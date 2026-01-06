CES 2026, día 2: los 11 mejores gadgets que hemos visto hoy, desde linternas inteligentes hasta las nuevas computadoras portátiles Dell XPS

TechRadar cubrirá ampliamente la CES de este año y te informará de todas las grandes novedades a medida que se produzcan. Visita nuestra página principal de la CES para conocer las últimas noticias y nuestras opiniones prácticas sobre todo, desde televisores 8K y pantallas plegables hasta nuevos teléfonos, computadoras portátiles, dispositivos domésticos inteligentes y lo último en inteligencia artificial. ¡Y no olvides seguirnos en TikTok y WhatsApp para conocer las últimas novedades de la feria CES!

Ya hemos visto muchas cosas en el CES 2026 (consulte nuestro resumen del primer día para obtener más detalles), pero hoy, en el segundo día de la mayor exposición tecnológica del calendario, ha habido mucho más que admirar y sorprender.

Si no conoces el CES (que originalmente significaba Consumer Electronics Show), se trata de una exposición que se celebra en Las Vegas en la que las empresas tecnológicas más importantes muestran sus productos para el año siguiente y despiertan el interés de todo el mundo por lo que llegará en los próximos meses.

Sin embargo, como verás en nuestro blog en vivo del CES 2026, también hay muchas tecnologías más pequeñas y especializadas que vale la pena conocer. Realmente incluye de todo, desde electrodomésticos de cocina hasta patines gigantes, y el equipo de TechRadar lo está cubriendo todo.

Aquí están los aspectos más destacados de nuestro segundo día en el CES 2026, y es otra selección excepcional de tecnología hermosa y alocada.

1. Comunicador de clics

Mejor característica: el teclado estilo BlackBerry

Meet the Clicks Communicator (Image credit: Clicks)

¡BlackBerry ha vuelto! Más o menos. Clicks lleva tiempo ofreciendo accesorios con teclado físico para teléfonos, pero ahora tiene su propio teléfono, llamado Clicks Communicator. Si echabas de menos tener un BlackBerry a tu lado, esta podría ser la mejor alternativa.

Además del teclado, el Communicator viene con un botón lateral personalizable para grabar rápidamente notas de voz, e incluso tiene una ranura para tarjetas microSD y un conector para audífonos. Ya se puede reservar por 399 dólares (unos 295 libras esterlinas/595 dólares australianos) y se enviará a finales de este año.

2. Dell XPS 14 2026

Mejor característica: el magnífico rediseño

Hemos visto el nuevo Dell XPS 14 (Image credit: Future / John Loeffler)

Dell recupera su marca XPS, y ya hemos podido probar los nuevos portátiles XPS de 14 y 16 pulgadas para 2026. Podría decirse que la versión más pequeña es la más atractiva de las dos, aunque ambas tienen un aspecto fantástico.

Además de su diseño ligero y sólido, el Dell XPS 14 para 2026 viene con chipsets Intel Core Ultra, hasta 64 GB de memoria y hasta 4 TB de almacenamiento SSD interno. Es un paquete muy completo, y su precio parte de 2049,99 dólares (unos 1520 libras esterlinas / 3045 dólares australianos).

3. Birdbuddy 2 Mini

Mejor característica: detección de aves mediante IA

El Birdbuddy 2 Mini es más compacto que el original (Image credit: Birdbuddy)

Los expertos en comederos inteligentes para pájaros de Birdbuddy vuelven con el Birdbuddy 2 Mini, y no hace falta ser un genio para adivinar qué tiene de diferente el nuevo modelo: es más pequeño. También es más asequible, aunque tiene las mismas especificaciones que la versión más grande que se lanzó el año pasado.

Cuenta con una cámara 2K instalada junto al comedero para pájaros, así como con un sistema de detección de pájaros basado en inteligencia artificial que funciona a partir de señales auditivas y visuales. Se espera que los pedidos anticipados y los envíos comiencen este año, y el precio es razonable: 129 dólares (unos 95 libras esterlinas/190 dólares australianos).

4. Luna Band

Mejor característica: No hay cuota de suscripción

La Luna Band funciona sin pantalla (Image credit: Luna)

Los rastreadores de actividad física sin pantalla son ligeros y discretos, pero el líder del mercado en este campo, Whoop, cobra una cuota de suscripción. La nueva Luna Band pretende ofrecer una alternativa que solo requiere un pago inicial al comprar el dispositivo.

Sin duda, tiene el aspecto adecuado y es compatible con una variedad de comandos de voz que sustituyen a los toques en la pantalla; por supuesto, también se puede manejar todo a través de la aplicación móvil que lo acompaña. Sin embargo, todavía estamos esperando a que se confirme el precio.

5. Samsung Galaxy Book6

Mejor característica: las últimas CPU Core Ultra Series 3 de Intel

El Galaxy Book6 es una novedad para 2026 (Image credit: Samsung)

Samsung está lista para competir nuevamente con las mejores computadoras portátiles Mac y Windows con la nueva serie de computadoras portátiles Galaxy Book6. Cuentan con la última tecnología de chipset Intel, son increíblemente elegantes y ligeras y, por supuesto, también incluyen numerosas funciones relacionadas con la inteligencia artificial.

Basándonos en lo que Samsung ha mostrado hasta ahora en el CES 2026, tenemos grandes esperanzas puestas en la serie Samsung Galaxy Book6, que promete combinar un rendimiento de primer nivel con una excelente duración de la batería entre cargas, algo que todos queremos de nuestros portátiles.

6. Lego Smart Brick

Mejor característica: Interactividad Lego de último nivel

Los ladrillos/bricks Lego ahora vienen con inteligencia incorporada (Image credit: Lego)

En una de las mayores mejoras que hemos visto en los ladrillos Lego en los últimos años, vamos a tener una serie de ladrillos inteligentes que vienen con inteligencia incorporada: estos bloques son capaces de detectar otros ladrillos inteligentes, emitir sonidos (como los de una batalla espacial) y mucho más.

Sin embargo, desde fuera, estos ladrillos se parecen mucho a los ya existentes. Hemos escrito una explicación detallada sobre cómo los ladrillos inteligentes pueden mejorar tu experiencia con Lego, y llegarán primero a los sets de Star Wars. Como es lógico, también son un poco más caros que los ladrillos normales.

7. Shokz OpenFit Pro

Mejor característica: la excepcional reducción de ruido

Hemos estado probando los Shokz Openfit Pro (Image credit: Future)

Si quieres una reducción eficaz del ruido en tus audífonos inalámbricos sin sentir que tu canal auditivo está completamente sellado, échale un vistazo a los Shokz OpenFit Pro. Estos audífonos recién presentados prometen un alto nivel de cancelación de ruido sin renunciar al diseño de oído abierto.

Después de haber probado los Shokz OpenFit Pro, podemos confirmar que funcionan tal y como se anuncia, y con materiales de alta calidad, sonido premium y compatibilidad con Dolby Atmos, son una propuesta muy atractiva. Estos audífonos te costarán 219 libras esterlinas (unos 295 dólares/440 dólares australianos).

8. Linterna Timeli

Mejor característica: Obtenga ayuda siempre que la necesite

La linterna Timeli cumple con la función principal que se espera de ella, con un impresionante nivel de luminosidad, pero además ofrece mucho más. Incluye GPS, grabación de video y un botón que te permite ponerte en contacto con los servicios de emergencia si te encuentras en apuros.

En otras palabras, podría salvarte la vida, lo cual no está nada mal por 299 dólares (unos 220 libras esterlinas/445 dólares australianos). Las funciones de emergencia tienen un costo adicional en forma de cuota de suscripción, pero el precio de la linterna incluye un año completo de servicio gratuito.

9. Escenario sonoro Victrola

Mejor característica: una solución todo en uno sin volumen

El nuevo Victrola Soundstage (Image credit: Victrola)

Los amantes del audio definitivamente no se han quedado fuera de la CES 2026 de este año, y el Victrola Soundstage es prueba de ello. El principal atractivo es la forma en que el tocadiscos se coloca sobre su altavoz de base de sonido para ofrecer una experiencia de escucha de vinilos compacta y todo en uno.

Además, es relativamente asequible, ya que costará 349,99 dólares (unos 260 libras esterlinas/500 dólares australianos) cuando salga a la venta a mediados de este año. Si estás pensando en dar tus primeros pasos en el mundo de las colecciones de vinilos y los tocadiscos de calidad, Victrola Soundstage podría ser la opción perfecta.

10. HP Eliteboard G1a

Mejor característica: su portabilidad

La HP Eliteboard G1a es una computadora dentro de un teclado (Image credit: HP)

Cada año se presentan muchas ideas innovadoras en el CES, y la HP Eliteboard G1a sin duda encaja en esa descripción. Se trata de una computadora completa integrada en un teclado, por lo que solo hay que conectarle un ratón y un monitor externo para poder empezar a usarla.

Además, es un PC bastante potente, con suficiente potencia como para obtener la etiqueta Copilot+. Aún estamos esperando la confirmación del precio, pero sin duda resultará atractivo para las personas que pasan mucho tiempo desplazándose de un escritorio a otro, ya que lo único que hay que llevar consigo al cambiar de lugar es el teclado.

11. Audio-Technica AT-LP7X

Mejor característica: un diseño impresionante

El nuevo Audio-Technica AT-LP7X se lanzará en el CES 2026 (Image credit: Audio-Technica)

El segundo tocadiscos de nuestra lista es un dispositivo tecnológico de gran calidad, que ofrece una transmisión por correa totalmente manual, un preamplificador fonográfico integrado y una amplia compatibilidad con cápsulas. El Audio-Technica AT-LP7X también tiene un aspecto espectacular, siguiendo la estética de su predecesor.

Ese predecesor, el Audio-Technica AT-LP7 de 2019, también era un modelo realmente impresionante, por lo que estamos deseando probar este y evaluar las mejoras que ofrece. El tocadiscos ya está a la venta por 679 libras esterlinas (unos 920 dólares/1370 dólares australianos).

