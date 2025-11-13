Joe Creed, CEO de Caterpillar, encabezará las conferencias magistrales del CES 2026

¿Asistirás al CES 2026 y no sabes exactamente qué te podrías encontrar? De ser así, no te preocupes, aquí te compartiremos las grandes novedades, por ejemplo, Joe Creed, CEO de Caterpillar , será oficialmente uno de los oradores principales en CES 2026

Recordemos que Caterpillar está redefiniendo lo que la maquinaria pesada puede hacer, creando formas nuevas, mejores y más seguras para que sus clientes excaven, extraigan, construyan, generen energía y evolucionen. Caterpillar presentará sus últimos desarrollos en inteligencia artificial, aprendizaje automático y funcionalidad autónoma, anunciando nuevas innovaciones, asociaciones e inversiones.

“CES es el lugar donde los innovadores se presentan y las ideas audaces cobran vida”, comentó Gary Shapiro, CEO y Vicepresidente de CTA. “Estoy emocionado de dar la bienvenida a Joe Creed y a Caterpillar al escenario de ‘keynotes’ de CES para mostrar cómo la tecnología está transformando la manera en que construimos.”

Celebrando su centenario en 2025, Caterpillar utilizará su conferencia magistral ‘keynote’ en CES 2026 para iniciar los siguientes 100 años con un enfoque claro en la tecnología. Creed y otros líderes de la empresa en digital y tecnología explicarán cómo los nuevos enfoques tecnológicos satisfarán las necesidades actuales y anticiparán los desafíos del mañana, brindando un valor continuo a los clientes. Desde la tierra hasta los datos, Caterpillar abordará su evolución en máquinas autónomas y el impacto tangible de la inteligencia artificial en la industria. Caterpillar también está equipando su fuerza laboral con herramientas tecnológicas que les permiten centrarse en el servicio al cliente, el desarrollo de productos y la eficiencia operativa.

“Estamos construyendo sobre nuestro sólido legado de innovación, expandiendo rápidamente nuestras capacidades tecnológicas de nuevas maneras que ayudan a resolver los desafíos más difíciles de nuestros clientes,” comentó Creed. “CES es el lugar para mostrar a Caterpillar como un líder en tecnología avanzada en equipos industriales, con experiencia que va más allá de mover tierra e incluye sistemas inteligentes y plataformas digitales integradas que anticipan, evolucionan y optimizan los resultados para clientes, para un mejor mañana.”

En sus casi 30 años en múltiples divisiones de la corporación, Creed ha desarrollado una profunda comprensión de las diversas operaciones y oportunidades estratégicas cruciales para fortalecer el liderazgo global de Caterpillar. Al embarcarse la compañía hacia su segundo siglo, él se dedica a honrar el rico legado de la empresa, aprovechar la tecnología que impulsará su futuro y centrarse en su mayor ventaja competitiva: la gente de Caterpillar.

“Espero ansiosamente la conferencia magistral ‘keynote’ de Caterpillar en CES, explorando el poder transformador y el potencial de la IA mientras construimos el mundo”, comentó Kinsey Fabrizio, Presidenta de CTA. “Estamos felices de ver cómo Caterpillar impulsa el ecosistema de tecnología de movilidad.”

Creed presentará su conferencia ‘keynote’ a las 9:00 AM el miércoles 7 de enero en el salón Palazzo del hotel Venetian. La Dra. Lisa Su de AMD, Yannick Bolloré de Havas y Vivendi, y Yuanqing Yang de Lenovo también ofrecerán conferencias magistrales ‘ keynote’ en CES 2026 .