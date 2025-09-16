Conoce cómo funciona la eSIM y por qué es el futuro de la conectividad

¿Es hora de decirle adiós a los SIMs tradicionales? La respuesta tal vez es sí, pues año con año es más frecuente que las compañías como Apple apuesten por tecnologías como la de los eSIMs, recordemos que la nueva serie iPhone 17 será compatible únicamente con eSIM.

Pero, ¿qué es? ¿Cuáles son sus ventajas? Estas y más respuestas a continuación.

¿Qué es una eSIM?

La nueva eSIM (Embedded SIM o SIM Integrada) es una SIM virtual que, a diferencia de la SIM tradicional, está compuesta por un chip ya integrado en un teléfono móvil, lo que elimina la necesidad del chip físico.

¿Cuáles son los beneficios de la eSIM?

El cliente puede tener hasta dos líneas activas en un mismo dispositivo:

Puedes gestionar actividades, perfiles laborales, mensajes, paquetes de datos y comunicación desde un mismo dispositivo.

Al ser virtual, puede incluirse en relojes inteligentes, wearables y tabletas.

En temas de seguridad:

La eSIM permite utilizar las funciones de localización aún en caso de pérdida o robo del dispositivo.

Debido a que la eSIM no es una tarjeta extraíble, ahora se pueden proteger de una mejor manera los datos personales.

Se evita la pérdida de los datos almacenados.

La eSIM vs. la SIM de plástico tradicional tiene una vida útil mucho mayor, ya que requiere de menor mantenimiento y se evita la necesidad de reemplazar la tarjeta por desgaste físico.

Algunos modelos de smartphones más recientes no cuentan con ranura para SIM, lo cual podría permitir dispositivos más delgados, con mayor durabilidad, y formas más simples.

La experiencia del cliente es completamente digital.

¿Cómo los usuarios de AT&T México pueden conseguir una eSIM?

AT&T México introdujo la eSIM en 2021. Desde entonces hemos transformado el proceso de adquisición para ofrecerles a nuestros usuarios la mejor experiencia.

En 2024, fuimos el primer operador en América Latina en implementar un nuevo proceso para adquirir una eSIM, donde ya no se necesitaba escanear un código QR, sino que desde nuestro sistema se envía al dispositivo que se está comprando un system notification, con la cual se realiza la activación de la eSIM con el plan seleccionado por el cliente.

Esto hace que el proceso de configuración de la eSIM sea ágil y viva por completo en la nube.

Somos la primera operadora en México en contar con Quick Transfer para dispositivos Apple y Android.

Quick Transfer permite convertir tu SIM física en una eSIM o trasferir una eSIM a tu equipo nuevo sin necesidad de asistir a una tienda de forma presencial.

Es muy importante que tu equipo sea compatible con la eSIM, puedes confirmarlo aquí: equipos compatibles con eSIM.

Si quieres configurar tu eSIM, los clientes pospago de AT&T México deben acudir a su tienda AT&T más cercana, en cualquier parte de México, para solicitar este proceso. Aplica para la activación de un equipo nuevo para reemplazo de una SIM física a una digital.