Todos los estrenos de Max para marzo de 2025

¿Están listos para descubrir todo lo que llega a Max durante marzo de 2025? De ser así, llegaron al lugar indicado, así que no se pierdan los detalles a continuación.

A primera vista, la lista de marzo de 2025 de Max se presenta como un mes apasionante para sus abonados, y si eres uno de ellos pronto podrás ver en streaming algunos estrenos del año pasado en cuestión de semanas. Iba a ser un mes difícil para seguir febrero dado el esperado regreso de la tercera temporada de The White Lotus, pero de alguna manera Max ha salido airoso una vez más.

Max es uno de los mejores servicios de streaming por varias razones, una de las cuales es que siempre está actualizado con nuevos estrenos. En marzo de 2025 tendrás por fin la oportunidad de ponerte al día con algunas de las películas más destacadas de la temporada de premios, como las nominadas a los Globos de Oro y los Oscar Sing Sing (2024), Heretic (2024) y Queer (2024).

Si fuera yo, este es el mes para apuntarse a Max si aún no lo has hecho, especialmente ahora que por fin se estrenan estas nuevas películas y series, sin olvidar el próximo estreno de la segunda temporada de The Last of Us. Es aún mejor si puedes conseguir una suscripción a un precio con descuento, así que asegúrate de echar un vistazo a nuestros consejos sobre cómo conseguir un descuento Max para estudiantes.

Todo lo nuevo en Max para marzo de 2025

March 1

A Lost Lady (Película)

A Woman's Face (Película)

AEW Special Events, 2020A (TV show)

AEW Special Events, 2021A (TV show)

AEW Special Events, 2022A (TV show)

AEW Special Events, 2023A (TV show)

AEW Special Events, 2024A (TV show)

Along the Great Divide (Película)

Arrow in the Dust (Película)

Assassin’s Creed (Película)

Away We Go (Película)

Big Eyes (Película)

Captain Horatio Hornblower (Película)

Carrie (1976) (Película)

Carrie (2013) (Película)

Child’s Play (1988) (Película)

Child’s Play (2019) (Película)

Executive Suite (Película)

Ghostbusters (Película)

Ghostbusters II (Película)

Goodbye, My Fancy (Película)

GoodFellas (Película)

Jeopardy (Película)

Ladies They Talk About (Película)

Maggie (Película)

Massacre River (Película)

Men in Black (Película)

Men in Black II (Película)

Men in Black III (Película)

My Reputation (Película)

Night Nurse (Película)

Paddy Chayefsky: Collector of Words (Película)

Stand By Me (Película)

Susan and God (Película)

The Babe Ruth Story (Película)

The Best Man Holiday (Película)

The Burning Hills (Película)

The Damned Don't Cry (Película)

The Descendants (Película)

The Forger (Película)

The Mad Miss Manton (Película)

The Man with a Cloak (Película)

The Perks of Being a Wallflower (Película)

The Purchase Price (Película)

The Secret Bride (Película)

The Two Mrs. Carrolls (Película)

The Women (Película)

This Woman Is Dangerous (Película)

To Please a Lady (Película)

When Ladies Meet (Película)

White Chicks (Película)

White Chicks: Unrated (Película)

Why Him? (Película)



March 3

Celtics City (TV show)

The Nut Job (Película)

The Nut Job 2 (Película)

Tournament of Champions season 6 (TV show)



March 4

Smallfoot (Película)



March 5

Jay & Pamela season 1 (TV show)

Road Rage season 3 (TV show)



March 6

Dylan's Playtime Adventures season 1A (TV show)

Jellystone season 3B (TV show)



March 7

Heretic (Película)

When No One Sees Us (Cuando Nadie Nos Ve) season 1 (TV show)



March 9

The Righteous Gemstones season 4 (TV show)



March 10

Home Town Takeover season 3 (TV show)

Naked and Afraid season 18 (TV show)

Oh My God…Yes! A Series of Extremely Relatable Circumstances season 1 (TV show)

YOLO: Rainbow Trinity season 3 (TV show)



March 11

Kobe: The Making of a Legend (TV show)

Spring Baking Championship season 11 (TV show)



March 12

Constables On Patrol season 1 (TV show)



March 13

Battle of Culiacán: Heirs of the Cartel (Culiacanazo: Herederos del Narco) (Película)

Expedition Bigfoot season 6 (TV show)

Married to Real Estate season 4 (TV show)

The Parenting (Película)



March 14

Beau Is Afraid (Película)



March 15

Bugs Bunny Builders season 2C (TV show)

Ready to Love season 10 (TV show)



March 17

A Body in the Snow: The Trial of Karen Read season 1 (TV show)

A Clean Sheet: The Return of Gabe Landeskog season 1 (TV show)

TNT Sports Conversations season 1 (TV show)



March 19

House of Knives season 1 (TV show)



March 21

A Decent Man (Porządny Człowiek) season 1 (TV show)

Sing Sing (Película)



March 22

Tiny Toons Looniversity season 2C (TV show)



March 23

Girl Meets Farm season 14 (TV show)



March 24

Signs of a Psychopath season 9 (TV show)



March 25

Lockerbie: The Bombing of Pan Am 103 season 1 (TV show)



March 26

Naked and Afraid: LatAm season 3 (TV show)



March 27

Help! My House is Haunted season 5 (TV show)

Paul American season 1 (TV show)



March 28

Bargain Mansions season 6 (TV show)

Diners, Drive-Ins, Dives season 50 (TV show)

Queer (Película)

Reformed (Le Sens Des Choses) season 1 (TV show)



March 29

The Pioneer Woman season 38 (TV show)



March 31

Amityville: Where The Echo Lives (movie)

Camp Hell (Película)

Enter Nowhere (Película)