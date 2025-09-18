Conoce DigiME 2.0: el asistente virtual MIA de MSI con IA

¡Atención! MSI sorprendió con "MIA" (MSI Intelligence Assistance), el nuevo asistente de voz virtual con inteligencia artificial disponible en DigiME.

Esto es posible gracias a la integración avanzada de agentes de IA, MIA comprende la intención del usuario, responde con un tono natural y humano, y ofrece orientación instantánea, lo que hace que cada interacción sea fluida, eficiente y atractiva.

Principales funciones

Experto en productos y Asesor Técnico

Obtenga información detallada sobre el hardware de MSI con especificaciones claras, orientación sobre compatibilidad y recomendaciones personalizadas.

Conversación natural basada en la interacción

Participa en conversaciones en tiempo real con tonos similares a los humanos, mejorados por la interacción en directo con avatares.

Interacción de voz multilingüe

Comuníquese en varios idiomas con voces personalizables, gracias a la conversión de texto a voz.