Cuidado, Dolby: Google acaba de anunciar una nueva versión personalizada de HDR, y podría llegar primero al iPhone 18

Dolby Vision 2 está por llegar, pero también lo está otro estándar

Eclipsa Video es un nuevo estándar HDR que llegará primero a los teléfonos

En el proyecto participan expertos de Google, Apple y NBCUniversal

Por ahora, no competirá directamente con Dolby Vision ni con HDR10+

Hay otro estándar HDR (alto rango dinámico) para pantallas que conviene conocer, desarrollado por expertos de Apple, Google y NBCUniversal, y parece que va a suponer una competencia de código abierto (y sin licencia) para Dolby Vision, aunque en teléfonos y computadoras portátiles en lugar de televisores.

Se llama Eclipsa Video y, según informa FlatpanelsHD, se anunció sin mucha fanfarria. Es un complemento de Eclipsa Audio, que se lanzó en 2025, y está siendo impulsado específicamente por Google, aunque el estándar técnico SMPTE 2094-50 en el que se basa también se desarrolló con la ayuda de Apple y NBCUniversal.

Uno de los objetivos clave es solucionar un gran problema del HDR: el HDR está diseñado para equilibrar las luces, las sombras y el contraste de manera que no se pierda nada, pero las pantallas de los dispositivos tienen límites de brillo diferentes. Eso significa que la señalización HDR puede confundirse, lo que lleva a una experiencia de visualización menos que ideal.

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Eso no debería suceder con Eclipsa Video. El estándar incluye protocolos de metadatos para informar al video cuáles son los límites del dispositivo de visualización, de modo que el HDR se pueda adaptar en consecuencia. «El video que estás viendo se ve exactamente como lo concibió el creador», dijo Roshan Baliga de Google el mes pasado.

Por su parte, el próximo estándar Dolby Vision 2 tiene como objetivo abordar exactamente el mismo problema, al tiempo que agrega numerosas otras mejoras. Especialmente en televisores más económicos y con menos capacidades, deberías obtener mejores resultados con el HDR, siempre y cuando tanto el televisor como el proveedor de contenido sean compatibles con el estándar.

Primero en los teléfonos

¿Podría el sucesor del iPhone 17 Pro incluir Eclipsa Video? (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Según el comunicado de prensa oficial, se requerirá compatibilidad con Eclipsa Video tanto a nivel de hardware como de software, y la atención se centrará inicialmente en los teléfonos. Se espera que los dispositivos compatibles comiencen a aparecer este año y, dada la participación de Apple en las especificaciones subyacentes, nos preguntamos si el iPhone 18 Pro podría ser el primero en incorporarla.

El comunicado de prensa promete "un rendimiento de video excepcional en smartphones, laptops, computadoras de escritorio y más", y tal vez sea revelador que no se mencionen los televisores; quizá la intención no sea alterar el dominio actual de los estándares Dolby Vision y HDR10+ en pantallas más grandes, o al menos no de inmediato.

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No está claro cómo encaja esto exactamente en el panorama actual, y por el momento no contamos con muchos detalles para seguir adelante. El estándar Eclipsa Video está siendo puesto bajo el control del consorcio HDR10+, el cual ha confirmado que los dispositivos futuros podrán obtener la certificación tanto para HDR10+ como para Eclipsa Video.

Esto sugiere que estamos ante algo que complementa, en lugar de competir con, el estándar HDR10+, al menos para pantallas más pequeñas, aunque HDR10+ seguirá siendo una entidad independiente.

En cuanto a Dolby Vision y Dolby Vision 2, dado el respaldo que Apple ha brindado históricamente a Dolby Vision, y que el servicio de streaming Peacock, propiedad de NBCUniversal, ya ha anunciado que será compatible con el próximo Dolby Vision 2, es posible que Dolby no tenga mucho de qué preocuparse... por ahora.

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