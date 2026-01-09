CES 2026: Razer revela nuevos productos y conceptos basados en inteligencia artificial

CES 2026 llegó a su final, ¿qué nos dejó? Sin duda, fue una de las mejores ferias tecnológicas los últimos años, sin embargo, hay compañías como Razer que se robaron los reflectores, pues sorprendió con conceptos visionarios, nuevos productos y tecnologías basadas en inteligencia artificial que establecen las bases de un ecosistema completo de IA orientado al gaming. Así que no te pierdas ningún detalle a continuación:

Entre los aspectos más destacados de este año se encuentran Project AVA , que ahora se presenta como un asistente de escritorio con IA en versión animada —una evolución del premiado coach de eSports con inteligencia artificial de Razer—, y Project Motoko , un headset vestible de próxima generación con IA, equipado con Snapdragon.

Razer también presenta un portafolio completo de herramientas de IA para desarrolladores, que incluye la Razer Forge AI Developer Workstation , una solución escalable para proyectos de IA de alta complejidad, y el Razer AIKit , una plataforma open-source para flujos de trabajo de IA locales y de baja latencia. En paralelo, la compañía anuncia una alianza con Tenstorrent para el lanzamiento de un acelerador compacto de IA , que ofrece potencia computacional modular, portátil y de nivel desktop para desarrolladores en cualquier lugar.

Para los gamers de sofá, Razer lanza el Razer Wolverine V3 Bluetooth® . Desarrollado en colaboración con LG, el nuevo control inalámbrico es el modelo para gaming más rápido del mundo y fue diseñado para ofrecer una experiencia fluida de cloud gaming en pantallas grandes.

Completan el portafolio Project Madison , un concepto de silla inmersiva multisensorial, y la Razer Iskur V2 NewGen , la conocida silla gamer de Razer que ahora incorpora una nueva generación enfocada en sesiones de juego más cómodas y menos calurosas.

“La inteligencia artificial está transformando la forma en que jugamos, nos conectamos y experimentamos la tecnología”, afirma Min-Liang Tan, cofundador y CEO de Razer. “La expansión hacia wearables, las alianzas corporativas y la innovación open-source reflejan la visión de Razer de construir un ecosistema de IA para gaming con aplicaciones que van más allá del entretenimiento. CES 2026 representa un hito en este camino, y la compañía invita a la comunidad global de tecnología a participar en la construcción de lo que viene a continuación.”

Resumen de las novedades de RAZER EN CES 2026

Project AVA: la evolución de los compañeros con IA - Presentado por primera vez en el CES del año pasado, Project AVA evolucionó de un coach de eSports con IA a un compañero de escritorio totalmente integrado y animado. Con un avatar animado de 5,5 pulgadas, personalidad de IA adaptativa y modo PC Vision, Project AVA va más allá del soporte para videojuegos y se posiciona como un verdadero socio digital para el trabajo, el ocio y la vida cotidiana. Ya está disponible para reserva en Estados Unidos.

Una solución de extremo a extremo para desarrolladores de IA, que combina computación de alto rendimiento para flujos de trabajo exigentes con una plataforma open-source para el ajuste y la inferencia local de modelos de lenguaje de gran tamaño (LLMs). Razer Forge AI Dev Workstation : estación de trabajo de alto rendimiento diseñada para manejar cargas intensivas de entrenamiento, inferencia y simulación en IA. Ofrece rendimiento local de extremo a extremo, con computación segura en el propio dispositivo, sin costos de suscripción y máxima capacidad de respuesta. Compatible con hasta cuatro GPUs profesionales, CPUs de clase workstation y un ancho de banda de memoria masivo, acelera el entrenamiento de modelos a gran escala y puede utilizarse tanto en formato torre como en rack en entornos corporativos.

: estación de trabajo de alto rendimiento diseñada para manejar cargas intensivas de entrenamiento, inferencia y simulación en IA. Ofrece rendimiento local de extremo a extremo, con computación segura en el propio dispositivo, sin costos de suscripción y máxima capacidad de respuesta. Compatible con hasta cuatro GPUs profesionales, CPUs de clase workstation y un ancho de banda de memoria masivo, acelera el entrenamiento de modelos a gran escala y puede utilizarse tanto en formato torre como en rack en entornos corporativos. Razer AIKit: simplifica el ciclo de desarrollo en IA al permitir que investigadores y desarrolladores ejecuten y ajusten modelos de lenguaje de gran tamaño de forma local, con un rendimiento comparable al de la nube. Con descubrimiento automático de GPUs, creación de clústeres e integración con hardware de IA de Razer, AIKit habilita flujos de trabajo locales y de baja latencia. Totalmente open-source en GitHub, permite la personalización, las contribuciones de la comunidad y la evolución continua de la plataforma.

simplifica el ciclo de desarrollo en IA al permitir que investigadores y desarrolladores ejecuten y ajusten modelos de lenguaje de gran tamaño de forma local, con un rendimiento comparable al de la nube. Con descubrimiento automático de GPUs, creación de clústeres e integración con hardware de IA de Razer, AIKit habilita flujos de trabajo locales y de baja latencia. Totalmente open-source en GitHub, permite la personalización, las contribuciones de la comunidad y la evolución continua de la plataforma. Project Madison: integración total e inmersión absoluta - Concepto de silla gamer de nueva generación, Project Madison está equipado con Razer Sensa HD Haptics, THX Spatial Audio y Razer Chroma RGB, ofreciendo una experiencia multisensorial que permite sentir, escuchar y visualizar cada detalle de la acción en otro nivel.

Concepto de silla gamer de nueva generación, Project Madison está equipado con Razer Sensa HD Haptics, THX Spatial Audio y Razer Chroma RGB, ofreciendo una experiencia multisensorial que permite sentir, escuchar y visualizar cada detalle de la acción en otro nivel. Razer Iskur V2 NewGen: ergonomía avanzada para mayor confort: La evolución de las sillas gamer, desarrollada para ofrecer máximo confort y rendimiento. Incorpora el sistema de soporte lumbar Razer HyperFlex , material tipo cuero Razer EPU de segunda generación con tecnología CoolTouch y un cojín perforado de espuma de doble densidad, que garantiza sesiones más frescas, una postura adecuada y más tiempo de juego. Disponible para preventa a nivel global.

La evolución de las sillas gamer, desarrollada para ofrecer máximo confort y rendimiento. Incorpora el sistema de soporte lumbar , material tipo cuero de segunda generación con tecnología y un cojín perforado de espuma de doble densidad, que garantiza sesiones más frescas, una postura adecuada y más tiempo de juego. Disponible para preventa a nivel global. RAZER Wolverine V3 Bluetooth: practicidad unida al rendimiento - El control inalámbrico para videojuegos más rápido del mundo —desarrollado en colaboración con LG a través del programa “Designed for LG Gaming Portal”— está enfocado en ofrecer una experiencia de cloud gaming fluida en pantallas grandes. Equipado con Bluetooth® de latencia ultrabaja, controles integrados para TV y funciones de nivel profesional, brinda comodidad en el sofá sin comprometer el rendimiento competitivo.

El control inalámbrico para videojuegos más rápido del mundo —desarrollado en colaboración con LG a través del programa “Designed for LG Gaming Portal”— está enfocado en ofrecer una experiencia de cloud gaming fluida en pantallas grandes. Equipado con Bluetooth® de latencia ultrabaja, controles integrados para TV y funciones de nivel profesional, brinda comodidad en el sofá sin comprometer el rendimiento competitivo. Razer firma una alianza con Tenstorrent para el desarrollo de IA siempre en movimiento: El primer acelerador compacto de IA de Tenstorrent, desarrollado en colaboración con Razer, ofrece una potente capacidad de IA generativa para sistemas compatibles con Thunderbolt 5. Basado en la tecnología Wormhole de Tenstorrent, proporciona rendimiento portátil de nivel escritorio para LLMs, generación de imágenes y cargas avanzadas de IA y machine learning. Su diseño modular permite encadenar hasta cuatro unidades para una experimentación escalable, con soporte completo para el ecosistema de software open-source de Tenstorrent.

El futuro de los videojuegos

Desde equipos inmersivos hasta companions inteligentes y herramientas para desarrolladores, todas las novedades pueden conocerse de cerca en CES 2026, en The Venetian, segundo piso, Bellini 2101.