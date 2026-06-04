ASUS ExpertBook Ultra llega a México con IA, diseño ultraligero y más de 20 horas de batería

¡Es oficial! La nueva Asus ExpertBook Ultra llegó a México, se trata de una laptop diseñada para profesistas que necesitan un equipo de alto rendimiento, fácil de transportar y diseño único.

El trabajo híbrido continúa transformando la manera en la que las personas colaboran y trabajan en México. De acuerdo con estudios recientes de WeWork y Page Group, el 64% de los trabajadores mexicanos ya opera bajo esquemas híbridos, mientras que el 85% de los usuarios asegura sentirse más productivo bajo modelos flexibles que combinan oficina, hogar y espacios colaborativos.

En paralelo, según datos de CBRE en Ciudad de México han reforzado modelos híbridos más estructurados, donde el 78% de los usuarios corporativos ya asiste entre tres y cinco días por semana a oficinas diseñadas para fomentar colaboración, creatividad y eficiencia.

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La ASUS ExpertBook Ultra fue diseñada para responder a las necesidades de una generación de profesionales que trabaja desde su oficina, salas de juntas, aeropuertos, cafeterías, o cualquier otro lugar sin sacrificar desempeño. Su construcción ultraligera con tecnología Nano Cerámica y un peso desde 990 gramos permite transportarla fácilmente durante jornadas laborales de mucho movimiento, mientras que su diseño premium con iluminación ExpertLumi aporta una presencia elegante.

(Image credit: ASUS)

"Los profesionales hoy demandan tecnología que se adapte a una dinámica laboral cada vez más flexible, donde productividad, movilidad y diseño son igual de esenciales. La ASUS ExpertBook Ultra nace para responder a esas exigencias: un equipo que no solo cumple con el rendimiento que el trabajo actual requiere, sino que también acompaña el estilo de vida de quienes trabajan desde cualquier espacio y necesitan siempre el más alto desempeño", comentó Hank Wu, Country Manager de ASUS México.

Esta laptop integra hasta un procesador Intel Core Ultra X7 Series 3 con gráficos Intel Arc y una NPU dedicada con hasta 50 TOPS, capacidades que permiten aprovechar experiencias impulsadas por Inteligencia Artificial para agilizar tareas, optimizar reuniones virtuales y mejorar flujos de trabajo diarios.

Funciones de Copilot+ y Windows 11 como Recall, Cocreator y Live Captions ayudan a encontrar información rápidamente, generar contenido asistido por IA y eliminar barreras de idioma durante videollamadas o reuniones internacionales (traduciendo el audio de más de 40 idiomas al inglés). Estas herramientas reflejan una nueva tendencia laboral donde la IA comienza a integrarse como un aliado para aumentar la productividad y automatizar tareas cotidianas.

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Además, la ASUS ExpertBook Ultra incorpora una pantalla táctil Tandem OLED 3K de 14 pulgadas con validación Pantone y certificación VESA DisplayHDR True Black 500, ideal para usuarios que requieren precisión visual, comodidad y calidad de imagen tanto en trabajo profesional como en entretenimiento.

Su conectividad Wi-Fi 7, batería de 70WHrs con duración de más de 20 horas y hasta 64 GB de memoria LPDDR5X permiten mantener sesiones de trabajo fluidas y colaborativas incluso durante jornadas intensas y multitarea. Asimismo, integra ASUS ExpertGuardian y múltiples tecnologías avanzadas de protección empresarial para mantener segura la información crítica de los usuarios.