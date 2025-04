Lo sentimos, las medidas de Max contra las cuentas compartidas se acaba de poner seria: esto es lo que te costará añadir un miembro más a tu suscripción

¡Malas noticias! Al igual que la escena que rompió miles de corazones en la serie de The Last of Us, sabíamos que esto tarde o temprano iba a pasar. Max está poniendo en marcha su plan para controlar las contraseñas de sus suscriptores (cuentas compartidas).

Max ha lanzado un nuevo complemento para sus clientes en EE.UU., que permite añadir una persona a tu plan. Está disponible en todos los planes de suscripción y cuesta 7,99 $ al mes en EE.UU.. Además, sólo se puede añadir un Miembro Extra por cuenta.

Cómo añadir un miembro más a su suscripción Max

Para añadir a alguien a tu plan Max, tienes que ser el titular principal de la cuenta. Si viven bajo tu mismo techo, no es necesario tener una cuenta adicional. Pero si viven en otro lugar, tendrás que ampliar tu cuenta.

La cuenta de miembro adicional tendrá sus propias credenciales de inicio de sesión y ofrecerá los mismos mejores programas de Max, las mejores películas de Max y las mismas funciones que la cuenta principal. Sin embargo, sólo podrán transmitir en un dispositivo a la vez, por lo que no podrán compartir sus credenciales de acceso con otras personas que se encuentren en el mismo lugar.

Si esa persona ya está en tu cuenta existente, podrás transferir su perfil, incluido su historial de visionado, recomendaciones y ajustes, a su nuevo inicio de sesión.

Por ahora, tienes que ser un suscriptor directo de Max: los suscriptores de paquetes que obtienen Max como parte de un paquete mayor no pueden utilizar la función Miembro Extra. En el momento de redactar este artículo, la función Miembro adicional sólo está disponible en EE.UU., pero se espera que pronto llegue a otras regiones.

