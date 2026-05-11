Alexa+ llega a Fire TV en México gratis durante su acceso anticipado

¡La espera terminó! Alexa+ ya está disponible en Fire TV en México, ¿estás listo para llegar a casa y decir "Alexa, ponme algo bueno"? Esperamos que sí, pues es una característica completamente gratis durante el Acceso Anticipado.

Con inteligencia artificial que entiende tus gustos, habla como tú y aprende de lo que ves, Alexa+ transforma tu Fire TV en una experiencia de entretenimiento verdaderamente personal, justo a tiempo para disfrutar lo que Prime Video tiene para ti.

"Alexa+ convierte tu Fire TV en la pantalla más inteligente de tu hogar. Pide las estadísticas de un juego a mitad del partido, pregunta quién es el actor que acaba de aparecer en pantalla, o di "recomiéndame algo parecido" cuando termines una serie. La inteligencia no está solo en lo que descubres, sino en cómo vives cada momento frente a tu pantalla. Esto apenas empieza en México. Este es el futuro del entretenimineto en México".

Alexa+ transforma la experiencia de Fire TV

Impulsada por inteligencia artificial generativa, Alex+ es más inteligente, más conversacional y personalizada, cambiando por completo la forma en que descubres y disfrutas contenido en tu Fire Tv.



Más inteligente. Alexa+ entiende lo que realmente estás buscando. Di "Muéstrame la película de espías que comienza en un desfile en la Ciudad de México" o "Busca películas de terror" y Alexa+ te dará recomendaciones personalizadas basadas en tus preferencias.



Más conversacional. Platica de forma natural, sin comandos rígidos. Pregunta "¿Qué me recomiendas ver esta noche?" y luego continúa con "Recomiéndame una serie en donde salga mi actor favorito", sin tener que repetir "Alexa" o tener que recordar el nombre exacto de la película o serie que quieres ver. Por ejemplo, di "Alexa, pon la película donde sale el robot que viaja en el tiempo" y Alexa+ sabrá que quieres ver Terminator. Alexa+ entiende el contexto y mantiene la conversación.



Hace más cosas por ti. Alexa+ no solo responde, toma acción. Pide que te recuerde cuándo juega tu equipo favorito, o di "muéstrame quién está en la puerta" para ver tu timbre Ring en imagen-en-imagen sin pausar tu serie. Calendario, hogar inteligente, recordatorios: todo desde tu sillón, todo con tu voz.



Personalizada para ti. Dile a Alexa+ tus equipos, géneros o actores favoritos y los recordará. Con el tiempo se adapta a tus preferencias, haciendo cada recomendación más relevante. Cada miembro de la familia obtiene una experiencia personalizada. Alexa+ sabe que a tu pareja le encantan los documentales de naturaleza y que tus adolecentes prefieren anime y k-dramas. Alexa+ reconoce quién está hablando y ajusta sus recomendaciones al instante.



Auténticamente mexicana. Alexa+ habla español con un acento mexicano auténtico y entiende cómo hablan realmente los mexicanos. Di "Alexa, ¿Qué recomiendas ver para echar lágrima?" y Alexa+ lo entiende. Conoce la cultura mexicana, sus expresiones y lo que les importa a sus usuarios. Se siente como si hubiera sido creada para ellos, porque así fue.



Lista donde estés. Alexa+ te acompaña a donde vayas con inteligencia ambiental. En casa vive en tus dispositivos Echo y Fire TV compatibles. Cuando sales, está contigo en la app de Alexa y en la app de Amazon Music. Pídele que ponga música mientras cocinas en tu Echo, continúa la conversación en tu Fire TV cuando te sientas en la sala, y retómala desde tu celular cuando salgas de casa. Alexa+ recuerda el contexto y se adapta a cada momento, sin importar que cambies entre dispositivos. Una sola asistente inteligente, conectada en todos los lugares donde la necesites.

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Lo que puedes hacer con Alexa+ en Fire TV

Con Prime Vide transmitiendo el mejor contenido en vivo en México, Alexa+ en Fire TV te pone en el centro de la experiencia. Todo por voz, sin interrumpir lo que estás viendo:

"Alexa, recomiéndame algo para ver esta noche." Alexa+ entiende tus gustos y te da recomendaciones personalizadas basadas en lo que te gusta.

"Alexa, recuérdame cuándo sale el próximo episodio de mi serie." Alexa+ no solo responde. Toma acción. Configura recordatorios para que nunca te pierdas un estreno.

​​"Alexa, busca películas parecidas a la que acabo de ver." Descubre documentales, series, películas y más. Alexa+ recomienda contenido basado en tus preferencias. ​

​​"Alexa, ponme una de Almodóvar pero que no me haga llorar." Alexa+ entiende matices, no solo títulos. Conversa con ella como lo harías con un amigo cinéfilo: pide comedias que no sean tontas, thrillers sin escenas fuertes, o películas perfectas para una primera cita. Alexa+ capta lo que realmente quieres decir.​

Ya seas cinéfilo, fan de las series o estés buscando algo nuevo, Alexa+ en Fire TV transforma tu sala en la mejor experiencia de entretenimiento.

Lleva a Alexa+ a tu hogar

Nunca ha habido un mejor momento para mejorar tu setup de entretenimiento con Alexa+. Ya sea que estés disfrutando contenido en la pantalla o siguiendo tus favoritos desde cualquier habitación de tu casa, Amazon tiene los dispositivos y bundles perfectos para hacer cada momento inolvidable.

Dispositivos Echo. Los dispositivos Echo están disponibles en Amazon.com.mx e incluyen Acceso Anticipado a Alexa+. Combínalo con tu Fire TV para disfrutar de Alexa+ en cada pantalla y rincón de tu hogar. Pide recomendaciones, configura recordatorios o pon tu playlist para prender el ambiente. Todo manos libres mientras disfrutas tu contenido.

e incluyen Acceso Anticipado a Alexa+. Combínalo con tu Fire TV para disfrutar de Alexa+ en cada pantalla y rincón de tu hogar. Pide recomendaciones, configura recordatorios o pon tu playlist para prender el ambiente. Todo manos libres mientras disfrutas tu contenido. Fire TV con Alexa+. ¿Aún no tienes un dispositivo Fire TV compatible? Fire TV y Fire TV Stick están disponibles en Amazon.com.mx e incluyen Acceso Anticipado a Alexa+. Conéctalo, configúralo y, si eres miembro de Amazon Prime, empieza a disfrutar Prime Video con la asistente de voz de Amazon más inteligente de tu lado.

Alexa+ es gratuita durante el acceso anticipado

Alexa+ es gratis durante el periodo de acceso anticipado . Hay dos formas de solicitar el acceso anticipado a Alexa+ gratis:

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Compra un dispositivo Echo o Fire TV compatible nuevo y activa Alexa+ durante la configuración de tu dispositivo.

Si ya tienes un dispositivo Echo compatible, solo di: "Alexa, empecemos" para solicitar el acceso anticipado.