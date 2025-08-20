IFA 2025: LG revoluciona el mercado europeo con refrigeradores que superan la máxima calificación energética

LG prepara sus más recientes innovaciones en línea de refrigeradores para el mercado europeo y verá la luz en IFA 2025. ¿Estás listo?

Diseñados para ofrecer el máximo nivel de eficiencia energética, los nuevos modelos tipo french door y con congelador inferior han sido desarrollados pensando en las características de los hogares europeos y en el estilo de vida de sus consumidores, resultado de un exhaustivo estudio de necesidades y preferencias locales. La propuesta combina ahorro de energía, funciones inteligentes y un diseño que aprovecha al máximo el espacio, integrándose con armonía en los hogares modernos.

Eficiencia energética sobresaliente

Ante la creciente demanda de electrodomésticos que consuman menos energía en Euro-pa, LG presenta modelos que cumplen —y en muchos casos superan— la calificación energética más alta de la Unión Europea ("A"). El nuevo modelo con congelador inferior incluso sobrepasa los requisitos para esta calificación, mientras que el french door ha conseguido la codiciada "A" en una categoría donde es poco común.

Esta eficiencia se logra gracias a un sistema de aislamiento optimizado para el mercado europeo y a funciones basadas en inteligencia artificial que reducen el consumo eléctrico al aprender los patrones de uso del hogar y optimizar el funcionamiento del compresor en momentos de menor actividad.

(Image credit: LG)

Fit & Max: encaje perfecto y máximo rendimiento

Pensados para las cocinas europeas, a menudo compactas, los nuevos modelos incorpo-ran la bisagra Zero Clearance, que permite abrir las puertas hasta 110 grados incluso cuando el refrigerador está pegado a la pared. Su diseño exterior, con la línea Premium Flat Door de LG, ofrece un acabado elegante y estilo empotrado.

Las funciones con inteligencia artificial suman comodidad y eficiencia: AI Fresh analiza durante tres semanas los horarios de apertura de puertas y ajusta la temperatura de forma anticipada en horas de mayor uso, evitando cambios bruscos que afecten la frescura de los alimentos. AI Saving Mode detecta periodos de baja utilización y adapta el enfria-miento para ahorrar energía.

Siguiendo el concepto MAX —máxima eficiencia de espacio y frescura—, la línea incorpora soluciones como la repisa retráctil para artículos altos o voluminosos y gran capacidad interior. Además, integra tecnologías como Linear Cooling™ para reducir variaciones de temperatura, Door Cooling+™ para enfriar más rápido y de manera uniforme, y Fresh Converter+™ con compartimentos ajustables para carne, pescado o verduras.

Nuevo french door con diseño empotrado y funciones prácticas

Este nuevo modelo introduce el primer diseño Thin Door de LG con dispensador de agua y hielo, sumado a la flexibilidad de instalación de la bisagra Zero Clearance. El sis-tema Ultra Slim In-Door Ice Maker ahorra espacio sin sacrificar la producción de hielo.

En su interior, cuenta con canastas optimizadas que reducen el riesgo de que las botellas se vuelquen al abrir o cerrar, estantes más profundos que aumentan la capacidad y puer-tas con cierre suave para un funcionamiento más silencioso.

Nuevo modelo con congelador inferior para mayor flexibilidad

Adaptado a las dimensiones reales de las cocinas europeas, la nueva serie con congela-dor inferior ofrece distintas capacidades y configuraciones. Sus repisas y compartimen-tos ajustables permiten aprovechar al máximo el espacio.

La repisa regulable ofrece siete posiciones de altura, mientras que la combinación de re-pisas ajustables y retráctiles permite personalizar la organización. Además, cuenta con accesorios como el Movable Bucket, My Box y Mini Door Basket, que pueden reubicarse según las necesidades del momento.

"Nuestra nueva línea de refrigeradores refleja el compromiso de LG con la innovación significativa, combinando un uso óptimo del espacio y la energía con diseños que enca-jan a la perfección en las cocinas modernas", afirmó Lyu Jae-cheol, presidente de LG Home Appliance Solution Company. "Seguiremos desarrollando tecnologías centradas en el usuario, que faciliten la vida diaria, aporten comodidad y reduzcan el impacto en el medio ambiente."