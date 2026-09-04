La "impresora personal de tela" de Anker te permitirá imprimir diseños personalizados en camisetas y bolsas; la nueva tecnología de impresión "Direct-to-Garment" parece ideal para tus proyectos paralelos

Anker ha anunciado una nueva impresora para telas llamada eufyMake.

Puede imprimir directamente sobre telas o sobre superficies de película.

Aún estamos a la espera de conocer el precio y la fecha exacta de lanzamiento.

Los anuncios de productos de la IFA 2026 siguen llegando a buen ritmo, y nos ha llamado mucho la atención la nueva impresora eufyMake que acaba de presentar Anker. Descrita como una «impresora personal para telas», es capaz de imprimir diseños en una amplia variedad de materiales.

Aún no tiene nombre ni precio, y no llegará al mercado hasta el primer trimestre del próximo año (es decir, en enero, febrero o marzo), pero en la IFA podemos echarle un “primer vistazo”. Según Anker, funciona tanto con telas claras como oscuras, con resultados consistentes en todo momento.

Es compatible con los estándares de impresión Direct-to-Garment (DTG) y Direct-to-Film (DTF), por lo que la tinta se puede aplicar directamente sobre la tela o sobre una película que luego se coloca sobre ella. La impresora también funcionará con una variedad de películas de efectos especiales sobre los materiales.

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"La personalización profesional de prendas solía estar limitada a costosas máquinas industriales", explica Anker en su texto promocional. "Ahora, llevamos esa magia directamente a tu escritorio con una impresora diseñada específicamente para la impresión sobre tela".

Más actualizaciones

La impresora para telas saldrá a la venta el próximo año (Image credit: Anker)

Es evidente que Anker se dirige con este producto a los creadores y a quienes tienen pequeñas empresas o negocios secundarios: esto significa que podrías poner a la venta algunos productos con tu marca sin tener que llevar tus diseños a un servicio de impresión externo.

Tampoco parece que se necesite mucho espacio para usarla: las fotos de prensa muestran que cabe cómodamente en una mesa, y su tamaño es más o menos similar al de una impresora 3D para consumidores. Además, cuenta con un panel de control grande en la parte superior para manejar la configuración de impresión.

Pronto se dará a conocer más información, incluyendo cuánto costará este producto. Al mismo tiempo, Anker anuncia que retirará la marca eufyMake junto con otras submarcas; a partir de ahora, todo será simplemente Anker.

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Anker también ha anunciado actualizaciones para su modelo UV Printer E1, la impresora de texturas ultravioleta que fue un éxito de financiamiento colectivo el año pasado. La E1 incorporará impresión bidireccional y velocidades de impresión más rápidas mediante una actualización inalámbrica, sin costo adicional.

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