Ya está disponible el primer tráiler de Avengers: Doomsday, para aquellos que no hayan viajado de regreso a Pandora
No es necesario ver Avatar 3 para tener un primer vistazo
¡La espera terminó! El primer tráiler de Avengers: Doomsday ya está disponible en YouTube, esto significa que no tienes que ir a ver Avatar: Fire & Ash para ver el primer vistazo de la próxima película de Marvel.
El video se encuentra justo debajo. No diré nada sobre lo que encontrarás en él aquí, para que puedas disfrutar de la experiencia completa.
El tráiler se centra por completo en Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, el mismísimo Capitán América, al que se insinúa primero a través de unas imágenes fugaces en su motocicleta, antes de mostrar la casa que resulta familiar para quienes han visto el final de Avengers: Endgame un millón de veces (como yo), y luego a Steve sosteniendo a un bebé.
Supongo que daremos por hecho que se trata de su bebé y que el Capitán América no se ha dedicado al secuestro en sus teóricos años de jubilación.
Termina con una afirmación que es un secreto a voces para cualquier fan de Marvel que esté atento a Internet: Steve Rogers volverá en Avengers: Doomsday.
Digo «teóricos años de jubilación» porque es justo decir que tengo sentimientos encontrados sobre el pobre Steve, que vuelve a verse arrastrado a las películas de Marvel.
Steve, y la interpretación de Chris Evans, fueron lo mejor de la Saga del Infinito y de toda la primera gran era del MCU, que tuvo un éxito arrollador, en mi opinión. Y la forma en que Endgame lo centra y luego concluye su historia es crucial para que yo considere esa película una obra maestra de cinco estrellas.
Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más.
Para mí, traerlo de vuelta justo cuando estaba fuera, como el propio Michael Corleone, me parece más un acto de desesperación por la problemática naturaleza del MCU que otra cosa. No lo encuentro creativamente emocionante; me parece un paso atrás.
Sin embargo, mi colega Lance Ulanoff resumió sucintamente el otro lado de este argumento: «La única razón para ver Avengers: Doomsday es el regreso de Steve Rogers».
Creo que Lance está subestimando el atractivo de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., pero en última instancia, estoy de acuerdo. Y parece que Marvel piensa lo mismo, ya que esta es literalmente nuestra primera imagen de Doomsday, incluso antes de ver a Doctor Doom.
Es de esperar que mucha gente se sienta un poco decepcionada por este tráiler tan breve y conciso, por supuesto. Si te preguntas qué está pasando y no te importa que te desvelen la trama, recapitulemos lo que dicen las filtraciones.
El tráiler filtrado de Avengers: Doomsday, lo que podemos esperar: ¡atención, spoilers!
Cuando este tráiler se filtró en Internet hace aproximadamente una semana, mi colega Tom Power informó sobre los supuestos planes de que los tráilers de Avengers: Doomsday fueran una saga de un mes de duración:
"Las columnas de chismes están llenas de informes que indican que el próximo se centrará en Thor, interpretado por Chris Hemsworth, antes de que el tercero nos ofrezca un primer vistazo oficial al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. Se rumorea que el cuarto y último video será el tráiler real de Doomsday".
Es una buena forma de asegurarse de que Avatar: Fire & Ash recaude todo el dinero posible, aunque las películas de Avatar no han tenido ningún problema en este sentido. La nueva ha recaudado la friolera de 345 millones de dólares en su primer fin de semana, y estas películas suelen recaudar dinero durante un largo periodo de tiempo, algo que Disney parece haber garantizado con el lanzamiento de estos tráilers de Los Vengadores.
Vengadores: Doomsday tiene previsto su estreno el 18 de diciembre de 2026.
Matt is TechRadar's Managing Editor for Entertainment, meaning he's in charge of persuading our team of writers and reviewers to watch the latest TV shows and movies on gorgeous TVs and listen to fantastic speakers and headphones. It's a tough task, as you can imagine. Matt has over a decade of experience in tech publishing, and previously ran the TV & audio coverage for our colleagues at T3.com, and before that he edited T3 magazine. During his career, he's also contributed to places as varied as Creative Bloq, PC Gamer, PetsRadar, MacLife, and Edge. TV and movie nerdism is his speciality, and he goes to the cinema three times a week. He's always happy to explain the virtues of Dolby Vision over a drink, but he might need to use props, like he's explaining the offside rule.
- Antonio QuijanoEditor