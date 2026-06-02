ASUS presenta la ROG XBOX Ally X20, una consola portátil de colección para su aniversario

¿Qué mejor forma de celebrar su 20.º aniversario que con una "consola portátil" edición especial? No hay, no existe, por ello, Asus presentó el nuevo bundle ROG XBOX Ally X20.

Con un chasis negro translúcido y una estructura interna en un llamativo color dorado, este dispositivo es a la vez un homenaje a los videojuegos de hace dos décadas y una visión del futuro. La ROG XBOX Ally X20 incorpora por primera vez una nueva pantalla Nebula HDR, con un magnífico panel OLED de 7.4 pulgadas. También cuenta con el procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, con una gran potencia para juegos y las últimas herramientas, como el escalado Auto SR, así como el modo XBOX para una navegación y una experiencia de juego fluidas. Al incluir los lentes de realidad aumentada para juegos ROG XREAL R1 Edition 20, el bundle ROG XBOX Ally X20 está listo para jugar a cualquier juego, en cualquier lugar.

Celebrando los 20 años de ROG

La ROG XBOX Ally X20 no es solo una consola portátil de gran potencia, sino una auténtica pieza de coleccionista. Con su chasis de plástico negro translúcido, evoca una época distintiva de los videojuegos que los veteranos recordarán con cariño. Esta translucidez también permite echar un vistazo bajo el chasis al sistema de refrigeración de alto rendimiento y al increíble chip portátil de AMD, con un ligero toque de la estructura interna con detalles dorados. Creada en exclusiva para el 20.º aniversario de la fundación de ROG en 2006, esta edición especial de la ROG XBOX Ally X se verá increíble en cualquier colección.

Latest Videos From Watch full video here:

Actualizaciones de hardware de primera calidad

Por primera vez, la ROG XBOX Ally X20 viene equipada con una pantalla OLED. Ahora ligeramente más grande, con 7.4 pulgadas para una mayor inmersión y visibilidad, esta pantalla Nebula HDR cuenta con una rápida frecuencia de actualización de 120 Hz, compatibilidad con FreeSync Premium Pro y 1,400 nits de brillo máximo para un rendimiento HDR increíble. Con la certificación VESA®︎ DisplayHDR 1000, compatibilidad total con Dolby Vision®︎ y un tiempo de respuesta de 0.2 ms, todo el contenido se muestra rápido, brillante y vívido. Además, gracias al cristal Corning®︎ DXC y a un revestimiento antirreflejante que reduce los reflejos en un 65%, los usuarios nunca tendrán problemas para concentrarse en sus juegos.

Los paneles OLED son más sensibles al calor que las pantallas LCD tradicionales, por lo que la solución térmica del ROG XBOX Ally X20 se ha rediseñado para canalizar más flujo de aire directamente hacia la APU y ayudar a mantener la temperatura de la superficie de la pantalla lo más baja posible.

Inspirado en los icónicos diseños de los controles de XBOX, la ROG XBOX Ally X20 cuenta con un D-Pad transformable. Está diseñada con el movimiento estándar de cuatro direcciones, pero se puede convertir fácilmente en un control de ocho direcciones, ideal para los juegos de lucha. Los botones frontales mejorados también se han ajustado, quedando ahora a ras del chasis para permitir un deslizamiento suave e ininterrumpido del pulgar. En la parte trasera de las empuñaduras, un revestimiento de goma proporciona mayor comodidad y control durante sesiones de juego prolongadas.

La ROG XBOX Ally X20 de última generación también mejora el control con la nueva tecnología de joystick TMR, que ofrece una precisión milimétrica, un seguimiento más fluido y un rendimiento más duradero para el juego serio sin importar donde se encuentre el usuario. Diseñados para eliminar la deriva y mejorar la capacidad de respuesta, estos joysticks avanzados traducen cada micromovimiento exactamente como se pretende. Con más precisión que los sensores de efecto Hall, la ROG XBOX Ally X20 pone el control competitivo al alcance de los dedos del jugador.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Gracias al increíble rendimiento y eficiencia del procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme —además de 24 GB de memoria RAM LPDDR5X de alta velocidad y 1 TB de almacenamiento NVMe PCIe®︎ 4.0—, la ROG XBOX Ally X20 está preparada para una amplia biblioteca de juegos modernos. Con la ROG XBOX Ally X20, los jugadores pueden incluso acceder a la versión preliminar de Auto SR, diseñada para que los juegos se vean más nítidos y se ejecuten con mayor fluidez. Anteriormente reservado para los PC con Windows 11 Copilot+, Auto SR puede escalar de forma eficiente los fotogramas renderizados a resoluciones más bajas para ofrecer una experiencia de juego fluida en pantallas más grandes sin perder nitidez, permitiendo a los usuarios conectar su juego a la pantalla grande sin tener que sacrificar los FPS.

(Image credit: ASUS)

En bundle con los lentes de realidad aumentada para juegos ROG XREAL R1 Edition 20

La ROG XBOX Ally X20 lo da todo con un paquete premium que incluye los lentes de realidad aumentada para juegos ROG XREAL R1 Edition 20. Ya sea en casa o fuera de ella, las ROG R1 mejoran la inmersión en el juego con una pantalla virtual de 171 pulgadas virtuales a 4 metros, una pantalla de 240 Hz que cubre el 95 % del campo de visión enfocado, con un tiempo de respuesta casi instantáneo de 0.01 ms gracias a la tecnología micro-OLED. El seguimiento nativo 3DoF permite que la pantalla siga los movimientos de la cabeza, y el modo Anchor la mantiene fija en un lugar mientras juegas.

Los lentes se conectan directamente a la Ally con un único cable USB Tipo-C︎ para una configuración ultra sencilla. Con una integración fluida con Command Center y una combinación de colores a juego en negro y dorado, esta combinación crea la estación de combate definitiva para los juegos móviles.