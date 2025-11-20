The Beatles Antología revela nuevos detalles en un increíble tráiler

¿Te perdiste el nuevo tráiler y póster de la serie "The Beatles Antología? De ser así, no te preocupes, aquí te compartimos todos los detalles.

Recordemos que los capítulos estrenan en Disney+ en tres entregas consecutivas: el 26 de noviembre los primeros tres, el 27 los siguientes tres y el 28 los tres finales.

The Beatles Antología, la emblemática serie documental producida en el Reino Unido por Apple Corps que explora la vida y la época de la banda más influyente y querida de todos los tiempos —contada por los propios Beatles—, hará su debut en streaming exclusivamente en Disney+ a partir del 26 de noviembre. Cuidadosamente restaurada y ampliada de ocho a nueve episodios, la serie ofrece una mirada íntima sin precedentes a la trayectoria legendaria de The Beatles y a su dinámica interna.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr nos invitan a acompañarlos mientras revisan los altos, los bajos y las marchas y contramarchas de los ocho largos y sinuosos años de The Beatles como banda. La serie abarca desde los inicios duros y hambrientos del grupo hasta el fenómeno de la Beatlemanía y su superestrellato global. El nuevo noveno episodio presenta material revelador e inédito de Paul, George y Ringo durante la creación de la serie y el proyecto musical originales en la década de 1990. The Beatles Antología se emitió originalmente en 1995: en Estados Unidos por ABC y en el Reino Unido por ITV, seguido de un lanzamiento en video que fue un éxito rotundo y ganador de un premio Grammy®. Para Disney+, varios elementos de la serie se actualizaron, incluida una restauración de imagen increíble y una mezcla de sonido supervisada por el equipo de producción de Apple Corps en colaboración con los técnicos altamente capacitados de Park Road Post, el estudio de Peter Jackson en Wellington (Nueva Zelanda).

The Beatles Antología se suma a varias otras películas y series icónicas de The Beatles disponibles en Disney+, como LET IT BE, BEATLES '64 y la serie ganadora en los Premios Emmy® The Beatles: Get Back.

El noveno episodio de The Beatles Antología está dirigido por Oliver Murray. Los primeros ocho episodios están dirigidos por Geoff Wonfor, Bob Smeaton y Matt Longfellow. Todos los capítulos están producidos por Paul McCartney, Ringo Starr, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde y Martin R. Smith.

Los controles parentales de Disney+ garantizan que la plataforma sea una experiencia de streaming adecuada para todos los miembros de la familia. Los suscriptores pueden crear perfiles protegidos por un PIN y establecer, para determinados perfiles, límites de acceso basados en la clasificación del contenido.