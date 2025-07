Ver a Supergirl en la nueva cinta de Superman, nos hizo confiar más en James Gunn

A continuación se muestran spoilers de la película de Superman de 2025 .

Superman está haciendo más que simplemente hacernos creer que un hombre puede volar.

Con una recaudación de más de 200 millones de dólares en taquilla mundial durante su fin de semana de estreno, además de la aclamación de la crítica y el público, la película de Superman de James Gunn nos ha devuelto la confianza en las películas de cómics de DC. La primera película del Universo DC (UCD) —descubre cómo ver las películas de DC en orden mientras estás aquí— también nos ofreció una historia increíblemente entretenida, impactante y emotiva, llena de nombres conocidos y personajes desconocidos por igual.

También es donde creemos que Superman triunfa más. Desde Mister Terrific hasta El Ingeniero, la película del Capítulo Uno del Universo DC destaca a numerosos personajes de cómics de DC poco apreciados que merecen su momento para brillar en la franquicia cinematográfica reiniciada por Gunn y Peter Sarfran. Sin embargo, es otra metahumana —una que será reconocible para algunos espectadores, pero no para otros— a la que Superman realmente le da un buen papel, aunque solo aparece en cámara unos 30 segundos: Supergirl .

Milly Alcock interpretará a Kara Zor-El/Supergirl en el DCU (Image credit: James Gunn/Twitter)

Solo hace breves cameos, pero la Supergirl de Milly Alcock (cuyo nombre real es Kara Zor-El) es todo lo que se esperaba de una adaptación en acción real de la prima de Superman.

No pretendemos menospreciar a Meg Donnelly, quien fue una de las últimas candidatas al papel de Supergirl antes de perder ante Alcock en enero de 2024. Estamos seguros de que Donnelly habría sido una gran Supergirl, pero hay algo en la, aunque rápida, participación de Alcock en pantalla que captura el lado rebelde e imprudente del pariente de Clark Kent/Kal-El que hemos visto en los cómics.

Por ejemplo, cuando se estrella en la zona equivocada de La Fortaleza de la Soledad por estar borracha (sí, está un poco ebria, pero no es alcohólica ni de fraternidad, como algunos han menospreciado erróneamente a Gunn y compañía) y luego culpa a Superman por mover la puerta en un aparente rediseño de su cuartel general secreto. ¿O qué tal su despreocupación por Kal-El o por lo que ha estado haciendo, y solo regresa a la Tierra para recoger a su desobediente mascota Krypto?

Luego está el placer que le produce ser zarandeada por Krypto, algo muy distinto a cómo Superman manejó situaciones similares a lo largo de la película. Ah, y no olvidemos que es grosera con Clark, con mucho humor: lo llama "p***" después de agradecerle sarcásticamente por cuidar a Krypto, antes de irse volando a un paradero desconocido.

Si a esto le sumamos su auténtico traje de Supergirl y el abrigo beige que lleva en 'Supergirl: Woman of Tomorrow' —la serie de cómics de ocho números en la que se inspira su próxima película en solitario—, la Kara de Alcock podría ser la versión más completa del personaje que hayamos visto hasta la fecha. De hecho, si a esto le sumamos el fuerte sentido de la justicia y la naturaleza bondadosa que ha demostrado en anteriores reimaginaciones, tanto para la gran pantalla como para la pequeña, estoy aún más seguro de que quienes participan en Supergirl lo conseguirán.

Por supuesto, es difícil leer demasiado en el cameo de Alcock y determinar si puede llevar adelante una película de gran éxito.

Supergirl: La Mujer del Mañana, cuyo título se acortó recientemente a simplemente Supergirl, no solo será la primera película independiente de la kriptoniana en más de 40 años, sino también la primera película protagonizada por Alcock. Por lo tanto, la presión es enorme para asegurar que Alcock fuera la elección correcta para el papel, y que Gunn y Safran acertaran al priorizar una película de Supergirl sobre una película en solitario de Batman o Wonder Woman del Universo Cinematográfico de DC, ambas en fase inicial de desarrollo.

Tuvimos nuestro primer vistazo a Kara Zor-El del DCU, aunque desde atrás, en marzo. (Image credit: James Gunn/Instagram)

El Universo DC ha tenido un buen comienzo con Superman , pero necesitará que otros proyectos como Supergirl, Peacemaker (temporada 2), Lanterns y Clayface tengan un rendimiento similar. Si lo consiguen, valdrá la pena invertir en el Universo DC. Sin embargo, si, por alguna razón, Supergirl tiene dificultades, podríamos tener una situación posterior a Avengers: Endgame en la que los fans de Marvel habrán amado un proyecto pero detestado el siguiente.

A pesar de esas dos pequeñas preocupaciones, confío en que Supergirl será un gran éxito y la actuación de Alcock será una gran razón para ello. Ya dominó la pantalla en la temporada 1 de House of the Dragon, mientras que su talento natural e incuestionable se ha exhibido plenamente en la serie de HBO Max antes mencionada y, recientemente, en la serie original de Netflix, Sirens . Por lo tanto, no hay razón por la que Alcock no pueda ofrecer una actuación igualmente fantástica en la próxima película de la Chica de Acero. En todo caso, su solitaria escena en Superman lo confirma.

Supergirl llegará a los cines de todo el mundo el 26 de junio de 2026. Para obtener más información sobre una de las películas más esperadas del próximo año , lea mi guía definitiva sobre el próximo estreno de Supergirl en la pantalla grande .