Explicación del Wi-Fi 8: TP-Link lanza los primeros routers, pero te explicamos por qué la mayoría de los usuarios de Wi-Fi 6 y 7 probablemente deberían esperar

TP-Link presentó los primeros routers Wi-Fi 8 en la IFA 2026 la semana pasada, y está previsto que los dispositivos lleguen a las tiendas a finales de este año. Entonces, cuando eso suceda, ¿es buena idea sumarse de inmediato a este nuevo estándar inalámbrico de mayor rendimiento?

No exactamente. Hay que analizar con detalle en qué consiste exactamente la mejora de Wi-Fi 8 respecto a Wi-Fi 7 —no es más rápido en términos de rendimiento bruto, por si no lo sabías—, así como cuándo llegarán los routers y dispositivos compatibles con el nuevo estándar.

Todo esto influirá en la decisión que tomes sobre cuándo actualizarte a Wi-Fi 8 en tu hogar. En este artículo, veremos qué ofrece Wi-Fi 8 además de lo que ya ofrece Wi-Fi 7, y luego analizaremos las consideraciones relacionadas con el plazo de actualización y cuándo te conviene dar el paso para aprovechar las ventajas del Wi-Fi de última generación.

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¿En qué se diferencia el Wi-Fi 8 del Wi-Fi 7?

(Image credit: Getty Images / onurdongel)

Wi-Fi 8 no supone un gran avance en cuanto a velocidad pura en comparación con Wi-Fi 7 —este último ya es bastante potente en ese aspecto de todos modos— y, en cambio, busca mejorar el rendimiento inalámbrico general de diferentes maneras.

Wi-Fi 8 busca mejorar la estabilidad y la confiabilidad generales de la conexión inalámbrica, para que tengas una experiencia más fluida y rápida cuando estés más lejos del router; además, se enfoca especialmente en ayudar a aumentar las velocidades en los límites de la señal de la red.

Otro punto clave de Wi-Fi 8 es que está diseñado para manejar más dispositivos y mantener altas las velocidades, así como para lidiar mejor con las interferencias. Así, en entornos con alta densidad de señal, donde hay muchos dispositivos compitiendo por el ancho de banda, todo este tráfico se dirigirá y gestionará mejor para garantizar un mejor rendimiento.

Obviamente, esto ayudará en hogares más grandes donde todos tienen múltiples dispositivos, pero será particularmente importante en lugares como departamentos o edificios de oficinas, donde puede haber mucha competencia entre múltiples routers y una gran cantidad de dispositivos, todos concentrados en un área relativamente pequeña.

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TP-Link —que presentó tanto un router Wi-Fi 8 tradicional, el Archer 8 Ultra, como un sistema Wi-Fi en malla, el Deco 8 Ultra, en la IFA 2026— reveló algunas funciones ingeniosas para estos dispositivos de vanguardia. Utilizan las tecnologías de Operación Dinámica de Subbandas (DSO) y Acceso a Canales No Primarios (NPCA) para asignar únicamente el ancho de banda que necesita cada dispositivo; así, los pequeños dispositivos de hogar inteligente, por ejemplo, solo reciben la pequeña porción que requieren, dejando más ancho de banda disponible para otros dispositivos. En resumen, el tráfico de todos los dispositivos se gestiona de una manera mucho más inteligente, y con el Wi-Fi 8 se evitan las situaciones en las que el rendimiento se ve afectado por la congestión que se da con el Wi-Fi 7.

El resultado final es un salto considerable en el rendimiento de los dispositivos inalámbricos, aunque la velocidad central y las especificaciones de rendimiento de Wi-Fi 8 siguen siendo las mismas que las de su predecesor. Esto es particularmente evidente en entornos con muchos dispositivos compitiendo por la señal, o cuando te encuentras en los límites más alejados de la cobertura inalámbrica.

¿Cuándo saldrán a la venta los routers Wi-Fi 8? ¿Debería comprar uno de inmediato?

(Image credit: TP-Link)

Como ya se mencionó, los primeros modelos de TP-Link saldrán a la venta a finales de 2026, y las preventas comenzarán en algunas regiones a partir de principios de octubre. También se espera que los routers Wi-Fi 8 de Asus lleguen a finales de este año.

En teoría, entonces, podrías hacerte con un router Wi-Fi 8 en un par de meses y empezar a usar el estándar inalámbrico más reciente, pero ¿deberías hacerlo?

Esto es lo que hay que tener en cuenta al ser uno de los primeros en adoptar un nuevo estándar de Wi-Fi: debes recordar que, cuando salen los primeros routers, estos se basan en una versión preliminar, no en el estándar inalámbrico definitivo. En otras palabras, el Wi-Fi 8 aún está en una etapa muy temprana (aunque, cuando se finalice —probablemente a mediados de 2027—, los routers existentes se actualizarán como corresponde, por supuesto).

Así que, aunque puedas tener un router Wi-Fi 8 a finales de este año, no podrás comprar ningún dispositivo que sea compatible con el estándar. Naturalmente, tanto el dispositivo cliente como el router deben ser compatibles con el nuevo estándar para aprovechar sus características, y los smartphones y computadoras portátiles compatibles con Wi-Fi 8 no llegarán hasta el próximo año.

E incluso entonces, solo estarán disponibles en cantidades limitadas, y se tratará de dispositivos de gama alta y de última generación (caros), como es de esperarse.

Is it pointless to buy a Wi-Fi 8 router when they first come out?

(Image credit: Getty Images)

Aunque no podrás aprovechar al máximo las ventajas del Wi-Fi 8 hasta que cuentes con los dispositivos compatibles con el router, no es del todo inútil ser uno de los primeros en adoptar un producto como el TP-Link Archer 8 Ultra. Por supuesto, es compatible con todos los dispositivos que admiten estándares Wi-Fi anteriores, y ese hardware seguirá beneficiándose de algunas de las funciones de gestión de tráfico del Archer.

Dicho esto, hasta que no lleguen en mayor cantidad las computadoras portátiles, tabletas y teléfonos con Wi-Fi 8, no vas a poder sacarle mucho provecho a tu flamante router Wi-Fi 8. Por supuesto, estarás preparado para el futuro y listo para los dispositivos del próximo año, pero el problema es que comprar un router Wi-Fi 8 en el momento de su lanzamiento significa que pagarás un sobreprecio y un alto costo por ese privilegio.

Este hardware de vanguardia siempre es caro cuando aparece por primera vez en el mercado, así que, en definitiva, es mucho mejor esperar a que el mercado se amplíe y haya más dispositivos con Wi-Fi 8 —enrutadores y dispositivos de consumo— disponibles, antes de decidirte a comprarlo. Tu bolsillo te lo agradecerá si tienes paciencia.

Sin embargo, ten por seguro que el futuro de la tecnología inalámbrica ya casi está aquí, y el Wi-Fi 8 promete marcar una gran diferencia cuando entre en pleno funcionamiento.

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