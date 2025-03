Max añadió algunas de las funciones más molestas de Prime Video, pero también un montón de mejoras

Max añadió más de 120 nuevas funciones a su aplicación en 2024

Una encuesta de la WBD indica un aumento del diseño, la estabilidad y la personalización

El servicio se ha desplegado en 73 nuevos países en los últimos nueve meses.

¿Eres de los que disfruta de sus películas, series e incluso documentales en aplicaciones de streaming como Max? De ser así, tal vez te has dado cuenta que Max está muy ocupado realizando muchas actualizaciones en su aplicación durante el último año, pero no todas las novedades han sido bien aceptadas.

De las 120 nuevas funciones que se añadieron a la app de Max en 2024, la mayoría están enfocadas en mejorar la experiencia de descubrimiento de contenido para encontrar las mejores películas y series de Max, pero también han incluido algunas actualizaciones relacionadas con anuncios que no son tan populares.

Estas incluyen anuncios que te permiten comprar productos relacionados con el contenido que estás viendo al hacer clic en un código QR, recomendaciones de contenido patrocinado y comerciales que apuntan a "momentos" (no debe confundirse con la función "momentos" de Netflix, que facilita compartir contenido en redes sociales).

Este es un área en la que muchos de los mejores servicios de streaming están invirtiendo cada vez más, a medida que buscan nuevas formas de generar ingresos perdidos por películas y programas que no tuvieron éxito. De hecho, Prime Video también ha estado agregando muchas de estas características publicitarias en el último año, lo que está haciendo que la plataforma se llene poco a poco de más anuncios.

Aparte del bombardeo de anuncios, Warner Bros. Discovery ha estado realizando otros cambios en la app de Max, incluyendo mejoras como un diseño de navegación mejorado en la página de inicio para hacer tu experiencia de streaming más fácil. Esta actualización movió las herramientas de navegación que normalmente se encuentran en la parte superior de un título al menú de utilidad en el lado izquierdo, lo que facilita mucho más encontrar estas opciones (puedes ver la diferencia que esto hizo en la imagen a continuación).

Los abonados de todo el mundo también disponen de más formas de encontrar contenidos en la aplicación, incluso durante la emisión. Esta función te permite buscar títulos similares mientras ves una película o serie pulsando una flecha desplegable para acceder a la lista de recomendaciones.

Al igual que Netflix, Max también ha añadido una función similar para recomendar más películas y series después de que hayas terminado de ver un título. Esto significa que después de 25 segundos, si no has seleccionado otra cosa, un título de género relacionado empezará a reproducirse automáticamente.

Otra función de Netflix que ha añadido Max es que los títulos de la página de inicio empezarán a reproducir automáticamente el tráiler con audio mientras navegas. No sé a ti, pero a mí esto me distrae mientras busco contenidos y preferiría que el audio estuviera silenciado mientras se reproduce el vídeo. Al menos, esta función sólo se ha desplegado en EE.UU. por ahora.

Otras funciones exclusivas para EE.UU. que se han añadido incluyen la posibilidad de ver cinco de los canales lineales de HBO a través de la aplicación. Se trata de HBO, HBO 2, HBO Signature, HBO Comedy y HBO Zone.

Y, por supuesto, no podemos olvidar la nueva función multivista para la NASCAR Cup Series de 2025 que te pone en el asiento del conductor y que se añadió a las aplicaciones de los abonados estadounidenses a principios de este año. Es una gran función deportiva que estamos viendo que se está añadiendo a muchos streamers, como la aplicación Apple TV y YouTube.

Estas son solo una pequeña parte de las actualizaciones tecnológicas que la aplicación de streaming de Max ha añadido desde septiembre de 2024, pero ponen de relieve gran parte del trabajo entre bastidores que el servicio está realizando mientras busca expandirse a más regiones.

Max ha llegado a 73 nuevos países en nueve meses y pronto llegará a las costas australianas el 31 de marzo, justo a tiempo para la segunda temporada de The Last of Us de HBO, que se estrena el 13 de abril. Sin embargo, los que vivimos en el Reino Unido tendremos que esperar pacientemente un poco más hasta que podamos acceder a todas estas fantásticas funciones en el Max (probablemente a principios de 2026, según los informes). Mientras tanto, el mejor lugar para ver los contenidos de HBO en los EE.UU. es Sky o Now.