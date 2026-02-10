Dreame presenta su ecosistema de vida inteligente en el Super Bowl

¿Lo notaste? Dreame estrenó un increíble comercial de televisión transmitido durante el Super Bowl el 8 de febrero de 2026.

Cabe destacar que se trata del momento mediático global más relevante de la marca hasta la fechay representa una inversión multimillonaria.

"Durante casi una década hemos impulsado los límites de la innovación en soluciones para el hogar inteligente y hoy llevamos esa dedicación directamente a los consumidores del mundo", señaló Ana Wang, General Manager de Dreame Technology North America. "Este comercial no se trata sólo de visibilidad; es una declaración de compromiso. Estamos invirtiendo en este mercado a largo plazo, desarrollando innovación específica para las necesidades de los hogares de la región y construyendo a Dreame como una marca confiable y relevante en la vida cotidiana".

Transmitido a través de la red de afiliadas locales de NBC y con alcance a millones de hogares durante una de las noches más vistas de la televisión, el comercial destaca el ecosistema tecnológico integral de Dreame, que incluye desde aspiradoras robot galardonadas, cortadoras de pasto y cámaras de acción, hasta el hypercar eléctrico Nebula NEXT 01, demostrando la expansión de la compañía hacia múltiples categorías tecnológicas.

Mostrando el ecosistema completo de Dreame

Como parte del impulso de la marca —que ha obtenido más de 50 premios por la innovación de sus productos— el comercial presenta el ecosistema integral de vida inteligente de Dreame, que incluye:

Aspiradoras robot y wet & dry — Con sólo 7.95 cm de altura, la X60 Max Ultra Complete es la aspiradora robot más delgada de Dreame, diseñada para limpiar debajo de muebles bajos donde otros modelos no alcanzan. Su navegación OmniSight™ con IA y potencia de succión de 35,000 Pa eliminan la suciedad con precisión, mientras que sus brazos flexibles dobles y trapeado con agua caliente aseguran una limpieza profunda en esquinas y bordes. Además, Dreame presenta la nueva aspiradora wet & dry ultradelgada Aero Pro. Con sólo 3.88 pulgadas de grosor, ofrece una potente succión de 25,000 Pa y cuenta con tecnología TangleCut 2.0 para manejar fácilmente cabello largo y pelo de mascotas. Su sistema de autolimpieza con aire caliente mantiene el rodillo limpio y libre de olores.

Cuidado personal — El estilizador de cabello Dreame AirStyle Pro 7-en-1, impulsado por tecnología JetAirflow, permite secar, rizar y alisar con precisión en un diseño ligero, con control inteligente de temperatura para resultados de calidad profesional.

Cuidado del aire en el hogar — Diseñado para hogares con personas y mascotas, el purificador de aire Dreame AP10 captura pelo de mascotas, filtra eficazmente partículas PM2.5 y reduce olores provocados por desechos de mascotas y contaminantes cotidianos.

Smart Outdoor — El cortacésped robótico A3 AWD Pro incorpora cámaras duales con IA y LiDAR 3D para detectar obstáculos hasta a 70 metros de distancia, permitiendo un recorte preciso y una navegación eficiente. Su sistema de tracción 4WD todo terreno permite operar en pendientes de hasta 80° y superar obstáculos de hasta 5.5 cm. Por su parte, el robot limpia-albercas Z2 Ultra integra mapeo láser 3D, limpieza 7-en-1 y sistema de auto-acoplamiento y carga al finalizar cada ciclo.

Dreame Automotive — Destaca el concepto "auto eléctrico" Dreame Nebula NEXT 01, equipado con cuatro motores eléctricos que generan 1,876 caballos de fuerza, aceleración de 0 a 100 km/h en 1.8 segundos y aerodinámica activa. Este vehículo de alto desempeño refleja la búsqueda de Dreame por la máxima eficiencia y rendimiento, optimizando enfriamiento, flujo de aire y desempeño a alta velocidad, sin sacrificar lujo ni seguridad.

Nueve años de innovación, un solo mensaje poderoso

Fundada en 2017, Dreame Technology ha crecido rápidamente hasta convertirse en una de las marcas líderes mundiales en aspiradoras robóticas y una fuerza dominante en múltiples categorías de hogar inteligente, consolidándose como un innovador tecnológico reconocido en escenarios como CES, IFA y las principales ferias internacionales. Actualmente presente en más de 120 países, con más de 6,500 puntos de venta y tiendas insignia en ciudades clave alrededor del mundo, Dreame avanza en su misión de impulsar el progreso a través de la tecnología.

El comercial transmitido durante el Super Bowl LX el 8 de febrero marca un momento clave: presenta a las audiencias norteamericanas una visión integral de la vida inteligente —desde sistemas autónomos de limpieza y jardinería robótica sin cables, hasta vehículos eléctricos de nueva generación— todo impulsado por una fuerte inversión en I+D y unificado por el compromiso de Dreame con el diseño premium e inteligente que transforma la vida diaria en experiencias más simples y eficientes.