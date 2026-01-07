CES 2026: LG muestra cómo la inteligencia artificial se integra al hogar, la movilidad y el entretenimiento

LG no deja de sorprendernos en CES 2026, pues los asistentes tuvieron la oportunidad de "observar" la inteligencia afectiva de dispositivos, soluciones y entornos relacionados con el hogar, movilidad y espacios de estilo de vida en acción.

Así como lo lees, en el CES 2026, LG muestró cómo sus sistemas de inteligencia artificial detectan condiciones, procesan datos y ejecutan acciones en entornos reales, lo que la propia empresa describe como un modelo operativo "detectar-pensar-actuar". En lugar de limitar la inteligencia artificial a las interfaces de software, LG la aplica a robots, electrodomésticos, vehículos y televisores para permitir operaciones adaptativas y sensibles al contexto.

La exhibición incluye el robot para el hogar LG CLOiD, electrodomésticos con inteligencia artificial, sistemas para vehículos, plataformas de televisión y entretenimiento, y la línea premium LG SIGNATURE, que ha evolucionado gracias a la inteligencia artificial y celebra su décimo aniversario.

Escultura de entrada: Monumento In Tune

Para dar la bienvenida a los visitantes a la entrada del espacio, LG presenta el monumento "In Tune", una instalación a gran escala compuesta por 38 televisores LG OLED evo W6 (Wallpaper TV), cada uno con un grosor de tan solo 9 milímetros. Las pantallas están dispuestas de tal manera que parecen flotar en el aire, sincronizadas a la perfección para crear un lienzo visual continuo. Cuando las pantallas individuales se unen en una sola imagen dinámica, transmiten el mensaje de Innovación en sintonía contigo.

Vivir en sintonía: el hogar sin tareas domésticas

La zona de vivir en sintonía presenta la visión de LG del hogar sin tareas domésticas, un ecosistema integrado en el que el robot doméstico LG CLOiD, los electrodomésticos inteligentes y los servicios de inteligencia artificial funcionan de forma sincronizada para anticiparse a las necesidades de los usuarios y reducir las tareas domésticas.

En el centro de la zona se encuentra el LG CLOiD, que realiza demostraciones en vivo en tres escenarios domésticos:

Cocina: planificación personalizada de comidas para un hogar de cuatro personas.

Sala de estar: monitoreo y asistencia para el bienestar de personas mayores activas.

Lavandería: gestión automatizada de ropa y prendas.

Diseñado como un robot con inteligencia artificial especializado para el hogar, con la seguridad y la confiabilidad como elementos fundamentales, LG CLOiD funciona a la perfección en entornos de vida reales. Las demostraciones destacan las capacidades de manejo físico de LG CLOiD, incluida la destreza a nivel de los dedos y el movimiento completo del brazo, así como su integración con la plataforma de inteligencia artificial para el hogar de LG, ThinQ™. La zona también cuenta con los servicios mejorados ThinQ UP y ThinQ Care. La asistencia coordinada y proactiva que proporcionan estas soluciones ayuda a transformar el hogar en un entorno enriquecedor y comprensivo que entiende y responde a las necesidades cambiantes de los residentes.

En esta zona también se presenta Actuator AXIUM de LG, una nueva marca de actuadores robóticos dirigida al mercado de la robótica, que está experimentando un rápido crecimiento. Estos actuadores combinan motores, accionamientos y reductores en módulos compactos que funcionan como articulaciones robóticas.

LG posiciona AXIUM como una plataforma optimizada en cuanto a costos y rendimiento, basada en su experiencia en el diseño de motores para electrodomésticos. Se espera que esta experiencia en tecnología de componentes sea la base para ofrecer ventajas competitivas clave en los actuadores, como un diseño ligero y compacto, alta eficiencia y alto par motor.

(Image credit: LG)

Conducción en sintonía: movilidad impulsada por Inteligencia Artificial

La zona de conducción en sintonía presenta la visión de LG para los vehículos definidos por software y los entornos inteligentes en el interior de la cabina. Las soluciones para vehículos impulsadas por Inteligncia Artificiaal de LG, que recibieron el premio CES 2026 Best of Innovation Award en la categoría de entretenimiento en el vehículo, se muestran a través de tres sistemas principales:

Pantalla de movilidad: convierte el parabrisas en una superficie de visualización para mostrar información de conducción en tiempo real y contenido de realidad aumentada durante el modo de conducción autónoma

Visión automotriz: utiliza el seguimiento ocular, la supervisión del conductor y la detección interior para detectar los niveles de atención y el estado de los pasajeros, lo que permite funciones de seguridad adaptativas e interacciones personalizadas.

Entretenimiento en el vehículo: admite la transmisión fluida de contenido entre el hogar y el automóvil y permite la comunicación a través de las ventanas laterales del vehículo.

En conjunto, estos módulos demuestran cómo la plataforma de Inteligencia Artificial generativa multimodal integrada en el dispositivo de LG crea experiencias individualizadas e inmersivas a lo largo de cada viaje.

Visualización en sintonía: pantallas impulsadas por inteligencia artificial

La zona de visualización en sintonía se centra en las pantallas y tecnologías de visualización de LG.

LG OLED evo Wallpaper TV ofrece toda la intensidad de la nueva calidad de imagen Hyper Radiant Color Technology de los televisores LG OLED, al tiempo que destaca su diseño ultradelgado Wallpaper Design, posible gracias a la conectividad True Wireless. La zona también presenta LG Gallery+, un servicio basado en webOS que muestra obras de arte e imágenes seleccionadas en función de las preferencias del usuario.

Las demostraciones interactivas de las funciones de inteligencia artificial de webOS, entre las que se incluyen la búsqueda con inteligencia artificial, el asistente personal con inteligencia artificial y el control por voz con inteligencia artificial, muestran cómo se utilizan los sistemas de procesamiento del lenguaje natural y de recomendación para gestionar el contenido y la configuración de los dispositivos.

LG también presenta sus nuevos modelos insignia OLED evo G6 y Micro RGB evo, equipados con el procesador α (Alpha) 11 AI Gen3, que cuenta con Dual Super Upscaling para procesar simultáneamente dos tipos de escalado por IA. Esto mejora la nitidez y ofrece imágenes naturales y equilibradas con el máximo nivel de claridad y realismo. La zona también cuenta con el televisor AM Micro LED AI de 136 pulgadas, que sirve como plataforma para contenidos premium de gran formato.

Entretenimiento en sintonía: videojuegos y sonido

La zona de entretenimiento en sintonía, creada en colaboración con Reddit, presenta dos configuraciones para videojuegos:

Videojuegos para consola con el OLED evo W6 y el Aero Speaker.

Videojuegos para PC con el UltraGear™ OLED GX9, que admite modo dual (5K2K a 165 Hz y WFHD a 330 Hz) con escalado mediante inteligencia artificial.

Estos sistemas están diseñados para mostrar las pantallas OLED inalámbricas de LG, los paneles de alta frecuencia de actualización y el rendimiento de baja latencia en juegos gracias al escalado mediante inteligencia artificial.

El estudio xboom presenta los últimos productos de audio xboom de LG, desarrollados en colaboración con will.i.am:

LG xboom Stage 501: para escenarios y eventos en vivo.

LG xboom Blast: una bocina portátil de gran tamaño

LG xboom Mini y LG xboom Rock: altavoces compactos para el día a día

También alberga una experiencia de radio interactiva basada en Inteligencia Artificial, The Lab con FYI.RAiDiO por will.i.am. Los visitantes pueden interactuar con conductores de radio basdos en Inteligencia Artificial, participar en emisoras temáticas y explorar debates en tiempo real sobre música, cultura y tecnología.

Maestría en sintonía: LG SIGNATURE

La zona de maestría en sintonía presenta la línea SIGNATURE de LG en colaboración con la marca italiana de alta gama Poliform, con cada producto exhibido en un entorno con mobiliario interior.

El refrigerador LG SIGNATURE incorpora inteligencia artificial de conversación basada en LLM para una interacción en lenguaje natural y sugerencias personalizadas.1 El refrigerador LG SIGNATURE Smart InstaView optimiza la gestión de los alimentos a través de ThinQ™ Food, que utiliza una cámara interna para identificar los artículos almacenados, sugerir recetas y recomendar sustituciones en función de los artículos que hay en su interior.

La línea de hornos LG SIGNATURE ofrece funciones como Gourmet AI, que utiliza una cámara con inteligencia artificial dentro del horno para identificar más de 80 platillos y seleccionar automáticamente los ajustes de cocción ideales. La función AI Browning supervisa el pan mientras se hornea y envía una notificación a través de la aplicación ThinQ cuando alcanza el nivel de cocción preestablecido.

LG también ha creado un espacio de exposición dedicado titulado en sintonía para todos, que conecta la visión ESG de la empresa de una vida mejor para todos. La exposición presenta el kit de asitencia, diseñado para ayudar a personas de todas las edades y capacidades a utilizar los electrodomésticos de LG con mayor facilidad, junto con los Libros de Fácil Lectura, desarrollados para ayudar a las personas con dificultades de aprendizaje y a los niños con discapacidades del desarrollo a comprender mejor el funcionamiento y el uso de los electrodomésticos.