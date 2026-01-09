CES 2026: Hisense presenta un ecosistema de hogar inteligente impulsado por IA

Hisense presenta en CES 2026 un ecosistema de hogar inteligente impulsado por IA

¿Más sorpresas de Hisense durante el CES 2026? Así como lo lees y está vez se trata de su ecosistema de hogar inteligente impulsado por inteligencia artificial, ideal para cualquier tipo de escenario.

Diseñado en torno a escenarios reales del hogar, el stand de Hisense en CES reúne entretenimiento premium en pantallas de gran formato con soluciones inteligentes para cocina, climatización y lavado. Los televisores de gran tamaño se convierten en el eje de los momentos compartidos en familia, mientras que los electrodomésticos habilitados con IA muestran cómo la tecnología se integra de forma fluida en la vida cotidiana.

También hace su debut el robot humanoide de servicio Harley. Con 31 grados de libertad, Harley ofrece gestos e interacciones de apariencia natural para potenciar experiencias más atractivas y enriquecedoras dentro del stand. Junto con Harley, se exhiben el robot humanoide R1 (A2) y el robot compañero para el hogar Beta.

En la exhibición de pantallas, Hisense destaca RGB MiniLED evo, una auténtica evolución a nivel de sistema en la tecnología de televisores de gran formato, encabezada por el lanzamiento del televisor RGB MiniLED 116UXS, el primer producto impulsado por esta tecnología. RGB MiniLED evo incorpora por primera vez en la industria un cuarto LED Sky Blue–Cyan en la retroiluminación, ampliando la cobertura de color hasta el 110 % del estándar BT.2020 y ofreciendo una expresión cromática más natural, así como una mayor comodidad visual gracias a una verdadera evolución a nivel de sistema.

La presencia de Hisense en CES 2026 se respalda con la adquisición de cuatro premios CES Innovation Awards. Entre los galardonados, el 163 MX y el X-zone Master recibieron cada uno el reconocimiento Best of Innovation en CES 2026 dentro de sus respectivas categorías, destacando el liderazgo de Hisense tanto en el ámbito de pantallas como en el de los electrodomésticos para el hogar.

A través de "Innovating a Brighter Life", Hisense continúa demostrando cómo la innovación centrada en las personas puede transformar la tecnología avanzada en experiencias en el hogar más cómodas, conectadas y significativas.

