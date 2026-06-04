ASUS ExpertBook Ultra llega a México con IA, diseño ultraligero y más de 20 horas de batería
¡Es oficial! La nueva Asus ExpertBook Ultra llegó a México, se trata de una laptop diseñada para profesistas que necesitan un equipo de alto rendimiento, fácil de transportar y diseño único.
El trabajo híbrido continúa transformando la manera en la que las personas colaboran y trabajan en México. De acuerdo con estudios recientes de WeWork y Page Group, el 64% de los trabajadores mexicanos ya opera bajo esquemas híbridos, mientras que el 85% de los usuarios asegura sentirse más productivo bajo modelos flexibles que combinan oficina, hogar y espacios colaborativos.
En paralelo, según datos de CBRE en Ciudad de México han reforzado modelos híbridos más estructurados, donde el 78% de los usuarios corporativos ya asiste entre tres y cinco días por semana a oficinas diseñadas para fomentar colaboración, creatividad y eficiencia.
La ASUS ExpertBook Ultra fue diseñada para responder a las necesidades de una generación de profesionales que trabaja desde su oficina, salas de juntas, aeropuertos, cafeterías, o cualquier otro lugar sin sacrificar desempeño. Su construcción ultraligera con tecnología Nano Cerámica y un peso desde 990 gramos permite transportarla fácilmente durante jornadas laborales de mucho movimiento, mientras que su diseño premium con iluminación ExpertLumi aporta una presencia elegante.
"Los profesionales hoy demandan tecnología que se adapte a una dinámica laboral cada vez más flexible, donde productividad, movilidad y diseño son igual de esenciales. La ASUS ExpertBook Ultra nace para responder a esas exigencias: un equipo que no solo cumple con el rendimiento que el trabajo actual requiere, sino que también acompaña el estilo de vida de quienes trabajan desde cualquier espacio y necesitan siempre el más alto desempeño", comentó Hank Wu, Country Manager de ASUS México.
Esta laptop integra hasta un procesador Intel Core Ultra X7 Series 3 con gráficos Intel Arc y una NPU dedicada con hasta 50 TOPS, capacidades que permiten aprovechar experiencias impulsadas por Inteligencia Artificial para agilizar tareas, optimizar reuniones virtuales y mejorar flujos de trabajo diarios.
Funciones de Copilot+ y Windows 11 como Recall, Cocreator y Live Captions ayudan a encontrar información rápidamente, generar contenido asistido por IA y eliminar barreras de idioma durante videollamadas o reuniones internacionales (traduciendo el audio de más de 40 idiomas al inglés). Estas herramientas reflejan una nueva tendencia laboral donde la IA comienza a integrarse como un aliado para aumentar la productividad y automatizar tareas cotidianas.
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Además, la ASUS ExpertBook Ultra incorpora una pantalla táctil Tandem OLED 3K de 14 pulgadas con validación Pantone y certificación VESA DisplayHDR True Black 500, ideal para usuarios que requieren precisión visual, comodidad y calidad de imagen tanto en trabajo profesional como en entretenimiento.
Su conectividad Wi-Fi 7, batería de 70WHrs con duración de más de 20 horas y hasta 64 GB de memoria LPDDR5X permiten mantener sesiones de trabajo fluidas y colaborativas incluso durante jornadas intensas y multitarea. Asimismo, integra ASUS ExpertGuardian y múltiples tecnologías avanzadas de protección empresarial para mantener segura la información crítica de los usuarios.
La nueva ASUS ExpertBook Ultra está disponible en México en la eshop de ASUS con precios desde $59,999 MXN.