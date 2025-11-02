Robin Hood en MGM+ estuvo a punto de no ver la luz por la razón más ridícula, pero sigue siendo la "mejor versión", según sus creadores

Cuando piensas en Robin Hood, probablemente te viene a la mente Russell Crowe, Kevin Costner o un zorro animado con sombrero y mallas. Gracias a la nueva serie de Amazon MGM+ del mismo nombre, tenemos una nueva cara que añadir a la lista... y es absolutamente brillante.

El actor australiano Jack Patten es el siguiente en tomar el arco y las flechas, tras haber protagonizado solo un episodio de NCIS: Sydney antes de asumir el papel principal. Es este riesgo en el casting lo que hace que Robin Hood sea una serie tan buena para ver en streaming, con Patten defendiéndose frente a actores de la talla de Sean Bean y Connie Nielsen.

Con una química dulce pero seria con su compañera Lauren McQueen, también nueva en la pantalla, es la elección perfecta para redefinir la historia del origen de Robin Hood bajo una nueva luz. Sin embargo, cuando hablé con Patten y los creadores Jonathan English y John Glenn, me contaron que esa es precisamente la razón por la que la serie de 10 episodios tuvo dificultades para despegar.

"Es difícil para los estudios y las cadenas apoyar" a talentos desconocidos en papeles protagonistas, afirman los creadores de Robin Hood

"Es muy difícil hacer una serie y contar con un actor nuevo en el papel protagonista. Es algo difícil de apoyar para los estudios y las cadenas", me explica English. "Normalmente, prefieren contar con actores y artistas conocidos para esos papeles protagonistas. Pero siempre formó parte de nuestra idea.

La mejor versión de esta serie sería con alguien que el público no conociera, porque estamos presentando a un nuevo Robin Hood, un Robin Hood que la gente tampoco conoce. Así que la idea de que lo interpretara un actor nuevo tiene mucho más sentido que si lo hiciera un actor con una carrera más larga".

Aunque lo mismo puede decirse de McQueen (que es igualmente impresionante), Patten acaba llevando el peso de la serie sobre sus hombros, por razones obvias. A menudo se nos ha presentado una versión más plana y bidimensional de Robin Hood, arraigada en los mitos que todos conocemos, pero Patten es capaz de convertirlo en un joven complicado con mucho entre manos.

"Todavía me estoy pellizcando. Lo conseguí, luego lo rodamos y me estuve pellizcando durante todo el proceso", me cuenta. "Fue una experiencia increíble y maravillosa, y se está estrenando muy pronto [después del rodaje]. No sé qué decir... es el mejor momento de mi vida".

En todo caso, creo que Robin Hood debería ser un ejemplo para más estudios y plataformas de streaming, para que se arriesguen con los recién llegados y les den papeles que realmente puedan lanzar su carrera. Estoy bastante seguro de que Patten no volverá a las series policíacas después de esto, por decirlo así.

