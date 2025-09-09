El tráiler de Knives Out 3 presenta el caso más peligroso de Benoit Blanc hasta la fecha, y no parece que vaya a ser el último

Netflix ha lanzado el primer tráiler de la próxima película de Knives Out

Wake Up Dead Man sitúa a Benoit Blanc en el centro de una nueva novela policíaca

Se estrenará en cines en noviembre y llegará a Netflix en diciembre.

El primer tráiler de Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery ya está disponible en línea, y la tercera película de la franquicia de misterio parece que será el caso más complicado que Benoit Blanc haya tenido que resolver hasta ahora.

Lanzado el 8 de septiembre, el primer avance de la película de misterio y asesinatos de Netflix finalmente revela su trama y por qué será el "elenco más peligroso hasta ahora" de Blanc, según el gigante del streaming.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery | Official Teaser | Netflix - YouTube Watch On

Una de las últimas películas nuevas de Netflix de 2025 contará con Daniel Craig retomando su papel como el detective favorito de los fans de la serie cinematográfica. Y, al igual que en las dos últimas películas de Knives Out, Craig estará acompañado por un reparto estelar de nombres muy conocidos, todos los cuales podrían ser los responsables del crimen que centra la historia de Wake Up Dead Man.

En cuanto al delito, aquí tienes una breve sinopsis cortesía de un comunicado de prensa de Netflix: "Después de que un asesinato repentino y aparentemente imposible conmocione a la ciudad, la falta de un sospechoso claro lleva a la jefa de policía local Geraldine Scott (Mila Kunis) a unir fuerzas con el renombrado detective Benoit Blanc (Craig) para desentrañar un misterio que desafía toda lógica".

¿Quién forma parte del elenco de Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery?

Los espectadores reconocerán a muchos de los miembros del reparto estelar de Knives Out 3. (Image credit: Netflix)

A pesar de Craig y Kunis —la contratación de esta última en Knives Out 3 ha suscitado cierta controversia entre algunos fans—, el reparto de Wake Up Dead Man está, como ya he mencionado, repleto de caras conocidas.

Esto incluye la incorporación de las estrellas emergentes Josh O'Connor y Cailee Spaeny al reparto de Knives Out 3 el pasado mes de mayo y el reencuentro 007 entre el antiguo protagonista de James Bond, Craig, y el actor de Spectre, Andrew Scott.

Aquí tienes la lista completa de los actores que aparecerán en Wake Up Dead Man, además de detalles sobre los personajes que interpretarán:

Daniel Craig como Benoit Blanc.

Josh O'Connor como Jud Duplenticy, un joven sacerdote que ayuda a Blanc en su investigación.

Mila Kunis como Geraldine Scott, una jefa de policía local que se une a Blanc.

Josh Brolin como monseñor Jefferson Wicks, un carismático pero temperamental sacerdote de alto rango.

Glenn Close como Martha Delacroix, una devota feligresa.

Thomas Haden Church como Samson Holt, el prudente jardinero de la parroquia.

Kerry Washington como Vera Draven, una abogada muy estricta.

Daryl McCormack como Cy Draven, un aspirante a político local.

Jeremy Renner como Nat Sharp, el médico del pueblo.

Andrew Scott como Lee Ross, un autor de best sellers.

Cailee Spaeny como Simone Vivane, una violonchelista de concierto.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery?

Esperando a que Knives Out 3 llegue a los cines y a Netflix como... (Image credit: Netflix)

Knives Out 3 se estrenará en Netflix, también conocido como el mejor servicio de streaming del mundo, el 12 de diciembre. Los detectives de Netflix resolvieron el misterio de la fecha de lanzamiento de Wake Up Dead Man en los días previos a su gran presentación en Tudum 2025.

Sin embargo, mediados de diciembre no marcará el debut real de la película. Como informé el 2 de septiembre, Knives Out 3 tendrá un estreno limitado en cines a finales de noviembre, lo que significa que estará disponible en la gran pantalla desde el 28 de noviembre hasta su estreno en Netflix.

¿Qué opinan ya los críticos sobre Knives Out 3?

Knives Out 3 ha recibido elogios hasta las nubes tras su estreno mundial. (Image credit: Netflix)

Las primeras reacciones a Wake Up Dead Man hacen pensar que será una de las mejores películas de Netflix del año.

Tras su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) de este año, Knives Out 3 tiene, en el momento de la publicación, una calificación crítica del 96 % en Rotten Tomatoes. Es cierto que solo se basa en 23 reseñas, pero, aun así, es una puntuación mejor que la de su predecesora, Glass Onion, que tiene un 91 % en la misma página web de reseñas.

¿Será Knives Out 3 la última entrega de la serie de películas?

Oremos para que Wake Up Dead Man no sea el capítulo final de la franquicia Knives Out. (Image credit: Netflix)

No parece ser así. Cuando Netflix firmó un contrato exclusivo de 450 millones de dólares con Rian Johnson por los derechos de las dos próximas películas de Knives Out en marzo de 2021, algunos fans podrían haber temido que Johnson y Craig pusieran fin a la historia de Blanc después de Wake Up Dead Man.

Sin embargo, en declaraciones a Variety en el TIFF, Craig reveló que él y Johnson están encantados de seguir haciendo más películas. Eso sí, siempre y cuando los fans y los críticos sigan disfrutándolas, así que, si quieres que Blanc vuelva, no te pierdas Knives Out 3 en los cines y/o en Netflix.

Para más información sobre la próxima película, echa un vistazo a mi guía dedicada a Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.