iPadOS 19 podría finalmente difuminar las líneas entre iPads y Macs, pero los nuevos rumores sobre la barra de menú suenan demasiado buenos para ser ciertos

¿Eres del pequeño pero ruidoso grupo de fans que ha pedido por años la fusión de iPadOS y macOS? De ser así, tu deseo finalmente podría cumplirse con un sistema operativo híbrido que fusione ambas plataformas.

Apple se ha opuesto insistentemente a esta idea, pero un nuevo rumor sugiere que los dos sistemas podrían acercarse aún más cuando iPadOS 19 se lance a finales de este año.

Según el filtrador Majin Bu, los principales cambios se producirán cuando se conecte un Magic Keyboard a un iPad que ejecute iPadOS 19. Cuando eso ocurra, Bu afirma que aparecerá una barra de menú en la parte superior de la pantalla del iPad, lo que te dará una experiencia más parecida a la de Mac.

