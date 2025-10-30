Un nuevo reporte de Man of Tomorrow revela nuevos detalles sobre el villano que se predice para la secuela de Superman, y podría ser quien esperamos
Alguien está jugando con nuestra mente
- Un nuevo informe aparentemente ha arrojado nueva información sobre el villano de Man of Tomorrow.
- Se trata de una descripción del personaje del Gran Malo.
- Los fans llevan tiempo sospechando quién será el principal enemigo en la secuela de Superman de James Gunn.
¿Eres de los que estaba esperando nuevos detalles de la secuela de la película “Supermán” de James Gunn? De ser así, esto te interesa, pues un nuevo informe parece haber arrojado a la luz la identidad del principal villano de Man of Tomorrow , y podría tratarse de alguien sobre quien los fans han especulado desde que se anunció la película.
Desde que James Gunn, codirector de DC Studios, reveló el título y la fecha de estreno de su nueva película de Superman , muchos han comentado sobre la posibilidad de que su principal antagonista sea Brainiac. De hecho, desde que Gunn confirmó una popular teoría de los fans sobre la trama de Man of Tomorrow hasta que pareció insinuar la identidad del villano principal mediante una imagen del guion final , el consenso general es que Brainiac se enfrentará tanto a Superman como a Lex Luthor.
Una nueva descripción del actor que interpretará al principal antagonista de Man of Tomorrow ha aportado nuevas pruebas de que Brainiac será el enemigo número uno. Según el sitio web de fans Nexus Point News , fuentes cercanas a la producción de la película del Universo DC ( DCU ) sugieren que este personaje tendrá la piel verde y un cuerpo con implantes de alta tecnología.
Es comprensible que se necesite mucho maquillaje y prótesis para dar vida al villano principal de la película, por lo que quien sea elegido para interpretar a dicho personaje tendrá que acostumbrarse a pasar largas horas sentado en una silla de peluquería, maquillaje y prótesis una vez que comience el rodaje.
Cabe mencionar que, en lo que respecta a obtener información exclusiva, el historial de Nexus Point News es bastante irregular. Si bien es cierto que ha publicado noticias de última hora antes que medios más consolidados, también se ha equivocado en muchos aspectos sobre proyectos anteriores de Marvel y DC . Por lo tanto, mi consejo es tomar esta información con mucha cautela.
Independientemente de si el informe de Nexus Point News es preciso o no, es un tema de conversación interesante, especialmente porque Brainiac no es el único villano de los cómics de DC que podría encajar en la descripción antes mencionada.
As Nexus and fans on RedditComo han señalado Nexus y los fans en Reddit , Mongul, otro supervillano tecnológicamente avanzado con vínculos con Superman, también es un posible candidato. Dado que el rodaje de la secuela de Superman de Gunn comenzará en abril de 2026, es posible que pronto se aclaren todas estas especulaciones sobre el villano de la película.
Mientras tanto, se han revelado los primeros detalles sobre la historia de Man of Tomorrow . De hecho, gracias a la segunda temporada de Peacemaker , hemos tenido algunas pistas sobre la trama de la película del Capítulo Uno del Universo DC . Para más información, lee mi artículo donde explico el final de la segunda temporada de Peacemaker .
Ya que estás aquí, entérate de todo lo que sabemos sobre Man of Tomorrow . Y cuando termines con esa guía, descubre por qué el episodio 6 de la segunda temporada de Peacemaker es el preludio perfecto para el próximo proyecto de Gunn en el Universo DC.
