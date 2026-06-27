Belkin lanza en México una funda para iPad inspirada en Lilypad de Toy Story 5

¡Atención! Sobre todo si eres fan de Toy Story 5 y tienes una iPad, pues Belkin anunció la disponibilidad en México de su nueva funda inspirada en Lilypad, un nuevo personaje de la cinta.

Recordemos que Lilypad es una tableta inteligente con forma de rana a la que la cantante y actriz mexicana Belinda presta su voz.

La nueva funda Lilypad para iPad transforma un iPad en un divertido compañero, combinando protección con detalles sutiles inspirados en el personaje y convirtiendo el uso de la tableta en una experiencia imaginativa y lúdica conectada con el mundo de TOY STORY 5 de Disney y Pixar.

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"Estamos encantados de formar parte de este emocionante momento en el que los fans celebran el regreso de Toy Story", comentó Claudia Morales, National Account Manager de Belkin. "México es un mercado muy importante para Belkin y nos entusiasma ampliar la disponibilidad de productos que combinan protección confiable, calidad y un diseño pensado para toda la familia. Con la nueva funda inspirada en Lilypad, ofrecemos a familias y coleccionistas una alternativa para iPad divertida y funcional que acompaña la llegada de TOY STORY 5 de Disney y Pixar", agregó.



En el marco de las actividades de prensa relacionadas con el estreno de la película en México, Belinda, quien presta su voz a Lilypad en el doblaje al español para Latinoamérica, firmó en exclusiva algunas fundas que serán utilizadas para un giveaway en la cuenta de Instagram de Belkin Latam ( @belkin.lat ) que será anunciado con más detalles en los siguientes días.

Convierte un iPad en Lilypad

Diseñada para familias y coleccionistas de Disney, la funda inspirada en Lilypad para iPad combina una resistente construcción de espuma EVA con detalles inspirados en el personaje, como una práctica asa integrada y un soporte plegable, permitiendo a los usuarios sostener, transportar y utilizar cómodamente su dispositivo para ver contenido, dibujar o aprender en cualquier lugar.

Entre sus principales características destacan:

Diseño oficial del personaje Lilypad – Inspirada en Lilypad, de TOY STORY 5 de Disney y Pixar, la funda incorpora expresivos detalles visuales y un diseño inspirado en el personaje para iPad de 10.ª y 11.ª generación.

Inspirada en Lilypad, de de Disney y Pixar, la funda incorpora expresivos detalles visuales y un diseño inspirado en el personaje para iPad de 10.ª y 11.ª generación. Protección resistente para niños – Su construcción de espuma EVA ayuda a absorber golpes y caídas durante el uso cotidiano.

Su construcción de espuma EVA ayuda a absorber golpes y caídas durante el uso cotidiano. Bordes suaves y de fácil agarre – Ideales para manos pequeñas, ayudando a reducir resbalones y caídas accidentales.

Ideales para manos pequeñas, ayudando a reducir resbalones y caídas accidentales. Asa integrada para transportar – Diseñada para facilitar su movilidad y acompañar el ritmo de uso diario.

Diseñada para facilitar su movilidad y acompañar el ritmo de uso diario. Soporte plegable integrado – Permite una visualización manos libres para dibujar, ver contenido o jugar.

Permite una visualización manos libres para dibujar, ver contenido o jugar. Fondos de pantalla digitales exclusivos – Cada funda incluye un código QR para descargar fondos temáticos de Lilypad para la pantalla de inicio y bloqueo, haciendo que el iPad se sienta aún más conectada con el personaje.

Cada funda incluye un código QR para descargar fondos temáticos de Lilypad para la pantalla de inicio y bloqueo, haciendo que el iPad se sienta aún más conectada con el personaje. Materiales seguros y aprobados por padres de familia – Fabricada con materiales no tóxicos y superficies fáciles de limpiar.



Disponibilidad

La funda Lilypad de Belkin ya está disponible en México a través de Liverpool, Palacio de Hierro, MacStore e iShop con un precio de $1,399 MXN.