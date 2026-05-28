Apple amplía AppleCare+ en México con nuevos planes mensuales y anuales

¡Es oficial! Apple amplía AppleCare+ en México con nuevos planes de suscripción mensuales y anuales para algunos de sus dispositivos.

Los nuevos planes incluyen los iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y productos de Home y Audio.

Con esta actualización, los usuarios tendrán más opciones para acceder a cobertura y soporte durante más tiempo, eligiendo el esquema que mejor se adapte a sus necesidades.

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La compañía informó que los clientes podrán contratar AppleCare+ o AppleCare+ con robo y pérdida directamente desde la app Configuración de su iPhone, así como desde la app Soporte de Apple y distribuidores autorizados seleccionados, dentro de los 60 días posteriores a la compra del dispositivo.

AppleCare+ ofrece cobertura de hardware y soporte técnico especializado, además de incidentes ilimitados por daño accidental derivado del uso y manejo del dispositivo, cada uno sujeto a un cargo por servicio. También incluye servicio de batería sin costo adicional cuando esta conserve menos del 80% de su capacidad original.

En el caso del iPhone, AppleCare+ con robo y pérdida añade todos los beneficios del plan estándar, junto con cobertura para hasta dos incidentes de robo o pérdida cada 12 meses. Cada evento está sujeto a un deducible y requiere que la función Encontrar permanezca habilitada en el dispositivo al momento del incidente y durante todo el proceso de reclamación.

Apple destacó que los clientes en México podrán elegir entre suscripciones mensuales o anuales directamente desde su dispositivo, o adquirir AppleCare+ al momento de comprar el hardware a través de Apple Retail, Apple Store Online y distribuidores autorizados seleccionados, manteniendo el mismo nivel de servicio y soporte en todos los canales de compra.