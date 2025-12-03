Netflix celebra el éxito de Kpop Demon Hunters en Spotify Wrapped 2025 con un sincero mensaje de agradecimiento de HUNTR/X, pero algunos fans creen que ha sido creado por IA

Netflix ha publicado un nuevo clip del grupo musical HUNTR/X de Kpop Demon Hunters.

Ha aparecido en los resúmenes de Spotify Wrapped 2025 de muchas personas.

Algunos fans están convencidos de que el video se ha creado utilizando IA.

¡Sorpresa! Netflix ha lanzado un nuevo video del increíblemente popular grupo musical HUNTR/X, de Kpop Demon Hunters, pero algunos espectadores escépticos creen que ha sido creado mediante inteligencia artificial (IA).

El clip, de 10 segundos de duración, se ha publicado hoy (3 de diciembre) y muestra al trío agradeciendo a los fans por escuchar la banda sonora de la exitosa película de Netflix en Spotify a lo largo de 2025. Inicialmente, el video, que se puede ver a continuación, solo estaba disponible para los usuarios cuyo artista más popular del año era HUNTR/X. Sin embargo, en las horas transcurridas desde el lanzamiento de Spotify Wrapped 2025, ha aparecido en plataformas de redes sociales, como X/Twitter y Reddit.

Con la edición de este año de Spotify Wrapped, que se publicó el 3 de diciembre, tenemos una idea algo más clara de la frecuencia con la que escuchamos colectivamente las canciones increíblemente pegadizas de Kpop Demon Hunters. Y sin duda las escuchamos mucho.

Según Spotify, la banda sonora de la película animada fue el segundo álbum más escuchado del año en todo el mundo, solo superado por «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» de Bad Bunny. A nivel mundial, «Golden» de Kpop Demon Hunters fue también la séptima canción más escuchada de 2025, según los datos internos de Spotify.

Teniendo en cuenta lo obsesionados que hemos estado con Kpop Demon Hunters desde su lanzamiento el 20 de junio en el mejor servicio de streaming del mundo, a nadie debería sorprenderle la popularidad de su banda sonora.

No obstante, el hecho de que el LP de la película que batió récords se escuchara más veces que los nuevos álbumes de superestrellas del pop, como Sabrina Carpenter, Lady Gaga y Billie Eilish, es una prueba del impacto de la película en el zeitgeist cultural.

Para muchos, este mensaje de agradecimiento de HUNTR/X será una sorpresa entrañable cuando vean los resultados de Spotify Wrapped 2025. Sin embargo, algunos fans han cuestionado cómo se hizo el clip, y algunos lo han calificado de contenido generado por IA.

En hilos separados en el subreddit Kpop Demon Hunters, además de uno que ha aparecido en ResetEra, algunas personas han expresado sus dudas sobre la validez de este clip y han sugerido que se ha utilizado IA para crearlo. De hecho, los usuarios han señalado un retraso de una fracción de segundo entre el audio solo de voz y el movimiento de las bocas de Rumi, Zoey y Mira, que Zoey es interrumpida torpemente por Mira y que la voz de Zoey es un tono más alta de lo normal.

Eso no quiere decir que este video sea, como dicen los jóvenes, una chapuza de IA. Es plausible que, si Spotify solicitó un mensaje de agradecimiento de HUNTR/X, Netflix y Sony Pictures Animation tuvieran que improvisar algo en el último momento. Por lo tanto, se podría argumentar que esto podría haberse hecho con prisas y sin muchas pruebas de control de calidad (QA).

No obstante, hay un elemento inquietante en el clip, por lo que puedo entender por qué algunas personas podrían pensar que ha sido generado por IA. Me he puesto en contacto con Netflix, Sony y Spotify para confirmar si el metraje es auténtico, e informaré si recibo una respuesta.

Mientras tanto, si no estás harto de ver una de las mejores películas de Netflix de todos los tiempos, puedes ver Kpop Demon Hunters en Netflix ahora mismo. Su banda sonora también está disponible en Spotify, Apple Music y otros de los mejores servicios de streaming musical.

