El HUAWEI WATCH GT Runner 2 llega a México para convertirse en el aliado perfecto de los runners

¡Atención runners! Huawei los quiere consentir con el nuevo Huawei Watch GT Runner 2.

Como sabemos, México es hoy uno de los países con mayor cultura de running en América Latina: de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), alrededor de 21 millones de personas en el país pertenecen a la comunidad corredora, y cada fin de semana miles de ellas recorren parques, circuitos urbanos y senderos de montaña. Es precisamente en ese contexto que lugares como el Parque Nacional Desierto de los Leones, que ya es emblemático para los corredores capitalinos por sus desafiantes rutas y su altitud superior a los 2,800 metros sobre el nivel del mar, resulta ideal como escenario para probar el recientemente lanzado HUAWEI WATCH GT Runner 2.

A través de una ruta de trail running se puede probar el reloj en uno de los entornos más exigentes e icónicos para los corredores mexicanos. Los senderos entre pinos y encinos del bosque capitalino, con sus desniveles, humedad y señal irregular, son el laboratorio perfecto para demostrar cómo el HUAWEI WATCH GT Runner 2 puede convertirse en el aliado cotidiano de millones de mexicanos que disfrutan de correr, ya sea en un parque o incluso en un maratón. Diseñado con el “ultra rendimiento” como eje central, este smartwatch revoluciona el posicionamiento preciso, el entrenamiento basado en la ciencia y la comodidad durante todo el día.

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Una nueva era en el running: un smartwatch diseñado para maratones

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 se ha diseñado teniendo en cuenta las necesidades de los corredores profesionales. Para los millones de mexicanos que ya corren de forma habitual, contar con un dispositivo ligero, cómodo y preciso puede marcar la diferencia entre un entrenamiento ordinario y uno verdaderamente efectivo. Este nuevo modelo presenta un perfil ultradelgado, con un diseño general aún más refinado para un ajuste más aerodinámico. Fabricado con una aleación de titanio nano moldeada ligera y de alta resistencia, y con un peso de solo 43.5 g, el cuerpo del reloj es el más ligero y agradable para la piel hasta la fecha.

“México tiene una de las comunidades de running más vibrantes y de mayor crecimiento en el mundo, y el HUAWEI WATCH GT Runner 2 fue concebido para estar a la altura de ese entusiasmo”, afirmó Alix Durnhofer, PR Manager de Huawei Devices México. “Ya sea que estés dando tus primeros pasos en el running o que te prepares para tu siguiente maratón, este reloj analiza tu rendimiento con alta precisión y te da la información que necesitas para mejorar en cada salida. Lo que antes era exclusivo de atletas de élite, hoy está en la muñeca de cualquier corredor mexicano”, añadió.

(Image credit: Huawei)

Para la creación de este smartwatch, Huawei se ha asociado con la leyenda del maratón, Eliud Kipchoge, y el renombrado equipo de running, dsm-firmenich, aunando la experiencia de atletas de talla mundial con la tecnología wearable de vanguardia de Huawei. Esta colaboración ha culminado en el HUAWEI WATCH GT Runner 2, que ofrece una experiencia de running verdaderamente profesional. La clave de este logro es el innovador algoritmo de detección del umbral de lactato no intrusivo y la métrica de potencia de carrera de Huawei. Este innovador algoritmo permite calcular el umbral de lactato, lo que proporciona a los usuarios información sin precedentes sobre la intensidad de su entrenamiento y su fuerza muscular. Al analizar automáticamente estas métricas, pueden ajustar sus entrenamientos y desarrollar regímenes de entrenamiento y estrategias de carrera personalizados con confianza.

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 también presenta una función pionera en el sector: el modo Maratón Inteligente, que permite realizar un seguimiento de una amplia gama de carreras con la etiqueta World Athletics. Esta avanzada función no solo realiza un seguimiento del rendimiento en la carrera, sino que también ofrece una guía completa desde la salida hasta la meta. Con funciones como la guía de ritmo dinámica y los recordatorios inteligentes para reponer fuerzas, el reloj proporciona actualizaciones en tiempo real, lo que permite a los corredores optimizar su rendimiento y superar sus límites con confianza.

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Tecnologías avanzadas para un rendimiento óptimo

Para los corredores mexicanos que frecuentan rutas complejas, como las del Desierto de los Leones o los senderos del Ajusco, la precisión en el posicionamiento no es un detalle menor. Equipado con una arquitectura de Antena Flotante 3D y un diseño optimizado de la misma, el HUAWEI WATCH GT Runner 2 logra una mejora del 50 % en la precisión de posicionamiento en comparación con la generación anterior. Esto garantiza un seguimiento y posicionamiento precisos incluso en entornos difíciles, como montañas o bosques, e incluso en entornos urbanos que tienen túneles o calles congestionadas.

Con la tecnología HUAWEI TruSense System, el reloj ofrece un monitoreo preciso de la frecuencia cardíaca, lo que ayuda a los corredores a gestionar de forma sencilla su carga de entrenamiento y a recibir alertas oportunas sobre posibles riesgos para la salud. Una herramienta especialmente valiosa para quienes entrenan a la altitud del Valle de México, donde el sistema cardiovascular trabaja con mayor exigencia.

(Image credit: Huawei)

Estética deportiva: el estilo se une a la comodidad

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 está disponible en tres colores: Naranja, Azul y Negro, que combinan el deporte con el estilo. Además, la correa tejida AirDry mejorada ofrece una transpirabilidad superior con propiedades repelentes al sudor, lo que garantiza un ajuste seco y cómodo incluso durante los entrenamientos más intensos.

En los últimos años, la cultura del running ha transformado la forma en que los mexicanos se relacionan con el ejercicio y el deporte. Con alrededor de 21 millones de corredores en todo el país y una oferta de carreras que va desde los 5K familiares hasta ultras de montaña, existe un público enorme que puede beneficiarse de tecnología wearable de alto nivel.

El HUAWEI WATCH GT Runner 2 está pensado tanto para corredores ocasionales como para atletas profesionales, ya que ofrece orientación profesional y asistencia avanzada para las carreras. Tras cinco años de investigación incansable, Huawei ha redefinido una vez más el concepto de reloj profesional para correr.

La preventa del HUAWEI WATCH GT Runner 2 inició el 26 de febrero y la venta general inicia el 26 de marzo en las HUAWEI Experience Store y HUAWEI Online Store, y estará disponible por $8,999 MXN.