizaje como Duolingo, Piano Sphere cuenta con «orientación personalizada, retroalimentación en tiempo real y una amplia biblioteca de contenido de alta calidad para que sigas tocando», tal como se menciona en el sitio web de Roland. Además de esto, también recibirás lecciones paso a paso e incluso planes de aprendizaje personalizados según tu nivel actual.

Lo único es que necesitarás un celular o una tableta para ver gran parte de la información que ofrece el software, por ejemplo, el seguimiento de tu progreso a través de rachas y insignias de recompensa; pero, aparte de eso, el piano en sí cuenta con algunas funciones muy útiles.

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El botón insignia Piano Sphere del FP-40 se ilumina para darte retroalimentación mientras tocas y, gracias a la conectividad Wi-Fi, el piano graba automáticamente el historial de interpretación incluso cuando la aplicación Piano Sphere no está abierta. Además, no tendrás que pagar nada extra por una suscripción a Piano Sphere.

Desde el primer momento, tendrás acceso básico a 100 canciones libres de derechos de autor que abarcan desde composiciones clásicas hasta éxitos de la música pop. Si sientes que estás listo para dar el siguiente paso en el dominio de tu habilidad, existe la opción de mejorar tu experiencia con Piano Sphere, lo que te abre las puertas a una biblioteca de más de 1,000 canciones y lecciones.

Obviamente, la integración de aplicaciones de aprendizaje con instrumentos modernos no es algo nuevo —los modelos anteriores permiten emparejar aplicaciones de terceros a través de Bluetooth—, pero el Wi-Fi integrado del FP-40 ofrecerá una experiencia mucho más fluida. Y no solo eso, sino que podría ser una pista sobre la dirección que Roland planea tomar con sus futuras innovaciones musicales.

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