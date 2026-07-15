Ya se ha revelado la fecha de estreno digital de "The Mandalorian" y "Grogu", pero todavía no podré ver la nueva película de "Star Wars" en Disney+

La última aventura de Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, y Baby Yoda llegará pronto a una pantalla de televisión cerca de ti

Se ha anunciado la fecha de lanzamiento digital de "The Mandalorian" y "Grogu"

Estará disponible para alquilar o comprar a finales de julio

La nueva película de "Star Wars" no llegará a Disney+ en el corto plazo

"The Mandalorian" y Grogu llegarán muy pronto a una pantalla de televisión cerca de ti, pero no a través de Disney+.

Este 15 de julio, Lucasfilm y su empresa matriz, Disney, anunciaron que la última película de Star Wars estará disponible para verla en casa a partir del martes 21 de julio. Si no la viste en el cine o has estado esperando para volver a verla desde la comodidad de tu sofá, podrás hacerlo a través de numerosas plataformas de video a pedido premium (PVOD) en menos de una semana.

Be the first to watch at home.Buy Star Wars: The Mandalorian and Grogu on digital July 21 and own it on 4K Ultra HD August 25. pic.twitter.com/QT6oR0HOS9July 14, 2026

En cuanto a las plataformas en las que estará disponible, las de siempre, como Amazon Prime Video, Apple TV y Fandango, deberían ser tus primeras opciones. Por ahora, no hay indicios de que *The Mandalorian* y Grogu estén disponibles para alquilar o comprar, pero me sorprendería mucho que a los espectadores solo se les ofreciera la opción de agregar, de manera temporal o permanente, una de las muchas películas nuevas de 2026 a su colección digital de películas.

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¿Quieres saber si vale la pena ver la primera película de Star Wars en más de seis años? Lee mi reseña de "The Mandalorian and Grogu" para más detalles.

¿Por qué aún no han llegado "The Mandalorian" y Grogu a Disney+?

Por un tiempo no podrás ver "The Mandalorian" y a Grogu en Disney+ (Image credit: Lucasfilm)

Si te estás preguntando por qué «The Mandalorian» y Grogu aún no han llegado a Disney+, también conocido como uno de los mejores servicios de streaming del mundo, no eres el único. Después de todo, han pasado más de dos meses desde que la aventura de ciencia ficción protagonizada por Pedro Pascal no solo llegó a los cines, sino que, posteriormente, no logró cumplir con las expectativas tanto desde el punto de vista de la crítica como del público.

¿No tendría sentido, entonces, simplemente lanzar la película en la plataforma principal de Disney? En pocas palabras: no.

Por un lado, estrenarla primero en plataformas digitales es una forma segura para que Lucasfilm y Disney sigan ganando dinero con la secuela de "The Mandalorian" para la pantalla grande.

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Claro, agregarla a la biblioteca de películas de Disney+ podría persuadir a algunos a suscribirse al servicio para verla. Sin embargo, es mucho más probable que Disney obtenga ingresos adicionales a través de alquileres o compras permanentes que de nuevas suscripciones a Disney+, especialmente si el costo de alquilar o comprar "The Mandalorian and Grogu" es mayor que el plan más caro de Disney+ en tu región. Por ejemplo, los fans de EE. UU. tienen que pagar 18,99 dólares cada 30 días por una experiencia sin anuncios, así que si Disney fija el precio digital de "The Mandalorian and Grogu" en 20 dólares, obviamente ganará más con esta última opción.

De todos modos, la película dirigida por Jon Favreau llegará eventualmente a Disney+, así que solo tendrás que tener paciencia si estás esperando su estreno oficial en streaming. Mientras esperas, fíjate si estás de acuerdo con mi predicción sobre la fecha de lanzamiento en Disney+ de "The Mandalorian" y "Grogu".