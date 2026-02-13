YouTube llegará a Apple Vision Pro, y podría ser la mejor razón para comprarlo por fin, en serio

YouTube por fin se integra en Apple Vision Pro

Apple Vision Pro se ha convertido en una potencia del entretenimiento, pero siempre le ha faltado una aplicación importante: YouTube. Eso cambia hoy.

La popular plataforma de vídeo de Google llega como aplicación nativa a visionOS para Apple Vision Pro, y ya está disponible en la App Store como descarga gratuita.

Básicamente, YouTube está poniéndose al día. La mayoría de los mejores servicios de streaming han ofrecido experiencias nativas en la plataforma desde su lanzamiento, con entornos inmersivos diseñados específicamente para visionOS. Pero YouTube, la mayor plataforma de vídeo de Internet, no estaba entre ellos.

La solución era abrir la versión web clásica de YouTube en Safari. Funcionaba, pero nunca era perfecta. Mientras tanto, servicios como Disney+, HBO Max y Paramount+ adoptaron plenamente Vision Pro, ofreciendo entornos personalizados que permiten sumergirse aún más, ya sea viendo Frozen en un cine Disney, viendo a Larry David terminar Curb Your Enthusiasm en un mundo inspirado en Juego de Tronos o viendo Bob Esponja en Fondo de Bikini.

Para unos auriculares que destacan por ofrecer una pantalla enorme y de altísima resolución estés donde estés, YouTube siempre ha sido como una pieza que faltaba. Ahora, por fin, forma parte de la experiencia.

Se trata de una aplicación gratuita en Vision Pro que ofrece una experiencia de YouTube a medida para la plataforma. Esto significa que puedes tener la aplicación como una ventana flotante en tu espacio o sumergirte en un cine personalizado para ver todos tus vídeos favoritos, ya sea el canal TechRadar o cualquiera de tus creadores favoritos. En mi caso, eso significa Bruce Springsteen y una colección de vídeos grabados por fans, así como recorridos por los parques de Disney.

Una vez que descargues la aplicación, la abras y te registres, es esencialmente la experiencia clásica de YouTube dentro de visionOS. Eso significa que podrás encontrar tus vídeos favoritos, los canales a los que estás suscrito y todas tus listas de reproducción. Además, todos los vídeos que se pueden reproducir en YouTube se pueden ver en Vision Pro, incluidos los vídeos de formato largo y corto en varias resoluciones, así como los vídeos en 3D, 360 y VR180.

Aunque hemos visto entornos personalizados de otros servicios de streaming, no está claro si YouTube introducirá el suyo propio. Sin embargo, en el momento del lanzamiento, parece que se puede utilizar la vista inmersiva nativa Theater, así como otros entornos integrados de Apple.

Incluso sin un fondo personalizado, la llegada de YouTube a visionOS sigue siendo un paso importante. No solo se trata del acceso a miles de vídeos, sino que también elimina una molesta solución alternativa que antes era necesaria. YouTube es la plataforma de vídeo predeterminada de Internet, y es significativo verla llegar aquí.

También es notable que YouTube llegue a Vision Pro después de estar disponible desde el lanzamiento en la plataforma Android XR, incluyendo las gafas Galaxy XR de Samsung.

En lo que va de 2026, Apple y sus socios han ido aumentando constantemente el contenido que se puede consumir en Vision Pro. Hemos visto los primeros partidos de la NBA retransmitidos en vídeo espacial, un adelanto de la llegada de la F1 en alguna forma, más contenido creado para Vision Pro y ahora la llegada de YouTube.

Esto podría ser incluso un precursor de —esperemos— noticias más emocionantes en la WWDC 2026, que se espera para junio.

