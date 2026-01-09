CES 2026: Hisense presenta un ecosistema de hogar inteligente impulsado por IA

¿Más sorpresas de Hisense durante el CES 2026? Así como lo lees y está vez se trata de su ecosistema de hogar inteligente impulsado por inteligencia artificial, ideal para cualquier tipo de escenario.

Diseñado en torno a escenarios reales del hogar, el stand de Hisense en CES reúne entretenimiento premium en pantallas de gran formato con soluciones inteligentes para cocina, climatización y lavado. Los televisores de gran tamaño se convierten en el eje de los momentos compartidos en familia, mientras que los electrodomésticos habilitados con IA muestran cómo la tecnología se integra de forma fluida en la vida cotidiana.

También hace su debut el robot humanoide de servicio Harley. Con 31 grados de libertad, Harley ofrece gestos e interacciones de apariencia natural para potenciar experiencias más atractivas y enriquecedoras dentro del stand. Junto con Harley, se exhiben el robot humanoide R1 (A2) y el robot compañero para el hogar Beta.

En la exhibición de pantallas, Hisense destaca RGB MiniLED evo, una auténtica evolución a nivel de sistema en la tecnología de televisores de gran formato, encabezada por el lanzamiento del televisor RGB MiniLED 116UXS, el primer producto impulsado por esta tecnología. RGB MiniLED evo incorpora por primera vez en la industria un cuarto LED Sky Blue–Cyan en la retroiluminación, ampliando la cobertura de color hasta el 110 % del estándar BT.2020 y ofreciendo una expresión cromática más natural, así como una mayor comodidad visual gracias a una verdadera evolución a nivel de sistema.

Hisense también presenta a nivel mundial el proyector láser XR10, que ofrece 6,000 lúmenes ANSI para crear una experiencia de cine en casa de nivel profesional. Diseñado para una visualización inmersiva de hasta 300 pulgadas, el XR10 aporta mayor brillo y un rendimiento de color excepcional a entornos dedicados de cine en casa. En conjunto con los televisores RGB MiniLED y la tecnología TriChroma Laser se amplía la oferta de pantallas de gran formato de Hisense, desde experiencias premium en la sala hasta espacios dedicados para el cine en casa.

Sobre la evolución del sistema operativo VIDAA OS, Hisense anunció una colaboración estratégica con Microsoft para integrar las capacidades de IA generativa de Copilot en V homeOS, impulsando experiencias de TV de nueva generación para entornos de hogar con pantallas de gran formato. La colaboración también se extiende al gaming en la nube de Xbox, llevando títulos de clase mundial directamente a los televisores Hisense, sin necesidad de consola.

Más allá de las pantallas, Hisense presenta una gama de innovaciones para el hogar inteligente. X-zone Master, la primera lavasecadora con bomba de calor X-in-one del mundo, introduce un sistema modular de múltiples tambores que permite a los usuarios configurar disposiciones flexibles, al tiempo que ofrece un cuidado más preciso y específico para cada tipo de tejido. Como complemento, la serie premium U de Hisense está diseñada para brindar una solución de lavado más fresca y suave, gracias a tecnologías avanzadas de filtración, ventilación y eliminación de estática.

Hisense está comprometido con mejorar la vida cotidiana de las personas a través de una amplia gama de electrodomésticos impulsados por inteligencia artificial. El refrigerador PUREFLAT SMART SERIES incorpora una gran pantalla inteligente integrada con el hub ConnectLife, ofreciendo una experiencia de cocina moderna y conectada al simplificar la interacción entre los electrodomésticos y el control del hogar inteligente.

Por su parte, el aire acondicionado Air Master, ganador del premio Red Dot Award, cuenta con un sistema de detección de alta precisión capaz de ajustar el flujo de aire, la temperatura y la humedad para lograr un confort interior óptimo. Su inteligencia se refuerza con un asistente de voz inteligente y un modo automático de ahorro de energía. Además, la tecnología de purificación de aire HI-NANO contribuye a garantizar un ambiente interior más limpio y saludable.

La presencia de Hisense en CES 2026 se respalda con la adquisición de cuatro premios CES Innovation Awards. Entre los galardonados, el 163 MX y el X-zone Master recibieron cada uno el reconocimiento Best of Innovation en CES 2026 dentro de sus respectivas categorías, destacando el liderazgo de Hisense tanto en el ámbito de pantallas como en el de los electrodomésticos para el hogar.

A través de "Innovating a Brighter Life", Hisense continúa demostrando cómo la innovación centrada en las personas puede transformar la tecnología avanzada en experiencias en el hogar más cómodas, conectadas y significativas.