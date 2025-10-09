El tráiler de A Knight of the Seven Kingdoms revela cuándo se estrenará la precuela de Game of Thrones, y sus adorables personajes desvalidos

Se ha publicado el primer tráiler de "Un caballero de los Siete Reinos".

Nos presenta a Ser Duncan el Alto y a su escudero "Egg".

HBO también ha confirmado la fecha oficial de estreno de su próxima serie precuela de "Juego de Tronos".

¡Casi es hora de regresar a Westeros! ¿Estás listo? Finalmente conocemos la fecha oficial de estreno de A Knight of the Seven Kingdoms.

Anunciada en la New York Comic-Con (NYCC) 2025, la próxima adaptación televisiva de Juego de Tronos (GoT) de HBO se estrenará el 18 de enero de 2026. La confirmación llegó al final del primer tráiler de Un caballero de los Siete Reinos (AKotSK), que también se presentó en el evento de cultura pop de este año.

Ya sabíamos que la próxima serie se estrenaría a principios del próximo año. De hecho, a principios de esta semana se reveló la fecha de estreno de AKotSK en HBO Max, y se confirmó que la serie de alta fantasía se emitirá en enero de 2026. No obstante, es bueno saber exactamente cuándo se estrenará en HBO Max. Esperemos que se estrene en todo el mundo en esa fecha, para que aquellos que no vivimos en Estados Unidos podamos verla al mismo tiempo que nuestros compatriotas estadounidenses.

Es igualmente satisfactorio ver algunas imágenes reales de la última serie precuela de Game of Thrones.

Hasta ahora, solo habíamos visto una breve toma en un avance de HBO Max que se publicó en agosto de 2024. Ayer (8 de octubre) también se publicó un clip de 10 segundos en las redes sociales de Juego de Tronos, pero, como es lógico, eso no sirvió para calmar a los fans, entre los que me incluyo, que queríamos ver AKotSK en condiciones. Por ahora, HBO puede considerarnos plenamente satisfechos.

En cuanto a lo que muestra el tráiler, confirma que la primera temporada de la serie adaptará «El caballero errante», también conocida como la primera entrega de la trilogía de libros «Dunk y Egg» de George R. R. Martin.

En esa novela, que tiene lugar 90 años antes de Juego de Tronos, seguimos a Ser Duncan «Dunk» el Alto, que participa en un torneo en Ashford Meadow con el fin de seguir los pasos de su difunto maestro, Ser Arlan. Allí se cruza con Aegon «Egg» Targaryen, quien convence a «Dunk» para que lo deje ser su escudero. Así comienza un viaje que cambiará a la pareja para siempre.

Con una narrativa íntima y centrada en los personajes, A Knight of the Seven Kingdoms parece que será más divertida y menos grandilocuente que Game of Thrones y House of the Dragon. Eso no quiere decir que no vaya a ser tan dramática o llena de acción como sus predecesoras y, con una pareja de adorables perdedores en el centro de la historia, sospecho que no tardarán mucho en animar a «Dunk» y «Egg» tanto los incondicionales de Juego de Tronos como los recién llegados en uno de los mejores servicios de streaming del mundo.

Para más información sobre la serie original de HBO antes de su estreno, consulta nuestra guía dedicada a Un caballero de los Siete Reinos.