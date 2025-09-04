Probé la Samsung Galaxy Tab S11 y es una herramienta de productividad muy potente que le hace competencia al iPadOS 26

¡Es oficial! Samsung anunció el nuevo Samsung Galaxy Tab S11, su tablet compacta de gama alta, que vuelve al formato de 11 pulgadas, visto por última vez en el Galaxy Tab S9.

La nueva tableta se lanza junto con el Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, que conserva la enorme pantalla de 14,6 pulgadas del Galaxy Tab S10 Ultra del año pasado.

El Galaxy Tab S11, al estilo típico de Samsung, está equipado con excelentes componentes para su precio. Su pantalla AMOLED de 11 pulgadas tiene una resolución de 2560 x 1600 y un brillo máximo de 1600 nits. Viene con el chipset MediaTek Dimensity 9400+, entre 12 GB y 16 GB de RAM y una batería de 8400 mAh con carga por cable de 45 W.

La Galaxy Tab S11 tiene un precio inicial de 799 dólares/799 libras esterlinas/1399 dólares australianos para el modelo con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, y está disponible en acabados gris y plateado.

Al igual que su hermano Ultra, el Galaxy Tab S11 funciona con One UI 8, basado en Android 16, nada más sacarlo de la caja. Este paquete de software aporta nuevas funciones intuitivas de IA y un modo DeX rediseñado a la experiencia de las tabletas de Samsung, ofreciendo un puente entre la experiencia tradicional de las tabletas y una interfaz de usuario al estilo de las computadoras portátiles, con ventanas redimensionables y múltiples escritorios.

Además de estas especificaciones de hardware mejoradas, la Galaxy Tab S11 viene con un S-Pen rediseñado. La nueva versión de este popular accesorio tiene un diseño hexagonal estriado que facilita su sujeción, así como una nueva punta cónica diseñada para que escribir y dibujar resulte más fluido. Ahora se acopla magnéticamente al lateral de la tableta, en lugar de encajar en una ranura en la parte posterior de la misma.

Primeras impresiones

La Samsung Galaxy Tab S11 cuenta con un marco totalmente metálico, una única cámara trasera de 13 MP e imanes para el lápiz S Pen en las cuatro esquinas. (Image credit: Jamie Richards / Future)

En un evento reciente de Samsung, probé el Galaxy Tab S11 y, aunque el tiempo que pasé con la nueva tableta fue limitado, pude hacerme una idea de sus nuevas funciones y de la experiencia de usuario.

Como es habitual en Samsung, la Galaxy Tab S11 tiene un diseño magnífico: el chasis es totalmente de aluminio y ofrece un equilibrio perfecto entre resistencia y ligereza (la unidad pesa 469 g, aproximadamente lo mismo que el iPad Air de 11 pulgadas). La pantalla es nítida, brillante y sensible, y su alta relación de aspecto 16:10 la hace ideal para ver vídeos o incluso para usarla con una sola mano, si se puede manejar su peso.

Después de haber analizado el Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus (intenta decirlo cinco veces rápido) a principios de este año, mis expectativas en cuanto al rendimiento eran limitadas, pero el Galaxy Tab S11 se siente ágil y receptivo gracias al potente chipset Dimensity 9400+. No tuve la oportunidad de probar ninguna aplicación intensiva, pero incluso con varias ventanas abiertas, no noté ningún tipo de ralentización.

El nuevo S Pen es todo un éxito, ya que hace que dibujar y escribir sea más fluido que nunca (por desgracia, las habilidades artísticas no están incluidas). (Image credit: Jamie Richards / Future)

El nuevo S-Pen también es todo un acierto: los bordes estriados lo hacen mucho más cómodo de sujetar que un lápiz óptico liso, y la nueva punta cónica se desliza con mucha suavidad sobre el cristal. Escribir y dibujar en la aplicación Notes preinstalada de Samsung resultó notablemente más fluido que escribir en un iPad con un Apple Pencil, pero la función de conversión de escritura a mano a texto de la tableta tuvo dificultades para hacerlo correctamente. Eso sí, eso tiene más que ver con el software que con el lápiz óptico, que es realmente excelente.

Además, la Samsung Galaxy Tab S11 es posiblemente la tableta más centrada en la inteligencia artificial que he visto. Al utilizar la tableta, verás iconos y sugerencias de Google Gemini y Galaxy AI que se abren en ventanas intuitivas. Estas superposiciones se sitúan sobre la tarea actual, en lugar de ocupar toda la pantalla, lo que supone un enfoque inteligente que mantiene la fluidez.

Diseño de tableta, potencia de computadora de escritorio

La Galaxy Tab S11 (derecha) casi parece pequeña junto a su gigantesca hermana mayor, la Galaxy Tab S11 Ultra (izquierda). (Image credit: Jamie Richards / Future)

Hablando de multitarea, soy un gran fan de cómo funciona DeX en la Galaxy Tab S11. En lugar de cambiar manualmente entre cada modo de interfaz, ahora entras a DeX arrastrando una app abierta desde la parte superior de la pantalla, lo que la deja flotando como una ventana libremente redimensionable.

Para volver al modo tableta, simplemente deslizas hacia arriba y mantienes presionado, como lo harías para ver todas tus aplicaciones abiertas, lo que te permite cambiar entre tu espacio estilo tableta y hasta cuatro escritorios DeX. Eso es más libertad de la que permite cualquier otra tableta, aunque, según CNET, estas funciones también llegarán a la Galaxy Tab S10 Plus y la Galaxy Tab S10 Ultra.

Ha habido mucho debate sobre si las tabletas podrían —o incluso deberían— reemplazar laptops y computadoras de escritorio, siempre y cuando adoptaran una interfaz más parecida a la de una PC. Apple sin duda dio de qué hablar con el anuncio de iPadOS 26, que finalmente trae ventanas libremente redimensionables y una barra de menús estilo escritorio a la experiencia en iPad.

DeX es lo suficientemente maduro en este punto como para competir seriamente con la próxima actualización de Apple; sin embargo, las tabletas Samsung (y las Android en general) aún sufren por la falta de software profesional. Samsung destacó varios acuerdos para apps como Notion y el editor de video LumaFusion durante la presentación, lo que deja claro que existe un impulso por cambiar esto.

En lo personal, me encantaría ver más software de video, foto y audio de alto nivel en la Galaxy Tab S11. DeX es una experiencia excelente, construida sobre años de mejoras y ajustes, y con el software adecuado podría ser un verdadero rival del iPad.

La Galaxy Tab S11 y Galaxy Tab S11 Ultra ya están disponibles en EE. UU. y Reino Unido, y en preventa en Australia. Como de costumbre, hay generosas ofertas de canje y descuentos que varían según la región, así que vale la pena revisar la tienda en línea de Samsung antes de comprar.