CES 2026: Hisense arrasa con 58 premios y consolida su liderazgo en innovación

Sin duda, el CES 2026 estuvo llena de sorpresas, sin embargo, Hisense logró brillar entre todos los participantes, con un total de 58 premios durante la feria.

Estos reconocimientos destacan su liderazgo en el desarrollo de pantallas de última generación y electrodomésticos inteligentes para el hogar.

La participación de Hisense en CES 2026 se consolidó al obtener cuatro CES Innovation Awards, lo que demuestra la profundidad y diversidad de su portafolio de innovación. Entre los productos galardonados, 163 MX y X-zone Master recibieron el CES 2026 Innovation Award – Best Innovation en sus respectivas categorías. Asimismo, 116UXS RGB MiniLED TV y el proyector láser XR10 fueron nombrados CES 2026 Innovation Award Honorees, validando una vez más el liderazgo de Hisense tanto en tecnologías avanzadas de visualización como en soluciones para el hogar inteligente.

Las innovaciones clave en pantallas marcan nuevos estándares

En el segmento de pantallas, Hisense sorprendió con el debut global de la TV 116UXS RGB MiniLED, el primer producto impulsado por la nueva plataforma RGB MiniLED evo. Esta tecnología evoluciona la experiencia de las pantallas de gran formato, ofreciendo mejor rendimiento del color y una mayor comodidad visual gracias a la expansión del espectro de luz.

Como el producto estrella del portafolio de Hisense en CES, la 116UXS recibió un amplio reconocimiento por parte de los principales medios globales de tecnología y estilo de vida, al obtener múltiples distinciones como Best of CES, Best TV of CES, Editors' Picks y Standout. Asimismo, la 116UXS fue nombrada CES 2026 Innovation Award Honoree, lo que reafirma su relevancia y solidez tecnológica.

(Image credit: Hisense)

Asimismo, la 163 MX también recibió el reconocimiento Best of CES por parte de diversos medios internacionales, reforzando el dominio de Hisense en el segmento premium de pantallas ultra grandes.

Además, la TV UR9 RGB MiniLED de Hisense obtuvo múltiples reconocimientos Best of CES y Editors' Picks por parte de medios especializados en AV y tecnología, fortaleciendo el portafolio de televisores RGB MiniLED de la marca más allá de sus modelos insignia.

Hisense también amplió su ecosistema de pantallas de gran formato con el debut global del proyector láser XR10, el cual recibió múltiples distinciones Best of CES, Editors' Picks y el reconocimiento como CES Innovation Award Honoree por parte de medios profesionales de AV y tecnología. En conjunto, los televisores RGB MiniLED y los proyectores láser TriChroma reflejan la estrategia integral de Hisense en pantallas de gran formato demostrando que la estrategia de la marca cubre desde la elegancia de una sala de estar hasta la inmersión total de un cine en casa profesional.

Innovación en Línea blanca: un hogar más inteligente

Más allá de las pantallas, Hisense brilló en el ecosistema del Smart Home. La X-zone Master, la primera lavasecadora con bomba de calor X-in-one del mundo, fue reconocida con el CES 2026 Best of Innovation Award entre otros, destacando su diseño modular disruptivo y su avanzada tecnología para el cuidado de las prendas.

Otros productos que conquistaron fueron los refrigeradores y cavas de vino de la línea PureFit, así como la estufa inteligente de inducción Slide In, consolidando la presencia de Hisense en la cocina y la lavandería de los hogares modernos.

"Los reconocimientos obtenidos en CES 2026 reflejan nuestra visión de largo plazo y nuestro compromiso con la innovación. Este liderazgo global se traduce en soluciones cada vez más inteligentes y centradas en las personas, que permiten a nuestros consumidores vivir la emoción en primera fila y que también estamos impulsando de manera sólida en el mercado mexicano." comentó Antonio Hidalgo, Director General de Hisense México & Marketing Head para la Región de Américas.

Crecimiento imparable

Este éxito en el CES se suma al reciente informe de Euromonitor International (Consumer Appliances 2026 Edition), el cual posiciona a Hisense Group como la compañía con la tasa de crecimiento más rápida entre las 10 principales empresas globales de electrodomésticos para el cuidado de la ropa ( 2021-2025).

Con la mirada puesta en el futuro, Hisense reafirma su compromiso de seguir innovando para ofrecer experiencias más inteligentes, inmersivas y humanas para los consumidores en México y el mundo.