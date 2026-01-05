CES 2026: LG CLOiD, el robot que saca la leche del refri y dobla tu ropa

CES 2026 comenzó oficialmente y una de sus sorpresas es "LG CLOiD, un robot doméstico con inteligencia artificial que ya está presente en una de las ferias más importantes del mundo.

Diseñado para realizar y coordinar tareas domésticas entre electrodomésticos conectados, CLOiD tiene como objetivo reducir el tiempo y el esfuerzo físico necesarios para las tareas cotidianas. El sistema representa el último avance de LG en robótica doméstica basada en inteligencia artificial y plataformas domésticas inteligentes, y se basa en el centro doméstico autónomo con inteligencia artificial (LG Q9) y el ecosistema ThinQ de la empresa.

Demostración de la automatización doméstica en un entorno doméstico real

En el CES 2026, la empresa mostrará el funcionamiento de LG CLOiD en diversos entornos domésticos. En uno de los escenarios, el robot saca leche de la nevera y mete un cruasán en el horno para preparar el desayuno. Cuando los ocupantes de la casa se marchan, LG CLOiD inicia los ciclos de lavado y, una vez secada la ropa, la dobla y la apila. Estas tareas demuestran la capacidad de LG CLOiD para comprender el estilo de vida del usuario y controlar con precisión los electrodomésticos.

Hardware diseñado para funcionar en espacios habitables

LG CLOiD consta de una unidad principal, un torso con dos brazos articulados y una base con ruedas equipada con navegación autónoma. El torso puede inclinarse para ajustar su altura, lo que permite al robot recoger objetos a partir de la altura de las rodillas.

Cada brazo tiene siete grados de libertad, lo que equivale a la movilidad de un brazo humano. El hombro, el codo y la muñeca permiten movimientos hacia delante, hacia atrás, rotatorios y laterales, mientras que cada mano incluye cinco dedos accionados de forma independiente para una manipulación precisa. Esta configuración permite a LG CLOiD manejar una amplia gama de objetos domésticos y funcionar en cocinas, lavaderos y salas de estar.

La base con ruedas utiliza tecnología de conducción autónoma derivada de la experiencia de LG con robots aspiradores y el LG Q9. Se seleccionó este formato por su estabilidad, seguridad y rentabilidad, con un centro de gravedad bajo que reduce el riesgo de vuelco si un niño o una mascota entran en contacto con él.

(Image credit: LG)

La cabeza del LG CLOiD como centro doméstico móvil de inteligencia artificial

La cabeza funciona como un centro doméstico móvil con IA. Está equipada con un chipset, que actúa como el cerebro de LG CLOiD, una pantalla, un altavoz, cámaras, varios sensores y una IA generativa basada en la voz. En conjunto, estos elementos permiten al robot comunicarse con los humanos a través del lenguaje hablado y las «expresiones faciales», aprender los entornos de vida y los patrones de estilo de vida de sus usuarios y controlar los electrodomésticos conectados basándose en lo que ha aprendido.

IA física basada en la visión: VLM y VLA

En el núcleo de LG CLOiD se encuentra la tecnología Physical AI de la empresa, que combina:

Modelo de lenguaje visual (VLM): convierte imágenes y vídeos en comprensión estructurada basada en el lenguaje.

Acción de lenguaje visual (VLA): traduce entradas visuales y verbales en acciones físicas.

Estos modelos han sido entrenados con decenas de miles de horas de datos sobre tareas domésticas, lo que permite a LG CLOiD reconocer electrodomésticos, interpretar la intención del usuario y ejecutar acciones adecuadas al contexto, como abrir puertas o trasladar objetos.

Integración con ThinQ y ThinQ ON

Las capacidades de LG CLOiD se amplían significativamente gracias a su integración con el ecosistema doméstico inteligente de LG, que incluye la plataforma doméstica con IA «ThinQ™» y el centro «ThinQ ON». Esta conectividad perfecta permite a LG CLOiD coordinar una gama más amplia de servicios en los distintos electrodomésticos de LG.

Actuator LG AXIUM: Componentes robóticos para IA física

Junto con el robot doméstico, LG presenta LG Actuator AXIUM™, una nueva marca de actuadores robóticos para servicios y robots.

Un servomotor actúa como la articulación de un robot, integrando un motor que genera fuerza rotacional, un accionamiento que controla las señales eléctricas y un reductor que regula la velocidad y el par. Como uno de los componentes más críticos y costosos de un robot, los servomotores se consideran ampliamente como una tecnología estratégica en la era emergente de la IA física.

LG ha acumulado tecnología de componentes de primer nivel mundial a través de su negocio de electrodomésticos líder en el mercado. Se espera que esta experiencia en tecnología de componentes sea la base para ofrecer ventajas competitivas clave en actuadores, como un diseño ligero y compacto, alta eficiencia y alto par motor. Además, la tecnología de diseño modular de LG permite la personalización y la producción de múltiples variedades, necesaria para la fabricación de robots avanzados, que requieren docenas de tipos de actuadores.

La ruta hacia hogares impulsados por la IA

LG tiene previsto seguir desarrollando robots domésticos con funciones y formas prácticas para las tareas del hogar. Al mismo tiempo, la empresa ampliará la aplicación de su tecnología robótica acumulada a los electrodomésticos, creando categorías como «robots electrodomésticos», como los robots aspiradores, y «electrodomésticos robotizados», como los frigoríficos con puertas que se abren automáticamente cuando alguien se acerca. El objetivo final es crear un «hogar con IA» en el que las tareas domésticas se confíen a electrodomésticos con IA y robots domésticos, lo que permitirá a las personas descansar, disfrutar y dedicar su tiempo a actividades más valiosas.

"El robot doméstico LG CLOiD está diseñado para interactuar de forma natural con las personas a las que presta servicio y comprenderlas, proporcionando un nivel optimizado de ayuda en el hogar", afirmó Steve Baek, presidente de LG Home Appliance Solution Company. "Seguiremos trabajando sin descanso para hacer realidad nuestra visión de un hogar sin trabajo doméstico, convirtiendo las tareas del hogar en algo del pasado para que los clientes puedan dedicar más tiempo a las cosas que realmente importan".

Los visitantes de CES 2026 (del 6 al 9 de enero) podrán experimentar los beneficios tangibles de LG CLOiD y Zero Labor Home a través de una variedad de escenarios de la vida real en el stand de LG (n.º 15004, Centro de Convenciones de Las Vegas).