Vive la "Copa Mundial de la FIFA 2026" como nunca gracias a la alianza entre "YouTube y FIFA"

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se vivirá como nunca antes gracias a la nueva asociación entre la FIFA y YouTube, pero de ¿qué se trata?

En palabras simples, YouTube se convertirá en "Plataforma Preferida" para que los fans, socios de medios y creadores experimenten la Copa Mundial de la FIFA desde todos los ángulos. A continuación los detalles compartidos en el comunicado oficial.

La experiencia definitiva para el fan

Desde la pantalla de tu sala hasta cualquier lugar donde estés, esta innovadora asociación proporcionará a los fans una experiencia inmersiva de la Copa Mundial de la FIFA™, donde el contenido premium de los socios de medios del torneo y los creadores vivirán lado a lado, en todos los lugares donde YouTube esté disponible.

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La FIFA también llevará la historia del juego a la plataforma al liberar contenido de su archivo digital en el canal oficial de YouTube de la FIFA , incluyendo partidos históricos completos y muchos otros momentos icónicos en la historia del deporte. Los fans podrán experimentar la próxima competencia global desde un ángulo totalmente nuevo.

Más contenido para los socios de medios

El innovador acuerdo ofrece a los socios de medios más contenido premium para mostrar en sus canales de YouTube, incluyendo más oportunidades para monetizar su contenido. Los socios de medios podrán:

Compartir cada ángulo: Ir más allá del juego en vivo con acceso a la biblioteca más robusta de imágenes de partidos en todos los formatos. Esto incluye la oportunidad de publicar resúmenes extendidos, imágenes detrás de escena, Shorts y contenido de video bajo demanda que resuene con las audiencias en YouTube para ampliar su alcance y engagement.

Presentar el saque inicial: Por primera vez en la historia de la competición, los socios de medios tendrán la opción de transmitir en vivo los primeros 10 minutos de cada partido en su canal de YouTube, permitiendo a los fans experimentar la energía desde el primer silbatazo.

Transmitir los 90 minutos completos: Los socios de medios podrán transmitir un número selecto de partidos completos en su canal de YouTube, atrayendo a audiencias globales y promocionando dónde ver más de la competencia.

El lente único del creador

Junto con la FIFA y los socios de medios oficiales del torneo, estamos otorgando a un grupo global de creadores de YouTube un acceso sin precedentes a los partidos y más. No solo estarán reaccionando al juego, sino que aportarán una perspectiva fresca a la Copa Mundial de la FIFA™, incluyendo historias humanas, análisis tácticos y acción detrás de escena que dará más vida al legendario torneo a medida que se desarrolla.

Incluso antes de que comience el torneo, los creadores jugarán un papel en la promoción de la competencia y en la captación de audiencias diversas gracias al acceso extraordinario al Archivo Digital de la FIFA.

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Esta colaboración mejorará las oportunidades para que los socios de medios amplíen su alcance, para que los creadores compartan perspectivas únicas sobre la competencia y para acercar a la próxima generación de fans a la acción de la Copa Mundial de la FIFA con YouTube.