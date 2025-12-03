YouTube Recap es un resumen fascinante de tu año en videos. Aquí te explicamos cómo encontrarlo

Tu resumen de YouTube se presenta en formato de historia.

YouTube lanza un resumen de lo que has visto durante el año.

Está disponible desde ahora hasta finales de año.

Consulta tus canales favoritos, tus intereses y mucho más dentro de la aplicación.

YouTube se suma a la iniciativa Spotify Wrapped con su propio resumen anual, en el que muestra tu historial de visualizaciones del último año y destaca los canales que más has visto y los temas que más te han interesado.

Los resúmenes ya están disponibles y se presentan en el formato habitual de historia que se ve en las redes sociales. Hay hasta 12 tarjetas diferentes entre las que navegar, que abarcan desde tu «tipo de personalidad» según lo que ves hasta cómo ha evolucionado tu consumo a lo largo del año.

Puedes encontrar el resumen dentro de la aplicación de YouTube en tu teléfono abriendo la pestaña «Tú»: si tu resumen está disponible, verás un banner anunciándolo en la parte superior. También puedes consultarlo en un navegador, dirigiéndote a la página oficial.

Si has escuchado al menos 10 horas de música en YouTube a lo largo del año, también obtendrás algunos resúmenes musicales. Según YouTube, estos resúmenes no están disponibles en todas las regiones o países, y no aparecerán en las cuentas supervisadas o infantiles.

Una interesante reseña del año

Encuentra el resumen en la pestaña "Tú" de la aplicación. (Image credit: Future)

Ya he tenido la oportunidad de probar la función YouTube Recap, y es un resumen interesante del año que ha pasado, aunque no esperes demasiados datos en profundidad (y se incluye la habitual advertencia de que «la IA puede cometer errores»).

Fue divertido ver cuántos canales había visto y cuáles eran los más populares, aunque eran exactamente los que yo habría adivinado. También me gustó la forma en que se compara tu historial de visualizaciones con la media de YouTube: al parecer, estoy entre el 0,7 % de los espectadores más activos de los vídeos de Lofi Girl, que suelo poner mientras trabajo.

Si YouTube busca sugerencias para el próximo año, agradecería algunos datos más detallados, como por ejemplo, cómo tienden a cambiar mis hábitos de visualización a lo largo del día, o ejemplos de algunos videos realmente desconocidos que he visto en los últimos 12 meses.

Aun así, es un buen comienzo para el Resumen de YouTube, que estará disponible en tu cuenta hasta finales de año y es una versión más personalizada de YouTube Rewind, la serie anual de videos que se emitió entre 2010 y 2019.

Haz clic o toca cualquiera de las tarjetas de tu resumen y podrás descargarlas o compartirlas con otras personas.

