Joe Creed, CEO de Caterpillar, encabezará las conferencias magistrales del CES 2026

Caterpillar llega al CES 2026 para mostrar el futuro de la maquinaria impulsada por IA

(Crédito de imagen: Consumer Technology Association (CTA))

¿Asistirás al CES 2026 y no sabes exactamente qué te podrías encontrar? De ser así, no te preocupes, aquí te compartiremos las grandes novedades, por ejemplo, Joe Creed, CEO de Caterpillar, será oficialmente uno de los oradores principales en CES 2026

Recordemos que Caterpillar está redefiniendo lo que la maquinaria pesada puede hacer, creando formas nuevas, mejores y más seguras para que sus clientes excaven, extraigan, construyan, generen energía y evolucionen. Caterpillar presentará sus últimos desarrollos en inteligencia artificial, aprendizaje automático y funcionalidad autónoma, anunciando nuevas innovaciones, asociaciones e inversiones.

“CES es el lugar donde los innovadores se presentan y las ideas audaces cobran vida”, comentó Gary Shapiro, CEO y Vicepresidente de CTA. “Estoy emocionado de dar la bienvenida a Joe Creed y a Caterpillar al escenario de ‘keynotes’ de CES para mostrar cómo la tecnología está transformando la manera en que construimos.”

En sus casi 30 años en múltiples divisiones de la corporación, Creed ha desarrollado una profunda comprensión de las diversas operaciones y oportunidades estratégicas cruciales para fortalecer el liderazgo global de Caterpillar. Al embarcarse la compañía hacia su segundo siglo, él se dedica a honrar el rico legado de la empresa, aprovechar la tecnología que impulsará su futuro y centrarse en su mayor ventaja competitiva: la gente de Caterpillar.

“Espero ansiosamente la conferencia magistral ‘keynote’ de Caterpillar en CES, explorando el poder transformador y el potencial de la IA mientras construimos el mundo”, comentó Kinsey Fabrizio, Presidenta de CTA. “Estamos felices de ver cómo Caterpillar impulsa el ecosistema de tecnología de movilidad.”

Visite el stand 5019 de Caterpillar en el Centro de Convenciones, Ala Oeste, para experimentar la tecnología del mañana. Regístrese en CES 2026 para aprender cómo la tecnología está transformando todas las industrias.

Antonio Quijano
Antonio Quijano
Editor