CES 2026: Snapdragon X2 Plus se suma a la familia Snapdragon X Series

¿Te lo perdiste? Qualcomm sorprendió con su nueva plataforma: Snapdragon X2 Plus, la incorporación más reciente a la línea X de Snapdragon.

Se trata de un paso decisivo que redefine la experiencia para profesionales modernos, creadores en potencia y usuarios que buscan un equipo rápido, responsivo y portátil con batería para varios días. Con este lanzamiento, Qualcomm Technologies lleva el poder de las PCs Windows 11 Copilot+ a toda su familia Snapdragon X Series; los primeros equipos de OEMs líderes estarán disponibles para su compra en el primer semestre de 2026.

Los consumidores marcan el ritmo. Snapdragon X2 Plus fija el estándar

Los profesionales modernos, los creadores emergentes y los usuarios diarios esperan que su PC esté a la altura de sus exigencias: velocidad, batería para varios días y funciones de IA integradas. Diseñada para superar ese ritmo, Snapdragon X2 Plus ofrece un desempeño ultrarrápido y multitarea fluida en PCs Windows 11 Copilot+ delgadas y ultra portátiles. El usuario puede pasar del análisis de datos complejo al diseño creativo o a videollamadas sin compromiso alguno.

Ahí es donde Snapdragon X2 Plus establece el nuevo estándar. La 3ª generación de CPU Qualcomm Oryon brinda hasta 35% más rendimiento de CPU en un solo núcleo que la generación anterior, consumiendo 43% menos energía. La NPU Qualcomm® Hexagon™ integrada entrega 80 TOPS de potencia para experiencias agenticas de nueva generación y multitarea sin interrupciones. Con conectividad de punta gracias a Wi-Fi 7, 5G opcional y la seguridad avanzada de Snapdragon® Guardian, los usuarios pueden mantenerse productivos y concentrados estén donde estén.

“Los profesionales y creadores de hoy quieren hacer más, crear más y llevar al límite la IA generativa con desempeño para todo el día. La plataforma Snapdragon X2 Plus proporciona la potencia, eficiencia e inteligencia necesarias para superar esas ambiciones, haciendo cada experiencia más responsiva y personalizada”, señaló Kedar Kondap, vicepresidente sénior y gerente general de cómputo y gaming en Qualcomm Technologies, Inc.

Consulta el Press Kit aquí y visita nuestro stand #5001 en el West Hall del LVCC. Para más información sobre Snapdragon X2 Plus, visita nuestra página web y la ficha de producto.