El Golf GTI EDITION 50 redefine el legado GTI con un nuevo récord mundial

¡Atención! El nuevo Golf GTI EDITION 50 marcó un antes y un después para Volkswagen dentro del segmento de los compactos. Con una potencia de 239 kW (325 HP), esta edición conmemorativa se convirtió en el auto de producción con tracción delantera más rápido en completar una vuelta al Nürburgring Nordschleife. A continuación todos los detalles.

El Golf GTI EDITION 50, con el piloto de carreras y piloto de pruebas y desarrollo de Volkswagen, Benjamin Leuchter, al volante, tardó tan solo 7:44.523 minutos en completar la vuelta de 20,832 kilómetros en el legendario circuito. Con su récord, el Golf GTI EDITION 50 subraya su posición excepcional en la gama de modelos Volkswagen, como el Golf GTI de producción más potente y con la dinámica más precisa. El Golf GTI EDITION 50 también es más rápido que todos los modelos de producción de Volkswagen anteriores en el Nordschleife.

El modelo de aniversario con un toque deportivo

La vuelta más rápida del Golf GTI EDITION 50 se completó en condiciones climáticas favorables en Eifel: con una potencia de 239 kW (325 HP), una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos y una velocidad máxima de 270 km/h, este modelo está predestinado para este circuito. Un eje delantero MacPherson y un eje trasero multibrazo conforman la configuración básica del chasis. En general, el modelo de aniversario es 15 mm más bajo que un Golf clásico y viene equipado de serie con el sistema de control de chasis adaptativo DCC. Es aún más deportivo con el paquete GTI Performance EDITION 50 disponible de manera opcional, que incluye un chasis especialmente ajustado y rebajado cinco milímetros, un sistema de escape ligero R-Performance con silenciadores traseros de titanio, rines de aleación forjados de 19 pulgadas y neumáticos semi-slick Bridgestone Potenza Race 235/35 R19 91Y. El modelo de producción más potente del Golf GTI estaba equipado con este paquete Performance en su vuelta rápida al circuito de Nürburgring.

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GTI con un nivel de rendimiento impresionante

Benjamin Leuchter conoce el Golf GTI EDITION 50 a detalle y el Nordschleife como la palma de su mano. “El Nordschleife es único por sus curvas, sus diferentes secciones, sus baches e incluso sus saltos”, explica Leuchter. “Y lo mismo ocurre con este GTI: con una potencia impresionante, una configuración muy neutra y, al mismo tiempo, la capacidad de superar cualquier obstáculo sin problemas. El Golf GTI EDITION 50 es, por lo tanto, mucho más que un modelo de aniversario: demuestra lo que se puede sentir al conducir un GTI en el segmento de los compactos cuando la experiencia técnica, la pasión y 50 años de historia del GTI se unen”.

Cinco décadas de GTI: tres letras que han hecho historia

Desde 1976, el nombre GTI ha sido sinónimo en Volkswagen de puro placer de conducir y un estilo de vida único e inconfundible. La fórmula del éxito se ha mantenido intacta a lo largo de las generaciones: una conducción potente, una puesta a punto precisa del chasis, el uso sistemático de la tracción delantera, un diseño sobrio y deportivo, y una practicidad sin limites para el día a día. Esta idea fundamental se ha perfeccionado en cada generación del GTI y adaptado a las nuevas posibilidades técnicas. Hasta la fecha, se han producido más de 2,5 millones de unidades del GTI en todo el mundo. Volkswagen continúa fielmente esta tradición con el Golf GTI EDITION 50 aniversario. Como el Golf GTI de producción más potente hasta el momento, combina las virtudes clásicas del GTI con la tecnología de chasis y tracción más avanzada, y ha añadido un nuevo capítulo a la historia del GTI con su récord en el Nürburgring Nordschleife.