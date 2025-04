El GPMI: La nueva conexión que podría dejar atrás al HDMI

Hoy en día, todos usamos diferentes cables para conectar nuestros dispositivos: uno para cargar, otro para video, otro para internet... y la lista sigue. Pero, ¿qué pasaría si pudieras hacer todo con un solo cable? Aquí es donde entra el GPMI (General Purpose Media Interface), un nuevo estándar desarrollado principalmente en China que promete simplificar estas conexiones y mejorar nuestras experiencias en cuanto a tecnología se refiere.

El GPMI no es un ccable más; es un avance integral que combina transmisión de video, audio, datos, internet y hasta suministro eléctrico. Esto significa que, con el GPMI, podrías conectar tu computadora a un monitor, transmitir datos y cargar tu dispositivo simultáneamente con un único cable.

Hay dos variantes principales del GPMI:

