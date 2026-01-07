CES 2026: MediaTek muestra su portafolio Filogic 8000 para conectividad Wi-Fi 8

MediaTek no podía quedar fuera de una de las ferias de tecnología más importantes del año, CES 2026, por ello, presentó su nueva familia Filogic 8000. ¿Estás listo para conocer todos los detalles?

Este innovador portafolio de productos encabezará el ecosistema Wi-Fi 8 y reafirma el liderazgo de MediaTek en el avance de la conectividad inalámbrica. La próxima generación de esta tecnología ofrecerá una confiabilidad Ultra alta en una amplia gama de categorías de productos, incluyendo gateways (de banda ancha y puntos de acceso empresariales) y soluciones para clientes (smartphones, laptops, televisores, dispositivos de streaming, tabletas y dispositivos IoT), además de potenciar una gran variedad de productos y aplicaciones impulsados por inteligencia artificial.

A medida que se incorporan más dispositivos conectados, el entorno inalámbrico se vuelve más congestionado y propenso a interferencias, lo que genera conexiones inestables y tiempos de respuesta lentos. Un rendimiento Wi-Fi confiable es esencial para garantizar una operación fluida, y Wi-Fi 8 está diseñado específicamente para responder a estas necesidades, ofreciendo conectividad robusta y baja latencia para escenarios exigentes, muchos de los cuales aprovechan tecnologías de IA. Los usuarios también se beneficiarán de un mayor ancho de banda, eficiencia energética optimizada y una conectividad superior, lo que se traduce en una experiencia de usuario mejorada.

Wi-Fi 8 está diseñado para satisfacer las demandas de los entornos digitales modernos y basados en IA. Sus innovaciones se agrupan en cuatro categorías estratégicas:

Coordinación multi-AP: Funciones como Coordinated Beamforming (Co-BF), Coordinated Spatial Reuse (Co-SR) y Multi-AP Scheduling (MAP) permiten que los puntos de acceso trabajen de forma inteligente y coordinada, reduciendo interferencias y mejorando la eficiencia general.

Eficiencia espectral y coexistencia: Tecnologías como Dynamic Subband Operation (DSO), Non-Primary Channel Access (NPCA) e In-Device Coexistence (IDC) ayudan a que los dispositivos compartan de manera más eficaz un espectro cada vez más saturado.

Cobertura y alcance: Wi-Fi 8 introduce Enhanced Long Range (ELR) y Distributed-Tone Resource Unit (dRU), que mejoran significativamente el rendimiento de la IA al incrementar el desempeño del enlace ascendente y reducir las latencias, además de permitir un roaming fluido que garantiza conexiones estables incluso en los límites de la red.

Optimización de latencia y confiabilidad: Funciones como una adaptación más inteligente de la tasa de datos y Aggregated PPDU (APPDU) ofrecen un rendimiento consistente y de baja latencia, fundamental para aplicaciones en tiempo real como XR, juegos en la nube y automatización industrial. En conjunto, estos avances convierten a Wi-Fi 8 en una plataforma escalable, robusta y preparada para el futuro, ideal para redes inalámbricas de alta densidad y alto rendimiento.

"Las aplicaciones y servicios emergentes exigen mayor confiabilidad, eficiencia y desempeño de la próxima generación de dispositivos. Los miembros de la Wi-Fi Alliance están a la vanguardia del liderazgo y la innovación en la industria, y MediaTek ejemplifica el impulso imparable de nuestro sector al ser una de las primeras compañías en muestrear soluciones Wi-Fi 8", afirmó Kevin Robinson, presidente y CEO de Wi-Fi Alliance. "Wi-Fi 8 representará una nueva era de conectividad de alto rendimiento, que permitirá aplicaciones más sofisticadas, experiencias inmersivas y conectividad multi-gigabit ultra confiable a nivel global. Las contribuciones de MediaTek garantizarán que Wi-Fi esté listo para satisfacer las necesidades del ecosistema global y siga siendo la base esencial de una conectividad confiable y robusta".

"Estamos liderando la implementación de Wi-Fi 8 en una amplia gama de aplicaciones, incluidas pasarelas y soluciones cliente", señaló Alan Hsu, vicepresidente corporativo y gerente general de la Unidad de Negocios de Conectividad Inteligente de MediaTek. "A través de nuestras demostraciones en CES, mostramos nuestro compromiso con el avance de las tecnologías inalámbricas de próxima generación y reforzamos nuestro liderazgo en la generación actual de Wi-Fi".

Las soluciones Wi-Fi 8 de MediaTek presentadas en CES 2026 son una sólida muestra del liderazgo de la compañía en llevar al mercado la próxima generación de tecnología Wi-Fi. A medida que continúan creciendo las aplicaciones impulsadas por IA y sensibles a la latencia, la demanda de conectividad ultra confiable es mayor que nunca. Con la serie Filogic 8000, MediaTek está habilitando esta nueva era al impulsar tanto pasarelas como dispositivos cliente, manteniendo el mismo ritmo líder en la industria que durante la era de Wi-Fi 7. Con más de 2 mil millones de dispositivos conectados enviados anualmente, MediaTek se mantiene a la vanguardia en la entrega de experiencias inalámbricas confiables para el futuro de las aplicaciones inteligentes, trabajando estrechamente con socios como Deutsche Telekom, Airties, SoftAtHome, Zyxel, entre otros.

La serie de productos MediaTek Filogic 8000 estará dirigida a dispositivos premium y de gama insignia que aprovechen la tecnología Wi-Fi 8, y se espera que el primer chipset llegue a los clientes a finales de este año.