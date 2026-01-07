CES 2026: Dolby muestra sus más recientes innovaciones en imagen y sonido

Dolby no podía quedar fuera del CES 2026, por ello, presentó sus últimas innovaciones, demostrando cómo sus diferentes tecnologías están redefiniendo la forma de crear, ofrecer y experimentar el entretenimiento.

Con Dolby, la calidad de imagen será más vibrante y dinámica, el entretenimiento en el coche se sentirá más inmersivo y el streaming acercará al público a la acción como nunca antes.

"En Dolby, desarrollamos tecnologías y colaboraciones que hacen que las experiencias premium sean accesibles para todos, ampliando cómo y dónde el público puede disfrutar de su contenido favorito", afirmó John Couling, vicepresidente sénior de Entretenimiento de Dolby Laboratories. "Desde el salón hasta el coche y más allá, damos vida a las visiones de los creadores en los ámbitos del cine, la música, los deportes y las redes sociales, reinventando cómo la gente ve, escucha y siente el entretenimiento".

Dolby y Peacock establecen un nuevo estándar en experiencias de streaming

Al comenzar la semana, Dolby y NBCUniversal anunciaron a Peacock como el primer proveedor de streaming en adoptar la gama completa de innovaciones avanzadas de imagen y sonido de Dolby. Esta integración tecnológica, pionera en su tipo, marca un hito importante en el entretenimiento en streaming, extendiendo la inigualable combinación de innovación visual y sonora de Dolby a la amplia cartera de Peacock, que incluye películas taquilleras, aclamadas producciones originales y eventos deportivos y en vivo de renombre.

Peacock comenzará ampliando la disponibilidad de Dolby Vision y Dolby Atmos en deportes en vivo durante el próximo año, incluyendo Sunday Night Football, NBA y MLB. Además, Peacock se prepara para adoptar la próxima generación de innovaciones Dolby, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año: Dolby Vision 2 y Dolby AC-4, tecnologías revolucionarias que aportan una imagen más realista y diálogos más claros a las experiencias de streaming.

Dolby expande el futuro del entretenimiento en casa

Antes del CES, Dolby y LG presentaron LG Sound Suite, un sistema modular de audio para el hogar con Dolby Atmos FlexConnect, que incluye la primera barra de sonido del mundo que incorpora esta tecnología. Con hasta 27 configuraciones de altavoces diferentes, LG Sound Suite con Dolby Atmos FlexConnect ofrece una experiencia de sonido Dolby Atmos más sencilla, flexible y cinematográfica. Desde el momento en que instala los altavoces, disfruta de un audio asombroso que intensifica las explosiones, realza la vida de las canciones, electrifica los partidos y hace que los momentos sean más memorables. LG también incorporará Dolby Atmos FlexConnect a sus televisores premium más recientes, incluyendo algunos modelos de 2025, mediante una futura actualización de software.

Dolby también amplió el impulso de Dolby Vision 2, anunciando una creciente gama de fabricantes de televisores que incorporan esta tecnología a sus televisores más recientes. Hisense, TCL y TP Vision serán compatibles con Dolby Vision 2 en los próximos modelos, extendiendo la nueva generación de calidad de imagen Dolby a más pantallas en todo el mundo. Basándose en el éxito de Dolby Vision, Dolby Vision 2 está diseñado para satisfacer las expectativas cambiantes de los espectadores actuales y liberar todo el potencial de los televisores modernos. Impulsado por el motor de imagen de última generación de Dolby, Content Intelligence, y nuevas funciones como Authentic Motion, Dolby Vision 2 lleva las ventajas de Dolby Vision más allá del HDR para ofrecer una imagen más auténtica y contundente que libera todo el potencial de los televisores modernos.

Disponibilidad de modelos de TV:

Hisense planea incorporar Dolby Vision 2 en sus televisores MiniLED RGB de 2026, incluyendo los modelos UX, UR9 y UR8, e incorporarlo a más televisores MiniLED mediante una futura actualización OTA.

Las series de televisores LED X QD-Mini de 2026 y la serie C de TCL planean incorporar Dolby Vision 2 mediante una futura actualización OTA.

Los televisores OLED de 2026 de Philips, pertenecientes a TP Vision, planean incorporar Dolby Vision 2, incluyendo las nuevas series Philips OLED811 y OLED911 de 2026 y su modelo estrella, el OLED951.

Acelerando la adopción de Dolby Atmos en más de 35 marcas automotrices globales

Más de 35 fabricantes de automóviles ya adoptan Dolby Atmos, desde vehículos de lujo hasta modelos básicos con sistemas de audio básicos, con más de 150 modelos que ofrecen esta experiencia de audio inmersiva. Varios fabricantes son compatibles con Dolby Atmos en toda su gama de productos, y Dolby Vision ya está disponible en aún más vehículos, incluyendo el NIO ET9, que debuta en el CES esta semana, y el Mahindra XUV 7XO, el primer vehículo de la India con ambas tecnologías. En el CES, Dolby dará vida a este impulso global con nuevos anuncios y su primera sala de exhibición automotriz en Dolby Live, donde se presentarán los últimos modelos de Audi, Cadillac, Mercedes-Benz, NIO y Porsche con Dolby.

Los teléfonos inteligentes juegan un papel crucial en nuestras vidas, incluyendo el entretenimiento en el automóvil. En el CES, Dolby y Mercedes-Benz demuestran lo fluida que puede ser esa experiencia. Anunciado esta semana, Mercedes-Benz es uno de los primeros fabricantes de automóviles en habilitar Audio Espacial con Dolby Atmos en Apple CarPlay, compatible con toda su gama de vehículos más reciente, incluyendo los nuevos modelos eléctricos GLC, CLA y GLB. Los conductores pueden acceder al instante a sus canciones favoritas en Dolby Atmos desde servicios como Apple Music, con una claridad y profundidad inigualables que harán de cada viaje una experiencia inolvidable.

Como parte de un esfuerzo continuo por llevar audio inmersivo a más conductores, SPHERA de Pioneer representa el siguiente capítulo en esta historia de accesibilidad. Como el primer receptor de tablero del mundo que incorpora Dolby Atmos, SPHERA extiende el alcance de Dolby Atmos más allá de la compra de vehículos nuevos. Optimizado para sistemas tan compactos como configuraciones de audio de 4 canales, SPHERA permite disfrutar de Dolby Atmos en la gran cantidad de vehículos que ya circulan, llevando Dolby Atmos a más conductores.

Dolby aprovecha el CES para mostrar el futuro del entretenimiento en el automóvil. Esto incluye permitir que desarrolladores de videojuegos como SmashLabs, utilizando Wwise de Audiokinetic, lleven juegos inmersivos multicanal a vehículos compatibles con Dolby Atmos, ofreciendo a los consumidores nuevas formas de disfrutar de Dolby Atmos en la carretera. Dolby y Qualcomm también presentarán su última colaboración para integrar los últimos productos automotrices de Dolby en la plataforma Snapdragon Automotive Gen 5 de Qualcomm. Esta integración sirve como modelo para que los fabricantes de equipos originales (OEM) puedan integrar Dolby en sus experiencias de infoentretenimiento de próxima generación. Esto incluye innovaciones como Dolby Vision, Dolby Atmos y Dolby AC-4, el códec de audio insignia de Dolby, que puede ofrecer una experiencia de transmisión de audio de alta calidad más fluida y al mismo tiempo reducir los costos de datos de audio OEM hasta en un 60%.

Mirando hacia el futuro: El próximo capítulo para Dolby

CES 2026 marca el comienzo de un año decisivo para Dolby. Conforme el panorama del entretenimiento continúa evolucionando, Dolby se centra en definir el futuro, avanzando en tecnologías que se ajusten a la forma en que el público interactúa con el contenido y ofreciendo experiencias diseñadas para sentirse más inmersivas, intuitivas y conectadas.