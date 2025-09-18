Conoce DigiME 2.0: el asistente virtual MIA de MSI con IA
Por Antonio Quijano publicado
MSI presenta DigiME 2.0: la IA de tu lado con MIA, el asistente virtual
¡Atención! MSI sorprendió con "MIA" (MSI Intelligence Assistance), el nuevo asistente de voz virtual con inteligencia artificial disponible en DigiME.
Esto es posible gracias a la integración avanzada de agentes de IA, MIA comprende la intención del usuario, responde con un tono natural y humano, y ofrece orientación instantánea, lo que hace que cada interacción sea fluida, eficiente y atractiva.
Principales funciones
- Experto en productos y Asesor Técnico
- Obtenga información detallada sobre el hardware de MSI con especificaciones claras, orientación sobre compatibilidad y recomendaciones personalizadas.
- Conversación natural basada en la interacción
- Participa en conversaciones en tiempo real con tonos similares a los humanos, mejorados por la interacción en directo con avatares.
- Interacción de voz multilingüe
- Comuníquese en varios idiomas con voces personalizables, gracias a la conversión de texto a voz.
