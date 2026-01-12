De la Pokédex a los bricks: Pokémon llega a LEGO

¡La colaboración que todos esperábamos! Lego nos regresa a nuestra infancia con la primera colección de los tan esperados sets de LEGO Pokémon.

Basados en algunos de los Pokémon más icónicos de los 30 años de historia de la marca, los primeros sets de LEGO Pokémon permitirán a los fans construir y exhibir a sus Pokémon favoritos en forma de bricks de LEGO a partir de su lanzamiento el 27 de febrero de 2026.

Esta emocionante colaboración une a dos mundos queridos, invitando a fans de todo el mundo a continuar su aventura como Entrenadores Pokémon, brick a brick. El lanzamiento de los tres primeros sets presenta a cinco de los Pokémon favoritos de los fans: Pikachu, Eevee, Venusaur, Charizard y Blastoise, recreados en forma de bricks de LEGO, brindando a los constructores la oportunidad de dar vida a sus aventuras, un brick a la vez.

Un set verdaderamente digno de uno de los Pokémon más reconocibles: el LEGO Pokémon Pikachu y Pokébola. Este set permite a los fans recrear una de las escenas más icónicas de la franquicia: Pikachu saltando fuera de la Pokébola, listo para la batalla. El Pikachu construido con bricks muestra a este querido Pokémon en una pose dinámica, saltando desde la Pokébola.

El set de 2,050 piezas incluye una base negra con forma de rayo, con energía eléctrica emanando de la Pokébola mientras Pikachu sale, listo para la acción. Como detalles especiales, destacan "huevos de Pascua" clave como el número "25" en la base, que hace referencia al número de Pikachu en la Pokédex.

En homenaje al icónico Pokémon de tipo Eléctrico, los fans podrán colocar la construcción en una pose dinámica de batalla mientras salta de la Pokébola abierta, así como en una pose sentada, con la Pokébola cerrada.

El épico set de LEGO Pokémon Venusaur, Charizard y Blastoise reúne a tres de los Pokémon más aclamados por los fans en uno de los sets de exhibición más grandes jamás creados por el Grupo LEGO. Compuesto por más de 6,838 piezas, este set presenta por primera vez las Evoluciones de los primeros compañeros Pokémon de Kanto en forma de bricks de LEGO.

Cada una de las tres figuras captura fielmente los diseños originales con una autenticidad impresionante y cuenta con su propia articulación única. Estos Pokémon pueden exhibirse de manera individual o juntos en la base de acción, que oculta huevos de Pascua para que los fans los descubran mientras construyen. La base incluye elementos de diseño inspirados en los biomas de cada uno de los Pokémon destacados, lo que añade aún más profundidad y carácter a la exhibición.

Celebra el encanto irresistible de Eevee con el set de LEGO Pokémon Eevee, compuesto por 587 piezas que dan vida a este querido Pokémon con detalles dinámicos. El rostro expresivo de Eevee, su cola, cabeza y extremidades móviles permiten a los constructores colocarlo en distintas poses, ya sea descansando o listo para saltar a la acción. Además, con la LEGO Builder App, este set ofrece la oportunidad de construir en equipo con amigos y familiares.

Julia Goldin, directora de producto y marketing del Grupo LEGO, declaró: “Dar vida al mundo de Pokémon en bricks de LEGO es tanto una oportunidad emocionante como una gran responsabilidad. Hemos trabajado para combinar ambos mundos de una manera que realmente celebre la creatividad, la aventura y el asombro que Pokémon representa. Esta colaboración abre un nuevo abanico de posibilidades tanto para los Entrenadores como para los constructores, y estamos ansiosos por que los fans experimenten estos nuevos sets de LEGO Pokémon.”

“Como fanático de Pokémon de toda la vida, ha sido un honor increíble ayudar a dar vida a estos Pokémon en forma de bricks LEGO por primera vez,” comentó Siddharth Muthyala, director de diseño de LEGO Pokémon. “Pokémon ha inspirado a generaciones de fans en todo el mundo, por lo que nuestro equipo abordó el diseño de estos sets con un inmenso cuidado y pasión, asegurándonos de que cada detalle y pose celebre lo que hace que estos personajes sean tan queridos. Espero que los fans disfruten tanto construyéndolos como nosotros disfrutamos diseñándolos.”

Gaku Susai, Chief Product and Experience Officer en The Pokémon Company International, añadió: “Pokémon siempre ha inspirado el descubrimiento y la conexión, y asociarnos con el Grupo LEGO reúne esas cualidades con creatividad e imaginación en una nueva forma. Al combinar el sentido de aventura de Pokémon con el diseño cuidadoso y la atención al detalle del Grupo LEGO, estamos brindando a los fans la oportunidad de construir, jugar y contar sus propias historias de maneras que nunca antes habían experimentado, algo que nos emociona ver hecho realidad.”

Para celebrar esta colaboración, el Grupo LEGO ha encargado una serie de fotografías que captura a los cinco Pokémon en cinco escenarios reales alrededor del mundo. Cada ubicación fue seleccionada para reflejar los rasgos y personalidades únicos de los Pokémon, fusionando sus características con paisajes impresionantes.

Detalles del Regalo con Compra

Del 27 de febrero al 3 de marzo de 2026, los compradores recibirán una Colección de Insignias de la Región Kanto de LEGO Pokémon (40892) como regalo con la compra al adquirir el set LEGO Pokémon Venusaur, Charizard y Blastoise (72153) en LEGO.com y tiendas LEGO de marca, hasta agotar existencias.

Los nuevos sets de LEGO Pokémon estarán disponibles para pre-order a partir de hoy aquí, y podrán adquirirse de inmediato a partir del 27 de febrero de 2026 en la página oficial, tiendas LEGO y en minoristas seleccionados de todo el mundo.