Brick logró entrar al top 10 de Netflix, consolidándose en el puesto #3, pero lamentablemente, la nueva película de suspenso alemana ha sido una gran decepción. Al momento de escribir esto, tiene una calificación muy baja en Rotten Tomatoes: 35%.

Yo también me sentí decepcionado por Brick cuando llegó a una de las mejores plataformas de streaming, a pesar de que me emocionó mucho al ver el tráiler por primera vez, mientras navegaba por mi biblioteca de Netflix.

Una historia sobre un edificio de apartamentos que queda rodeado por un misterioso muro, aparentemente sin salida, sonaba genial. Pero tristemente, el final me decepcionó particularmente.

Aunque no recomendaría esta película, hay un thriller de ciencia ficción mucho mejor que creo que deberías ver en su lugar.

Desde el principio, I Am Mother se siente como una película muy superior, considerando su puntuación del 89% en Rotten Tomatoes. Muy por encima del bajo 35% de Brick. Pero claro, vas a necesitar algo más que eso.

Pues bien, yo adoré esta película. Sigue a una chica humana que vive en un búnker postapocalíptico, donde es criada por un robot encargado de ayudar a repoblar la Tierra. El robot es conocido únicamente como Mother (Madre), y la humana como Daughter (Hija); una elección interesante, ya que las reduce a sus títulos y le da un tono muy clínico a todo.

Hija recibe toda su educación de Madre, y se le dice que no puede salir del búnker porque el exterior está contaminado. Esto me recordó mucho a una de mis series de ciencia ficción favoritas, Silo, que puedes ver en Apple TV+, ya que me fascina cómo algunas sociedades pueden vivir sin tener conocimiento del mundo exterior.

Además de todo eso, la película plantea muchas preguntas morales sobre la tecnología y su avance, y examina qué podría pasar si hubiera un evento de extinción. Aunque tiene partes algo inverosímiles, encontré que es una película muy estimulante que te deja pensando mucho tiempo después de que terminan los créditos.

Hay un reparto mínimo con Clara Rugaard, Rose Byrne y Hilary Swank, pero estas tres actrices lo hacen increíble y logran crear algo realmente cautivador de principio a fin.

Así que, en lugar de Brick, te recomiendo muchísimo esta película australiana poco conocida, que no solo cumple con las expectativas, sino que va más allá. No puedo esperar para volver a verla.