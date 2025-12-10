Construye un hogar conectado y de máximo ahorro energético con estos increíbles productos

Sin duda, el desarrollo de la tecnología nos ha permitido transformar por completo nuestros hogares, un claro ejemplo de ello son herramientas como: “LG ThinQ”, la plataforma de LG que centraliza electrodomésticos y dispositivos para lograr un entorno que no sólo es cómodo, sino también altamente eficiente y adaptable. Por esta razón, a continuación, te compartimos los mejores productos de LG para optimizar tanto tiempo, espacio e incluso ahorro energético en tu hogar.

1. Lavado: La Inteligencia artificial que cuida tu ropa

En primer lugar, encontramos a la torre de lavado LG WashTower que ofrece un diseño revolucionario, integrando lavadora y secadora en una unidad vertical, ideal para optimizar el espacio.

Por si fuera poco, y para maximizar la adaptabilidad, cuenta con modelos de 14 kg y 22 kg: Ambos con la tecnología AI DD (Inteligencia Artificial Direct Drive), que detecta el peso y la suavidad de las telas para seleccionar automáticamente el ciclo de lavado y secado más adecuado. Esto garantiza el máximo cuidado de las prendas y optimiza los recursos.

¿Quieres hablar de eficiencia? La versión de 14 kg (en modelos selectos) utiliza un secado por bomba de calor y opera con 120V, lo que puede significar un ahorro de hasta el 65% de energía en comparación con los secadores convencionales. Además, la gestión centralizada desde un único panel facilita el control y la conectividad ThinQ añade la gestión remota.

2. Refrigeración: Vistazo rápido, frescura sin compromiso

¿Odias llegar a casa sediento o hambriento, ir al refrigerador a checar si hay algo de beber o comer, pero tener que abrir la puerta para después descubrir que no hay nada de tu agrado? No te preocupes, con el Instaview Side by side de LG no será más un problema, pues combina diseño y eficiencia en un solo producto.

InstaView Door-in-Door: Su característica principal es el panel de cristal que permite ver el interior con solo tocar dos veces. Esto es fundamental, ya que, al evitar abrir completamente la puerta para revisar el contenido, esto no solo es más “cómodo”, ya que también reduce drásticamente la pérdida de aire frío. Lo que se traduce directamente en un menor trabajo para el compresor y, por ende, en un ahorro energético considerable.

3. Climatización: Confort en su máximo esplendor

¿Has estado pensando en adquirir un aire acondicionado, pero no encuentras la opción perfecta, sobre todo por el miedo al consumo energético? De ser así, no deben de buscar más, pues LG ofrece sistemas de aire acondicionado que alcanzan la temperatura deseada de manera rápida, manteniendo un bajo consumo gracias a su motorización avanzada.

Aires Acondicionados DualCool: Utilizan la tecnología Dual Inverter para operar de manera más eficiente que los modelos tradicionales. Esto no solo se refleja en un ahorro energético optimizado, sino también en un funcionamiento más rápido y silencioso. Su integración con ThinQ permite el control remoto.

Aire Acondicionado ArtCool: Mantiene la probada eficiencia Dual Inverter del DualCool, pero lo envuelve en un diseño estético y sofisticado, integrándose de manera impecable como parte de la decoración de espacios premium.

4. Productividad y audio

Por último, pero no por eso menos importante, la productividad y entretenimiento, sabemos que muchos tienen en su hogar su lugar seguro, ya sea oficina, sala de juegos o de entretenimiento. Para esos casos, LG también tiene productos especiales para ti.

Monitor Ultragear de gaming 5k2k: Aunque orientado al juego, su formato UltraWide 21:9 y su resolución 5K2K (5120 x 2160) lo hacen una herramienta de productividad de élite, permitiendo gestionar múltiples tareas y ventanas simultáneamente sin necesidad de dos monitores.

Línea XBOOM will.i.am: ¿Para ti el audio es imprescindible en tu hogar? De ser así, la línea Xboom will-i-am es perfecta para ti. Desde la Xboom will I am stage, Xboom will I am grab hasta la bounce, cada una con diferentes características. Por ejemplo, la Stage, una bocina portátil, diseñada en colaboración con will.i.am, que ofrece el potente XBOOM Signature Sound (con 120W en el modelo 301). Ideal para crear un ambiente sonoro envolvente en casa, controlable mediante Bluetooth.